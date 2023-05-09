Почему стюардессы держат руки за спиной при посадке пассажиров на рейс. | Фото: avia2.ru.

Кликер - ручной счетчик. | Фото: tabor.ru.







Посадка пассажиров в салон самолета. | Фото: cs12.pikabu.ru.

Стюардессы должны быть дружелюбными со всеми пассажирами. | Фото: vecernji.hr .