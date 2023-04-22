Учёные раскрыли тайны кораблекрушения римского галеона времён Иисуса

Средиземное море хранит в своих глубинах множество тайн. В далёкие древние времена если случалось кораблекрушение, то всё было потеряно. Никаких шансов спасти хоть какую-то часть перевозимого товара, не было. Морское дно просто усеяно остатками древних кораблей и их грузов. И никто не знает какие несметные сокровища скрывают толщи морского песка на дне.
В современном мире есть масса технических средств для облегчения исследований подобного рода. Также, к сожалению, есть много «чёрных» кладоискателей, для которых неважна историческая ценность найденных предметов, а лишь деньги, которые за них можно выручить. Это наносит мировой истории и археологии, ни с чем не сравнимый, огромный вред. Но археологи тоже не скучают. И то, что удаётся найти и исследовать, может многое нам рассказать о жизни и быте людей во времена давние.
Кефалония, Греция, недалеко от места кораблекрушения.
Недавно известный археолог, доктор Джордж Ферентинос из Университета Патры в Патрах (Греция) и его команда наткнулись на кое-что интересное. В ходе археологических раскопок и сбора данных на острове Кефалония в Ионическом море, в большом заливе Средиземного моря и к югу от Адриатического, историки обнаружили остатки кораблекрушения. Время, когда это кораблекрушение произошло, учёные определили между 1 веком до нашей эры и 1 веком нашей эры. Это корабль времён Иисуса!
Дайвер и потерпевшие кораблекрушение амфоры.
После проведённых исследований и анализа материалов, затонувший корабль признали римским галеоном. Корабль перевозил весьма массивный груз, около 6000 амфор. Буквально всё морское дно в области кораблекрушения усеяно этими амфорами. Также, археологи нашли там большие терракотовые кувшины с двумя ручками и узкими горловинами. Такие кувшины использовали, в основном, для перевозки вина, рыбьего жира и оливкового масла.
Морское дно просто усеяно тысячами амфор.
Для исследований корабля учёные использовали подводный гидролокатор бокового обзора. Согласно исследовательской работе доктора Ферентиноса в ResearchGate, обнаруженное судно имело длину почти 34 метра и ширину почти 13 метров.
Корабль, который был назван в честь близлежащей деревни Фискардо, является одним из крупнейших, найденных до сих пор в Средиземном море. По своим размерам он просто огромен, больше, чем большинство торговых судов того времени. Из этого крушения доктор Ферентинос надеется узнать больше о торговых путях, строительстве кораблей и о том, как амфоры хранились в трюмах кораблей.
Исследователи проведут химические анализы и анализы ДНК для того, чтобы точно узнать содержимое амфор.
Для того, чтобы выяснить, что именно перевозили в найденных амфорах и кувшинах, историки планируют провести химический анализ и анализ ДНК. Это поможет дать абсолютно точную информацию о реальном содержании амфор.
Археологи считают, что судя по положению галеона на дне моря, он медленно затонул в вертикальном положении. После того как корабль коснулся морского дна, корпус его слегка накренился и, как бы прилёг.
Доктор Ферентинос также отмечает, что в настоящее время в Фискардо была раскопана древняя римская деревня, датируемая приблизительно от 146 г. до н.э. до 330 г. н.э. В деревне были жилые дома, вездесущие бани, амфитеатр и кладбище. Всё это в совокупности указывает на важность этого района, как части торгового пути.
Римское торговое судно.
В этой восточной части Средиземного моря было найдено ещё три древних кораблекрушения. Даскалио и Antisami, найденные в 2000 и 2011 годах в Итака-Кефалиния пролива, были повреждены мародёрами. Третий корабль, затонувший возле морского порта Влёра (Албания), обнаружили в 2012 году. Последний всё еще находится в хорошем состоянии. Ещё одно крушение археологи нашли у побережья Антикитера в 2012 году. Корабль был почти таким же большим, как у Фискардо. Это судно перевозило самый древний в мире вычислительный механизм.
Историки и археологи, до сегодняшнего дня, обнаружили, в целом, на архипелаге Эгейского моря, пятьдесят восемь кораблекрушений. Ряд морских кораблей был обнаружен международными морскими археологами из Эфората подводных древностей. Масштабные исследования начались в 2015 году. И тогда только было обнаружено двадцать два крушения и с тех пор ещё тридцать шесть.
Подводное фото затонувшего корабля.
Амфоры исследователи аккуратно извлекли из затонувших судов и, по их оценкам, они находились, как минимум, на девяноста процентах грузовых судов. В то время как такие товары были наиболее распространёнными среди грузов, некоторые корабли перевозили мрамор, мраморные колонны и саркофаги. В Адриатическом море, между Италией и береговой линией Балканского полуострова, было обнаружено несколько судов, перевозящих такие тяжелые грузы. Эта информация зафиксирована историками в базе данных кораблекрушений, в рамках проекта Oxford Roman Economy Project. Точные координаты нахождения обломков не указаны из-за боязни грабежа.
Торговые суда перевозили много золота, поэтому мародёры часто грабят, обнаруженные археологами, корабли.
В Западном Средиземном море также было найдено множество кораблей, в том числе Торре Сгаррата, плывший из Малой Азии в Рим. Кораблекрушение судно потерпело во втором веке нашей эры. Перевозил корабль восемнадцать саркофагов, двадцать три больших блока мрамора и мраморную облицовку с возможным общим весом в двести, а то и в двести пятьдесят тонн. Более мелкие грузы включали амфоры, другую глиняную посуду, два стеклянных сосуда и монеты с изображением Коммода, который был императором Рима с 180 по 192 год нашей эры.
Штормы были очень частыми причинами кораблекрушений.
Все эти кораблекрушения, особенно те, что на мелководье, такие как Фискардо, нуждаются в охране. Так как все они находятся под угрозой разграбления охотниками за сокровищами или уничтожения при перетаскивании якорей и рыболовных сетей. Члены команды археологов из проекта Fournoi, предложили создать подводный музей, чтобы студенты и заинтересованные дайверы могли безопасно обследовать затонувшие корабли.
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