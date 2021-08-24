Карательные органы СССР: Документальные фотографии сотрудников ВЧК и НКВД

Историческая правда.

1. Военный в форме

Председатель ЧК Ядринского уезда. Чувашия, 1918 год.

2. Значимая дата

Торжественное заседание 5-летия Г.П.У. Царицын, 1923 год.

3. Съезд 1924 года

По случаю III-го съезда агентуры и ответственных работников ОДТООГПУ. 1924 год.

4. Силовая структура

Дивизия особого назначения при коллегии ОГПУ. 1925 год.

5. Представители власти

Яхья Афзали, секретарь Гиссарского окружкома, Маевский В.М., начальник Гиссарского отделения ГПУ, Каримов (принявший ислам русский), зам. председателя Гиссарского исполкома в городе Гиссар, 1926 год.

6. Бригада специальных войск

Дивизия особого назначения при коллегии ОГПУ. 1926 год.

7. Групповой снимок

Фотография группы людей датирована 1928 годом.

8. Младший офицер

1940-е года. Сержант ГБ Капшук Александр Тихонович на мотоцикле Rixe.1940-е года.

9. Семейный снимок

Военный инженер третьего ранга Внутренних Войск НКВД и младший лейтенант Госбезопасности с матерью. Тбилиси, 1941 год.

10. Ретро-фотография

Комадир роты Истребительного батальона в Марнеульском районе ГССР. 1942 год.

11. Руководящий состав

Руководящий состав Истребительного батальона при горрайотделе НКВД Цхакая. 1942 год.

12. Офицеры МГБ

Офицеры на территории старого управление Госбезопасности в Гродно по улице Горького. 1947 год.

13. Председатель Президиума Верховного Совета СССР

Шверник Николай Михайлович(сидит во 2-м ряду в центре) среди награжденных генералов и работников МГБ. 1948 год.

14. Группа людей в военной форме

21 ОЛП Вятлага. 1951 год.

15. Личный состав 21 ОЛП Вятлага

Военнослужащие одного из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе ГУЛАГ. 1952 год.

16. Семьи чекистов Никулиных

Полковник Никулин Дмитрий Георгиевич (1-й справа в первом ряду) и его супруга, Никулина Екатерина Васильевна (2-я слева в первом ряду). 1954 год.

17. Семейная фотография

Полковник Маевский в кругу семьи. Киев, 1954 год.

18. ВОХР НКВД

Охранник с особым правовым статусом, который охранял важные объекты.

19. Группа сотрудников ОГПУ в Уфе

Сокращенное наименование Объединенного государственного политического управления при Совете Народных Комиссаров.

20. Сотрудники органов государственной безопасности

Группа чекистов позируют для снимка.

21. Мужчина в штатском

Заслуженный Работник НКВД.

22. Здание ОГПУ

Здание ОГПУ в городе Ачинск.

23. Неизвестный сотрудник ГУГБ НКВД

Неизвестный сотрудник ГУГБ НКВД.

24. ОГПУ. Тов. Белопольскому

Политическое управление боролось с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем.

25. Заседание ОГПУ

Управление руководило всей разведывательной и контрразведывательной работой, а также вело борьбу с бандитизмом.

26. Руководитель советской разведки и контрразведки

Питовранов Евгений Петрович - нарком госбезопасности Узбекской ССР.

27. Реввоентрибунал Чангарской кавдивизии

Применялся для решения оперативных и тактических задач.

28. Генерал-лейтенант

Рухадзе Николай Максимович - министр госбезопасности Грузинской ССР.

29. Сотрудник Главного управления лагерей и мест заключения (ГУЛАГа)

Охрану заключённых в лагерях осуществлял специальный военизированный состав ГУЛАГа.

30. Снимок возле флага

Сотрудники Главного управления мест заключения (ГУМЗ) .