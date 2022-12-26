Безрадостное детство, бурные романы без продолжения и феноменальный успех великой Коко Шанель

Всем известно имя знаменитого французского модельера Коко Шанель. Успех этой женщины просто ошеломляющий, но далеко не всем известно, что пришлось пережить ей на пути к своей славе. Коко Шанель, она же Габриэль Шанель, имела безрадостное детство. Ей не посчастливилось познать радость материнства, а также ни один из ее бурных романов не закончился свадьбой. Однако в плане работы и карьеры этой женщине удалось достигнуть больших высот. Маленькое черное платье, аромат «Chanel No.5» и сумочка на цепочке до сих пор не теряют актуальности.
Путь из нищеты к успешной бизнес-леди
Габриэль Шанель рано лишилась родителей, а потому ее детство проходило в приюте. Летние каникулы девочка проводила в поместье своей тети Луизы, которая научила Габриэль шить и развивать фантазию. Благодаря усердию тети у Габриэль раскрылся настоящий талант в этом ремесле.
Достигнув совершеннолетия и покинув стены интерната, девушка пошла работать в магазин одежды, а вечерами она пела в местном кабаре. Там она часто напевала такие песни, как «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco». Именно благодаря этим песенкам Габриэль получила прозвище Коко.
Коко Шанель в молодости. / Фото: persono.ru
Там же Коко Шанель повстречала офицера Этьена Бальзана и очаровала его. Мужчина предложил Коко переехать к нему в Париж, и женщина приняла это приглашение. Выходя в свет, Коко Шанель старалась отличаться от состоятельных девушек, что жили по соседству. Шанель надевала свои эксклюзивные шляпки и отдавала предпочтение строгим нарядам.
Спустя некоторое время Коко Шанель ушла от своего офицера к его товарищу Артуру Кэйпелу, который помог ей открыть бутик дизайнерских шляпок в Париже. Потом женщина смогла открыть еще один магазин.
Коко Шанель отличалась особой предприимчивостью. Она не остановилась на производстве одних шляпок. Коко поставила перед собой цель добиться успеха в модной индустрии и уверенно шагала к ней. Габриэль Шанель первой предложила женщинам простую, но изысканную одежду для повседневного ношения: прямые юбки до колен, блузки рубашечного стиля, а также женственный вариант мужского блейзера. Модницы полюбили стильную одежду от Шанель, а потому в 1919 году о ней говорила уже вся Европа.
Любовники Коко Шанель.
Как появились знаменитые духи «Chanel No.5» и маленькое черное платье
Будучи уже известным модельером, Габриэль Шанель все чаще задумывалась над тем, что для завершения ее образов не хватает какой-то особой изюминки. Она решила создать свой собственный парфюм. В этом ей помог Эрнест Бо. Последний создал несколько вариаций аромата, но Шанель выбрала запах под номером 5. Женщина искренне верила, что именно эта цифра приносит ей удачу. Так и появился знаменитый парфюм «Chanel No.5».
В двадцатых годах прошлого века Коко Шанель предложила своим почитательницам маленькое черное платье, которое отлично подходит для выхода в свет как днем, так и вечером. Некоторые эксперты полагают, что таким образом Коко Шанель выразила свою скорбь по возлюбленному, Артуру Кэйпелу. Поскольку женщина не являлась его законной супругой, то не могла облачиться в траурный наряд, чтобы скорбеть по нему, но она решила нарядить в черное весь свет. Согласно сведениям из журнала Vogue в 26 году прошлого века, маленькое черное платье было признано таким же востребованным, как и автомобиль Ford.
Особый стиль Коко Шанель. / Фото: zlato.ua
Коко Шанель до конца своей жизни была настоящей женщиной-предпринимателем. Никакие преграды не могли остановить ее на пути к собственному успеху. Знаменитый на весь мир модельер предложила женщинам доселе немыслимую одежду. У Коко был свой уникальный стиль — просто, практично и элегантно.
Почему Коко Шанель отказывалась одевать королевских особ
Коко Шанель отличалась повышенной высокомерностью, прижимистостью и ревностью. Она унижала людей, которым делала добро. Позволяла себе высказываться о людях грубо и убийственно. Даже подарки своим поклонникам она преподносила как пощечины. Тем не менее ее очень любили и старались завести с ней знакомство. Любимым выражением Коко Шанель было: «Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще».
Коко Шанель до самой старости сохранила стройную гибкую фигуру и была весьма трудолюбива. Свою последнюю коллекцию одежды женщина создала уже после своего восьмидесятилетия. Секретами своего долголетия она считала правильный образ жизни, полноценный сон, милые манеры, рассудительность и строгий режим дня.
Коко Шанель не любила работать с королевскими персонами. / Фото: karavan.ua
Знаменитая на весь мир модельер отказывалась одевать королевских персон, так как считала их слишком жадными и недобросовестными. По словам самой Коко, принцессы и королевы никогда не платили по своим счетам. А королева моды, в свою очередь, не собиралась кому-то что-то дарить бесплатно. Ведь все, чего она добилась в своей жизни, она достигла собственным трудом и упорством. Никто ничего ей не давал даром.
Секреты успеха от знаменитого модельера Коко Шанель
Коко Шанель достигла неимоверного успеха в мире моды. Так случилось потому, что эта женщина придерживалась своих особых принципов и способов образа жизни. Стоит отметить несколько главных секретов, благодаря которым никому неведомая сиротка из приюта смогла навсегда вписать свое имя в историю.
Знаменитая королева моды каждый свой день начинала заново. Она не обременяла себя грузом прошлых проблем и неудач. Она регулярно «очищала» свой разум от ненужных мыслей, самостоятельно творя свою легенду и биографию.
Секреты успеха от Коко Шанель. / Фото: blog.luxxy.com
Коко Шанель многим доказала, что управлять своей судьбой можно в любом возрасте. В любой момент можно все начать сначала и построить успешную карьеру. К примеру, взять даже тот факт, когда великая женщина ушла с пьедестала моды на 10 лет, а после вернулась и вновь продемонстрировала миру уникальные коллекции одежды и украшений.
У Коко Шанель была хорошо развита интуиция. Благодаря ей женщина определяла людей, которым она не нравилась, и уходила от них. Обладая худощавым телом, на котором некрасиво смотрелись всякие пышные платья, Коко постоянно чувствовала себя некомфортно. Поэтому она придумывала одежду в первую очередь удобную для себя самой. Она презирала дорогие ткани и тянулась к дешевому трикотажу.
Коко Шанель в зрелом возрасте. / Фото: www.depo.ua
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