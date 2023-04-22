С нами не соскучишься!

8 308 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    крафт - это  переводе на русский типа завод  к примеру kraftwerk -завод машиностроительный, в германии заводское пиво...5 главных сортов ...
  • Владимир Акулов
    Тайна смерти пиндосского кощея - в долларовой *игле* ... Пока пиндосский кощей немеренно печатает для себя *зелены...Когда и почему до...
  • Владимир Акулов
    Когда доллар появился в 1792г за 1 доллар давали , примерно , 1,6 грамма золота... Теперь купить 1 грамм золота мо...Когда и почему до...

Учёные раскрыли тайны кораблекрушения римского галеона времён Иисуса


Учёные раскрыли тайны кораблекрушения римского галеона времён Иисуса

Средиземное море хранит в своих глубинах множество тайн. В далёкие древние времена если случалось кораблекрушение, то всё было потеряно. Никаких шансов спасти хоть какую-то часть перевозимого товара, не было. Морское дно просто усеяно остатками древних кораблей и их грузов. И никто не знает какие несметные сокровища скрывают толщи морского песка на дне.

В современном мире есть масса технических средств для облегчения исследований подобного рода. Также, к сожалению, есть много «чёрных» кладоискателей, для которых неважна историческая ценность найденных предметов, а лишь деньги, которые за них можно выручить. Это наносит мировой истории и археологии, ни с чем не сравнимый, огромный вред. Но археологи тоже не скучают. И то, что удаётся найти и исследовать, может многое нам рассказать о жизни и быте людей во времена давние.
Кефалония, Греция, недалеко от места кораблекрушения.

Кефалония, Греция, недалеко от места кораблекрушения.


Недавно известный археолог, доктор Джордж Ферентинос из Университета Патры в Патрах (Греция) и его команда наткнулись на кое-что интересное. В ходе археологических раскопок и сбора данных на острове Кефалония в Ионическом море, в большом заливе Средиземного моря и к югу от Адриатического, историки обнаружили остатки кораблекрушения. Время, когда это кораблекрушение произошло, учёные определили между 1 веком до нашей эры и 1 веком нашей эры. Это корабль времён Иисуса!
Дайвер и потерпевшие кораблекрушение амфоры.

Дайвер и потерпевшие кораблекрушение амфоры.

 

После проведённых исследований и анализа материалов, затонувший корабль признали римским галеоном. Корабль перевозил весьма массивный груз, около 6000 амфор. Буквально всё морское дно в области кораблекрушения усеяно этими амфорами. Также, археологи нашли там большие терракотовые кувшины с двумя ручками и узкими горловинами. Такие кувшины использовали, в основном, для перевозки вина, рыбьего жира и оливкового масла.
Морское дно просто усеяно тысячами амфор.

Морское дно просто усеяно тысячами амфор.

 

Для исследований корабля учёные использовали подводный гидролокатор бокового обзора. Согласно исследовательской работе доктора Ферентиноса в ResearchGate, обнаруженное судно имело длину почти 34 метра и ширину почти 13 метров.
Корабль, который был назван в честь близлежащей деревни Фискардо, является одним из крупнейших, найденных до сих пор в Средиземном море. По своим размерам он просто огромен, больше, чем большинство торговых судов того времени. Из этого крушения доктор Ферентинос надеется узнать больше о торговых путях, строительстве кораблей и о том, как амфоры хранились в трюмах кораблей.
Исследователи проведут химические анализы и анализы ДНК для того, чтобы точно узнать содержимое амфор.

Исследователи проведут химические анализы и анализы ДНК для того, чтобы точно узнать содержимое амфор.

 

Для того, чтобы выяснить, что именно перевозили в найденных амфорах и кувшинах, историки планируют провести химический анализ и анализ ДНК. Это поможет дать абсолютно точную информацию о реальном содержании амфор.
Археологи считают, что судя по положению галеона на дне моря, он медленно затонул в вертикальном положении. После того как корабль коснулся морского дна, корпус его слегка накренился и, как бы прилёг.

Доктор Ферентинос также отмечает, что в настоящее время в Фискардо была раскопана древняя римская деревня, датируемая приблизительно от 146 г. до н.э. до 330 г. н.э. В деревне были жилые дома, вездесущие бани, амфитеатр и кладбище. Всё это в совокупности указывает на важность этого района, как части торгового пути.
Римское торговое судно.

Римское торговое судно.

 

В этой восточной части Средиземного моря было найдено ещё три древних кораблекрушения. Даскалио и Antisami, найденные в 2000 и 2011 годах в Итака-Кефалиния пролива, были повреждены мародёрами. Третий корабль, затонувший возле морского порта Влёра (Албания), обнаружили в 2012 году. Последний всё еще находится в хорошем состоянии. Ещё одно крушение археологи нашли у побережья Антикитера в 2012 году. Корабль был почти таким же большим, как у Фискардо. Это судно перевозило самый древний в мире вычислительный механизм.
Историки и археологи, до сегодняшнего дня, обнаружили, в целом, на архипелаге Эгейского моря, пятьдесят восемь кораблекрушений. Ряд морских кораблей был обнаружен международными морскими археологами из Эфората подводных древностей. Масштабные исследования начались в 2015 году. И тогда только было обнаружено двадцать два крушения и с тех пор ещё тридцать шесть.
Подводное фото затонувшего корабля.

Подводное фото затонувшего корабля.

 

Амфоры исследователи аккуратно извлекли из затонувших судов и, по их оценкам, они находились, как минимум, на девяноста процентах грузовых судов. В то время как такие товары были наиболее распространёнными среди грузов, некоторые корабли перевозили мрамор, мраморные колонны и саркофаги. В Адриатическом море, между Италией и береговой линией Балканского полуострова, было обнаружено несколько судов, перевозящих такие тяжелые грузы. Эта информация зафиксирована историками в базе данных кораблекрушений, в рамках проекта Oxford Roman Economy Project. Точные координаты нахождения обломков не указаны из-за боязни грабежа.
Торговые суда перевозили много золота, поэтому мародёры часто грабят, обнаруженные археологами, корабли.

Торговые суда перевозили много золота, поэтому мародёры часто грабят, обнаруженные археологами, корабли.

 

В Западном Средиземном море также было найдено множество кораблей, в том числе Торре Сгаррата, плывший из Малой Азии в Рим. Кораблекрушение судно потерпело во втором веке нашей эры. Перевозил корабль восемнадцать саркофагов, двадцать три больших блока мрамора и мраморную облицовку с возможным общим весом в двести, а то и в двести пятьдесят тонн. Более мелкие грузы включали амфоры, другую глиняную посуду, два стеклянных сосуда и монеты с изображением Коммода, который был императором Рима с 180 по 192 год нашей эры.
Штормы были очень частыми причинами кораблекрушений.

Штормы были очень частыми причинами кораблекрушений.

 

Все эти кораблекрушения, особенно те, что на мелководье, такие как Фискардо, нуждаются в охране. Так как все они находятся под угрозой разграбления охотниками за сокровищами или уничтожения при перетаскивании якорей и рыболовных сетей. Члены команды археологов из проекта Fournoi, предложили создать подводный музей, чтобы студенты и заинтересованные дайверы могли безопасно обследовать затонувшие корабли.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Учёные раскрыли тайны кораблекрушения римского галеона времён Иисуса

И не забудьте:
Учёные раскрыли тайны кораблекрушения римского галеона времён ИисусаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх