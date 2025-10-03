Звезды Голливуда, которые приняли православие

У всех этих американских актеров разные истории за их верой. Некоторые из них были рождены православными, а другие прошли долгий духовный путь, прежде чем принять веру.



1. Том Хэнкс. Знаменитый голливудский актер принял православное христианство. Он принял решение после своего второго брака с актрисой Ритой Уилсон в 1988 году.

Она имеет болгарские и греческие корни и является православной христианкой в ​​греческой церкви. Сам Хэнкс неоднократно отмечал, что они были женаты в церкви, в которой была крещена Рита. Их дети также были крещены в греческой церкви, и вся семья Хэнкса посещает православную церковь в Лос-Анджелесе. В декабре 2019 года Хэнкс даже получил греческое гражданство. 2. Джим Белуши Джим Белуши, выходец из албанских иммигрантов, является православным христианином в албанской церкви и посещает церкви православной епархии в Соединенных Штатах . В 2009 году он получил албанское гражданство.3. Кэри-Хироюки Тагава. В 2015 году актер крестился в Русской православной церкви в Москве и получил имя Пантелеймона. Он получил российское гражданство через год. Он сказал, что принял оба решения после долгих размышлений.4. Милла Йовович. Голливудская актриса родилась в Киеве, и хотя ее семья переехала в США, когда она была маленькой, она гордится своими корнями и прекрасно говорит по-русски. Относительно своей веры она однажды сказала: «Я русская православная по рождению, но я пойду в любую церковь, где чувствую любовь и дух» . 5. Дженнифер Энистон. Популярная актриса имеет греческие корни и является членом Греческой православной церкви, но она также посещает Спасо-Преображенский русский православный собор в Лос-Анджелесе. Крестный отец Энистон, актер Телли Савалас, друг ее отца, и также греческого происхождения.