Как сделать клумбу из шлакоблоков. Топ 15 изумительных вертикальных садов

Часто после стройки дома остаются несколько штук бетонных строительных блоков, не спешите их выбрасывать или отдавать соседям. Попробуйте сделать из них оригинальные вертикальные клумбы. Из полых шлакоблоков можно создавать невероятные конструкции для сада. Сперва определитесь с формой клумбы — можете нарисовать ее схему. Делается такая клумба из шлакоблоков очень быстро и, пожалуй, самая трудоемкая часть, это выровнять землю под неё.

Для начала определитесь, какие растения вы хотите выращивать и в каком месте устроить этот сад (клумбу). От расположения зависит будут ли ваши цветы комфортно чувствовать себя на том или ином месте — светолюбивым растениям выбирайте солнечные места, а тенелюбивым наоборот. Вашим растения будет комфортно в шлакоблоках, так как они гигроскопичны и хорошо пропускают воздух.

Выровняв грунт под шлакоблоки, можно приступить к укладке. Если вы хотите сделать высокую клумбу, то можно уложить второй ряд, но для этого необходимо будет скрепить ряды между собой, например, герметиком или специальным клеем. Цементным раствором не советуем, так если вы захотите когда-то переместить клумбу из шлакоблоков в другое место, то разобрать её будет сложнее.

Для предотвращения роста сорняков из основания почвы рекомендуем уложить на дно листы картона или геоткани.

Затем засыпаем грунт и высаживаем любимые цветы. Для таких клумб желательно выбирать низкорослые растения до 30 см в высоту.

Посмотрите какую красоту можно создать из обычных шлакоблоков:

Используйте трафареты и краску или декоративную пленку для украшения бетонных блоков

Вот такая вертикальная клумба, которая гармонично вписалась в декор двора. Вы можете легко повторить такую конструкцию.

Тропический уголок сада

В такую конструкцию хорошо вписался бы маленький фонтанчик

Используйте шлакоблоки для зонирования терассы

Вход в дом можно украсить и так!

Из шлакоблоков можно сделать цветущую стену

И даже целый цветущий забор

Немного яркой краски, фантазии и никто не догадается, что вертикальная клумба из шлакоблоков, а не из дизайнерских квадратных горшков.

Конструкция из шлакоблоков может стать частью интерьера

За такой клумбой удобно ухаживать, ведь теперь не нужно наклонятся

Декорируем скучные углы на участке орнаментом из шлакоблоков и любимыми суккулентами

А так можно выращивать любимые пряные травы (мяту, мелиссу, базилик) прямо на балконе. Немного солнечной краски и унылый блок становиться дизайнерским элементов в квартире.

Зонирование пространства на участке с помощью бетонных блоков

Отличная идея украсить скучный забор яркими цветами и конструкцией из бетонных блоков.

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