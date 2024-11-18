Старейшие дома в мире, ставшие свидетелями переменчивой истории человечества

1. Пещерные дома Кандован в Оску (Иран)

Историческая деревня Кандован более 700 лет существует у подножия вулкана Саханд (Иран).

Причудливые дома, вырезанные из вулканической породы (Кандован, Иран).

2. «Небесный город» Акома Пуэбло в Нью-Мексико (США)

«Небесный город» Акома Пуэбло более 800 лет заселен людьми (США).

Дома построены в виде многоуровневых террас из кирпича-сырца (Акома Пуэбло, США).

3. Поместье Солтфорд в графстве Сомерсет (Великобритания)

Поместье Солтфорд в графстве Сомерсет, которому уже 800 лет.

Фасад сохранил каменную кладку, датированную XII веком (Saltford Manor House, Великобритания).

В каждой комнате можно найти аутентичные элементы, связанные с различными этапами истории (Saltford Manor House, Великобритания).

4. Фермерский дом викингов в Киркьюбёре (Фарерские острова, Дания)

Старейшая «Королевская ферма» на продуваемых всеми ветрами Фарерских островах.

Усадьба «Двор Киркьюбёра» сохранила исторические формы, планировку и колоритный интерьер (Фарерские острова).

5. Дома-башни в Сане (Йемен)

Древний город с глинобитными домами-башнями (Сана, Йемен).

Колоритные площади, улочки и строения исторической части Саны (Йемен).

Ценные архитектурные жемчужины Саны под угрозой полного уничтожения (Йемен).

6. Дома в цитадели Алеппо (Сирия)

Дворцовый комплекс Цитадель Алеппо – старейший архитектурный комплекс Сирии.

Полуразрушенную Цитадель Алеппо постепенно восстанавливают, включая мамлюкский тронный зал (Сирия).

7. Пещерный город Сасси ди Матера (Базиликата, Италия)

Пещерный город Сасси ди Матера внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия). | Фото: podroze.onet.pl.

Пещерный город Сасси ди Матера стал популярным туристическим местом (Италия).