Баснословно дорогая раритетная посуда, которая досталась своим владельцам совершенно случайно

Если вы являетесь счастливым обладателем старинного бабушкиного сундука или чердака, на котором пылится куча непонятного хлама, не торопитесь избавляться от подобного «наследства». История знает множество случаев, когда в семейных «закромах» находились поистине удивительные вещи, которые приносили своим владельцам целые состояния.
Английское чаепитие в китайском стиле
Большинство недавних находок было сделано в Британии, причем дело касалось старинной керамики. Так, например, житель графства Дорсет случайно выяснил, что старый чайник, который хранился в семье уже много десятилетий и не считался редкостью, имеет на дне синюю печать императора Цяньлуна, правившего в Китае в 1735—1796 годах. Эксперт, который распознал уникальную вещь в простой старой посуде, посчитал, что его можно продать за несколько тысяч долларов, однако он сильно ошибся. На аукционе за императорский раритет заплатили миллион.
Императорский чайник XVIII века, проданный на аукционе за миллион долларов
Китайскую вазу примерно того же периода приобрел один удачливый покупатель в сувенирной лавке в Хартфордшире. Мужчина заплатил за нее всего лишь 1,5 доллара и решил выставить на продажу через интернет. За несколько дней на его объявление откликнулись сотни людей, предлагая за небольшое изделие немалые деньги. Только тогда счастливчик заподозрил неладное и отнес свою покупку на профессиональную экспертизу. Оказалось, что у него в руках настоящее старинное сокровище. Стоимость его на аукционе превысила 500 тысяч долларов.
Грошовая вазочка из магазина сувениров оказалась настоящей старинной китайской керамикой
Еще одна китайская вещица, купленная в антикварной лавке, тоже не была сразу оценена по достоинству. Более того, когда семья, купившая бронзовую чашу, отнесла ее к специалистам, те сказали, что им досталась недорогая подделка. В результате антиквариат стали использовать как емкость для теннисных мячей. Помог определить ее истинную стоимость только специалист по восточному искусству, которого пригласили в дом для оценки других вещей. Эксперт, увидев в коридоре «подделку», наполненную теннисными мячами, предположил, что этот экземпляр – достаточно редкий, подобные никогда не продавались на западных аукционах, поэтому, вероятно, его и не смогли оценить по достоинству. Исследования подтвердили его правоту. Чаша оказалась очень старинной, выполненной по заказу для китайского императора примерно 300 лет назад. Ее стоимость составила около 5 миллионов долларов.
Старинную китайскую вазу использовали для хранения теннисных мячей
Очень полезным занятием оказываются иногда генеральные уборки. Недавно, с разницей в год, во Франции и Англии во время таких ревизий были найдены китайские вазы. Британский пенсионер обнаружил раритет, готовясь к переезду в дом престарелых и распродавая лишний хлам из квартиры, вазу когда-то привезла его тетя из Китая. А удачливый француз нашел похожую ценность, перебирая вещи, оставшиеся на чердаке в доме умерших родственников. Обе находки оказались очень ценными – их продали в результате за 280 и 670 тысяч долларов.
Яйцо Фаберже на переплавку
Чуть было не совершил трагическую ошибку ювелир из США, купивший на антикварной ярмарке за 14 тысяч долларов изделие для переплавки на золотой лом. Правда, обнаружив внутри часы от Vacheron Constantin, торговец задумал перепродать старинную игрушку, но покупателей не находилось. Готовясь уже к переплавке, мужчина на всякий случай ввел в поисковый запрос «яйцо», «Vacheron Constantin». Найденная статья британского издания The Telegraph его шокировала, ведь там речь шла об одном из потерянных Императорских пасхальных яиц, спроектированных Карлом Фаберже.
Ювелирное изделие, купленное на золотой лом, оказалось яйцом Фаберже
Этот шедевр ювелирного искусства Александр III подарил своей супруге Марии Федоровне на Пасху в 1887 году. Во время революции след драгоценной игрушки потерялся. К счастью, в статье была и старинная фотография яйца, которое как две капли воды было похоже на купленный антиквариат. Удивленный ювелир тут же повез находку в Лондон, где специалисты художественной галереи подтвердили его догадку. Продали яйцо за 33 миллиона долларов частному коллекционеру. О возвращении раритета в Россию, к сожалению, речи даже не велось.
Американская история за копейки
Вообще американцы являются несомненными лидерами по продажам за гроши уникальных произведений искусства. Большинство подобных случаев происходит именно за океаном. Причем невнимательность (или не очень высокую грамотность) проявляют они не только к западному творчеству, но и к своей собственной истории. Так, в Пенсильвании на гаражной распродаже всего за 4 доллара была куплена картина, которая имела необычное «приложение». С обратной стороны оказался прикреплен старый документ, в котором специалисты признали оригинал Декларации независимости США, изготовленной в 1776 году. Всего было издано 200 экземпляров этого документа, из которых до настоящего времени, как считалось, сохранилось 25. Раритет оценили в два миллиона долларов.
Декларация независимости – один из важнейших исторических документов США
Удивительно, что подобная счастливая ошибка случалась в Америке дважды. В 2006 году некто Майкл Спаркс из города Нашвилл купил копию Декларации в одном маленьком комиссионном магазинчике за 2,5 доллара. Однако при проверке она также оказалась старинным экземпляром.
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