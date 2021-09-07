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Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Часто после стройки дома остаются несколько штук бетонных строительных блоков, не спешите их выбрасывать или отдавать соседям. Попробуйте сделать из них оригинальные вертикальные клумбы. Из полых шлакоблоков можно создавать невероятные конструкции для сада. Сперва определитесь с формой клумбы — можете нарисовать ее схему. Делается такая клумба из шлакоблоков очень быстро и, пожалуй, самая трудоемкая часть, это выровнять землю под неё.

Для начала определитесь, какие растения вы хотите выращивать и в каком месте устроить этот сад (клумбу). От расположения зависит будут ли ваши цветы комфортно чувствовать себя на том или ином месте — светолюбивым растениям выбирайте солнечные места, а тенелюбивым наоборот. Вашим растения будет комфортно в шлакоблоках, так как они гигроскопичны и хорошо пропускают воздух.

Выровняв грунт под шлакоблоки, можно приступить к укладке. Если вы хотите сделать высокую клумбу, то можно уложить второй ряд, но для этого необходимо будет скрепить ряды между собой, например, герметиком или специальным клеем. Цементным раствором не советуем, так если вы захотите когда-то переместить клумбу из шлакоблоков в другое место, то разобрать её будет сложнее.

Для предотвращения роста сорняков из основания почвы рекомендуем уложить на дно листы картона или геоткани.

Затем засыпаем грунт и высаживаем любимые цветы. Для таких клумб желательно выбирать низкорослые растения до 30 см в высоту.

Посмотрите какую красоту можно создать из обычных шлакоблоков:

Используйте трафареты и краску или декоративную пленку для украшения бетонных блоков

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Вот такая вертикальная клумба, которая гармонично вписалась в декор двора. Вы можете легко повторить такую конструкцию.

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Тропический уголок сада

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

В такую конструкцию хорошо вписался бы маленький фонтанчик

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Используйте шлакоблоки для зонирования терассы

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Вход в дом можно украсить и так!

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Из шлакоблоков можно сделать цветущую стену

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

И даже целый цветущий забор

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Немного яркой краски, фантазии и никто не догадается, что вертикальная клумба из шлакоблоков, а не из дизайнерских квадратных горшков.

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Конструкция из шлакоблоков может стать частью интерьера

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

За такой клумбой удобно ухаживать, ведь теперь не нужно наклонятся

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Декорируем скучные углы на участке орнаментом из шлакоблоков и любимыми суккулентами

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов
Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов
Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

А так можно выращивать любимые пряные травы (мяту, мелиссу, базилик) прямо на балконе. Немного солнечной краски и унылый блок становиться дизайнерским элементов в квартире.

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Зонирование пространства на участке с помощью бетонных блоков

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Отличная идея украсить скучный забор яркими цветами и конструкцией из бетонных блоков.

Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

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