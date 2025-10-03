С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 578 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Статья некомпетентная. Да, были разрушения и потеря части населения при взятии Багдада моголами, но город стал одним ...Упадок Багдада: к...
  • наталья никифорова
    "Прощай молодость" , а не прощайки. Время стирает память и новые поколения перевирают все на свой лад.«Прощайки»: какая...
  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...

Звезды Голливуда, которые приняли православие

У всех этих американских актеров разные истории за их верой. Некоторые из них были рождены православными, а другие прошли долгий духовный путь, прежде чем принять веру. Звезды Голливуда, которые приняли православие

Звезды Голливуда, которые приняли православие 1. Том Хэнкс. Знаменитый голливудский актер принял православное христианство. Он принял решение после своего второго брака с актрисой Ритой Уилсон в 1988 году.

Она имеет болгарские и греческие корни и является православной христианкой в ​​греческой церкви. Сам Хэнкс неоднократно отмечал, что они были женаты в церкви, в которой была крещена Рита. Их дети также были крещены в греческой церкви, и вся семья Хэнкса посещает православную церковь в Лос-Анджелесе. В декабре 2019 года Хэнкс даже получил греческое гражданство. Звезды Голливуда, которые приняли православие 2. Джим Белуши Джим Белуши, выходец из албанских иммигрантов, является православным христианином в албанской церкви и посещает церкви православной епархии в Соединенных Штатах. В 2009 году он получил албанское гражданство. Звезды Голливуда, которые приняли православие 3. Кэри-Хироюки Тагава. В 2015 году актер крестился в Русской православной церкви в Москве и получил имя Пантелеймона. Он получил российское гражданство через год. Он сказал, что принял оба решения после долгих размышлений. Звезды Голливуда, которые приняли православие 4. Милла Йовович. Голливудская актриса родилась в Киеве, и хотя ее семья переехала в США, когда она была маленькой, она гордится своими корнями и прекрасно говорит по-русски. Относительно своей веры она однажды сказала: «Я русская православная по рождению, но я пойду в любую церковь, где чувствую любовь и дух». Звезды Голливуда, которые приняли православие 5. Дженнифер Энистон. Популярная актриса имеет греческие корни и является членом Греческой православной церкви, но она также посещает Спасо-Преображенский русский православный собор в Лос-Анджелесе. Крестный отец Энистон, актер Телли Савалас, друг ее отца, и также греческого происхождения.


источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
дженнифер энистонг. Москватомас хэнксДжеймс Белушиправославная епархия, сшаспасо преображенский русский православный собор, город лос-анджелесмаргарита уилсонрусская православная церковь (рпц), город москвателли саваласголливудгреческая православная церковь, греция
наверх