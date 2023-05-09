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Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс


Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс

Пока одни сидя дома в самоизоляции наслаждаются спокойствием и одиночеством, другие уже дни считают, когда в воздух снова поднимут самолеты, чтобы отправиться в долгожданный отпуск. Трепетное ожидание перед взлетом, рев моторов, приветливые стюардессы, встречающие пассажиров. Вот только руки они почему-то постоянно держат за спиной. По какой причине милые бортпроводницы вынуждены стоять в столь «надменной» позе?

Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс. | Фото: avia2.ru.

Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс. | Фото: avia2.ru.

 

В каждой профессии есть свои нюансы, и если человек делает так, а не иначе, значит на это есть своя причина. Стюардессы – не исключение. Замечали ли вы когда-нибудь, что при посадке пассажиров в салон самолета бортпроводницы неизменно держат руки за спиной? И дело тут вовсе не в отсутствии желания приветствовать входящих за руку. Работницы считают пассажиров.
Кликер - ручной счетчик. | Фото: tabor.ru.

Кликер - ручной счетчик. | Фото: tabor.ru.

 

У каждой стюардессы или стюарда в руках есть мини-кликер. С помощью этого ручного счетчика отмечается каждый вошедший. Когда пассажиры уже рассажены по местам, их пересчитывают еще раз «по головам». Цифры на счетчике должны совпасть с повторным пересчетом. Такой способ позволяет работникам оперативно оценить ситуацию в салоне, а также рассчитать, какое количество напитков и продуктовых наборов нужно подготовить.



Посадка пассажиров в салон самолета. | Фото: cs12.pikabu.ru.

Посадка пассажиров в салон самолета. | Фото: cs12.pikabu.ru.

 

Мини-кликеры прячут за спиной, чтобы не вызывать раздражения особо «чувствительных» и мнительных пассажиров.
Стюардессы должны быть дружелюбными со всеми пассажирами. | Фото: vecernji.hr.

Стюардессы должны быть дружелюбными со всеми пассажирами. | Фото: vecernji.hr.

 

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Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс

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Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейсПодписаться на мой Instagram
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