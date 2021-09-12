Красивейшее тунисское вязание

Такое тунисское вязание не только выглядит красиво, но и вяжется приятно, легко и просто. Вам только нужно запастись тунисским крючком с леской, так как эта техника предполагает бесповоротное вязание с набором большого количества петель.



На тунисский крючок с леской наберите воздушные петли, кол-во которых кратно 2.



Теперь вставляйте крючок в каждую предыдущую воздушную петлю и вытягивайте, просто оставляя петли на крючке, без провязывания. Свяжите так до конца ряда. Первые ряды — установочные, они более не повторяются.



Теперь, не поворачивая изделие, начинаем вязать в обратную сторону. Провязываем по 2 петли вместе, вяжем назад.



Третий ряд только немного отличается от последующих. Но начиная с 3 ряда, вы уже вяжете узор. Когда вы дойдёте до конца, за передние перемычки необходимо провязать петли с 4 накидами. Если у вас более толстая пряжа, можно делать 2-3 накида, если вы хотите более выпуклый и объёмный узор — набирайте больше петель.



Теперь снова вяжем в обратную сторону. Протягиваем крючок через все 4 петли, делаем воздушную петлю. То же самое повторяем со всеми петлями до конца.





Возвращаемся в начало ряда. Теперь набираем 4 петли в перемычку между предыдущим узором — её хорошо и отчетливо видно.

Это воздушная петля в предыдущем вязании. Таким образом, ряд за рядом будет повторяться: набор 4 петель, обратное провязывание с воздушной петлей, новый ряд в шахматном порядке и т. д.Этот узор можно назвать универсальным, так как он довольно плотный, при этом хорошо тянется и просто выглядит очень красиво. Связать можно всё, что угодно: плед, снуд, шапку, шарф и т. п. Вот лишь несколько изделий, связанных в тунисской технике:Подробнее о тунисском вязании смотрите в видео ниже: ряда