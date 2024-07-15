Растения, которые можно почти не поливать

Есть дачники, которые посещают дачу только раз в неделю в теплое время года, да и к тому же любят больше расслабиться в гамаке и поесть шашлычок. А посадить-то что-то хочется… Материал расскажет, какие 5 культур можно сажать на даче и сразу же о них забыть, потому что и жару переносят, и полива особо не требуют.

1. Руккола

2. Хрен

3. Крыжовник

4. Крокосмия

5. Клубника*

Можно собрать 5 урожаев с мая по октябрь.Это очень полезная зелень. Если семена куплены свежие, её можно посадить в грунт и полить только первый раз. Это просто супергерой — растёт и в холод, и в жару, полив ей как будто не нужен вообще.Растёт как чокнутый. Везде.Посадите хрен в тени на участке и просто забудбте о нём. После дождичка в четверг его польёт и всё на этом. Хрен можно впоследствии употреблять как зелень, консервировать, или, посмотрев гайд в ютубе, измельчить и сделать острую специю-соус.Расти будет...Не любит ни тень, ни влагу. Садите данные кустарники на самом жарком месте и проследить только с поливом, пока приживаются. Как прижились — можно забыть о нём и лежать в гамаке. Мечта ленивого дачника.Крокосмия.Расскажет ваша покорная слуга. Так получилось, что из-за семейных обстоятельств не получилось посеть дачный участок три года. Что же было увидено после камбэка? Дом в разрухе, трава по пояс и выше, а вот заросли крокосмии кустились обильным оранжевым цветом, как будто какой-то домовой-садовод все эти годы за ними ухаживал. Мастхэв для поддержания садово-позитивного вида любого дачного участка.Три года не были на даче, но вот...* слово клубника не озачает ни одного биологического вида. Оно возникло и вошло в словарь как дань сленгу в середине 20 века в СССР. Настоящее название культуры - земляника садовая.Дачники рьяные впали в ужас от данного заголовка, заявив, что они жизнь свою положили на выращивание клубники на зависть соседям, а затем покинули материал. С остальными продолжим. У нас же материал для ЛЕНИВЫХ ДАЧНИКОВ! Вернёмся к истории вашей покорной слуги. Итак, дачный участок не посещался три года. И что мы видим? Куча одичавшей клубники с маленькими, с землянику лесную ягодками. Зато какими вкусными! Дело в том, что земляника обладает усами и суть сорняк — она размножается с адской скоростью, зиму переносит шутя, и даже если вообще не заниматься садовой земляникой десятилетьями, она всё равно продолжит разростаться по всему участку и плодоносить. Факт.