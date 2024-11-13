С нами не соску...
Почему чаши советских унитазов были с какой-то странной «полочкой»




Наверняка многие еще хорошо помнят советские унитазы с так называемой «полочкой». Сегодня такие практически полностью вышли из употребления и попадаются разве, что в самых старых зданиях. В наше время куда чаще используются унитазы с «воронкой». Но, что особенно интересно, существовали такие и в годы СССР.
Вот только по какой-то причине почти не использовались. Так в чем же заключается подвох в выборе между «полкой» и «воронкой»?

Унитазы активно развивались в 19 веке. /Фото: m.fishki.net.

Унитазы активно развивались в 19 веке. /Фото: m.fishki.net.

 

Первые туалеты со смывом появились еще до нашей эры. Нужно ли говорить, что доступны такие были лишь считанным единицам из числа богатейших людей. В Средние века о смываемых конструкциях забыли, вспомнив о чем-то подобном лишь в конце XVI века. В 1596 году в Англии был создан первый унитаз со сливным бачком. Сделали его для королевы Елизаветы I. Однако, следующие 150 лет сантехника в этом вопросе почти не развивалась. Наконец, в 1777 году появилась конструкция Джозефа Прейзера, которую принято считать матерью всех современных унитазов. Активнее всего унитазы стали развиваться в XIX столетии.

 
Советский чугунный унитаз. /Фото: orion-tennis.ru.

Советский чугунный унитаз. /Фото: orion-tennis.ru.

 

Первые санитарно-технические приспособления для отправления естественных потребностей делали из чугуна или бетона. Оба материала имели свои недостатки. С чугуна регулярно откалывалась эмаль, а бетон из-за своей пористой структуры со временем покрывался ничем не выводимыми загрязнениями. Важнейшим моментом в истории унитазов стал 1883 год, когда инженер Томас Твайфорд впервые создал унитазную чашу из относительно прочного и эстетичного фаянса.
Этот фарфоровый материал используется в сантехнике по сей день. В России выпуск первых фаянсовых унитазов начался еще в бытность империи. Первые 40 тысяч таких чаш было выпущено в 1912 году.


Делали такие не только в СССР. /Фото: totalbathrooms.co.uk.

Делали такие не только в СССР. /Фото: totalbathrooms.co.uk.

 

В Советском Союзе сантехнике и гигиене уделялось особое внимание. За один только 1929 год было выпущено более 150 тысяч унитазов. При этом уже первый пятилетний план требовал доведения производства до 280 тысяч унитазов в год. При этом первая советская сантехника была преимущественно чугунной, хотя в дальнейшем отечественная промышленность почти полностью перешла на выпуск изделий из фаянса. Первые советские унитазы состояли из чугунного бачка с водой, устанавливающегося под потолком, длинной трубы, сливной ручки на цепочке и характерной чаши с «полочкой». Сегодня такие унитазы практически не встречаются, как и специфические «советские» чаши с «полочкой». В наше время последние практически полностью вытеснили чаши с «воронкой».

 
Все советские унитазы были с полкой. /Фото: bestlj.ru.

Все советские унитазы были с полкой. /Фото: bestlj.ru.

 

Почему же в СССР (на самом деле не только) были так популярны странны унитазы с «полочкой»? На самом деле все достаточно просто. В XIX и XX веке такая конструкция считалась более приемлемой, так как полка предотвращала бурные летящие во все стороны брызги в момент слива воды. Однако, у унитазов с «полкой» были и недостатки: они легче загрязнялись, сложнее чистились, а также требовали больше воды для смыва. В свою очередь унитазы с «воронкой» сильно брызгали при смыве, зато легче чистились и не так сильно загрязнялись в момент попадания в чашу продуктов жизнедеятельности человека. Таким образом долгое время именно отсутствие отвратительных брызг с фрагментами известной субстанции возносило унитазы с «полочкой» на Олимп санитарного выбора.
Сегодня воронки очень популярны. /Фото: santehgrad.ru.

Сегодня воронки очень популярны. /Фото: santehgrad.ru.

 

Однако, прогресс на месте не стоит, и к концу XX века ситуация изменилась. Конструкция чаши с «воронкой» была доработана так называемой системой «антивсплеск». Брызг стало заметно меньше, теперь уже достоинства унитазов с «воронкой» стали решительно перевешивать достоинства грязных и неэкономичных унитазов с «полочкой». Собственно, по этой причине последние на сегодняшний день практически вышли из употребления.

