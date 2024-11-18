Старейшие дома в мире, ставшие свидетелями переменчивой истории человечества

Все что современникам остается, так это восхищаться мастерством предков, которые умудрились довести строительное дело до такого уровня, что до наших дней сохранились дома, где еще живут люди. Построенные много веков назад, они стойко выдержали испытание временем и стали свидетелями огромных изменений в истории человечества.
1. Пещерные дома Кандован в Оску (Иран)
Историческая деревня Кандован более 700 лет существует у подножия вулкана Саханд (Иран).
Удивительная деревня Кандован, расположенная у подножия вулкана Саханд, в северо-восточной провинции Ирана, сохранила причудливые жилища, вырезанные в податливой, пористой вулканической породе 700 лет назад беженцами, спасавшимися от монгольских набегов. Эти пещерные дома издревле называли караанами, что с местного диалекта означает «улей». На протяжении веков они защищали жителей деревни от вражеских вторжений, не говоря уже о том, что дома были уютными убежищами, спасая семьи от летних знойных лучей солнца и от холода зимой.
Причудливые дома, вырезанные из вулканической породы (Кандован, Иран).
Если говорить о планировке необычных домов, то большинство из них имеет сразу четыре этажа. На первом этаже традиционно размещается скот, на следующих двух – находятся жилые помещения, а верхний уровень используется для хранения вещей. Так было на протяжении 700 лет, а вот сейчас предприимчивые местные жители, которых на данный момент проживает в деревне около 670 человек, превратили ее востребованную туристическую достопримечательность, принимая за год около 300 тыс. любителей истории. А это значит, что первые этажи стали сувенирными лавками, кафе или отельными номерами.
2. «Небесный город» Акома Пуэбло в Нью-Мексико (США)
«Небесный город» Акома Пуэбло более 800 лет заселен людьми (США).
Дома построены в виде многоуровневых террас из кирпича-сырца (Акома Пуэбло, США).
Недалеко от Альбукерке, что на западе Нью-Мексико, более 2 тыс. лет назад было основано древнее поселение, но на постоянной основе на безопасной высоте люди обосновались в середине XII века. Именно в это время стал разрастаться «небесный город» Акома Пуэбло, ведь неприступное плато, окруженное отвесными стенами, сделали деревню практически неприступной. На протяжении веков единственным доступом к поселению была лестница, высеченная в песчанике, которую можно было легко перекрыть, чтобы защитить свои семьи от захватчиков. Это поспособствовало тому, что пуэбло был заселен даже в самые сложные периоды истории, сохранив свою самобытность до наших дней.
3. Поместье Солтфорд в графстве Сомерсет (Великобритания)
Поместье Солтфорд в графстве Сомерсет, которому уже 800 лет.
Одним из двух претендентов на звание старейшего постоянно обитаемого дома в Англии является поместье Солтфорд Мэнор Хаус (Saltford Manor House), внесенное в Список памятников архитектуры II класса. Его стены хранят богатую историю, связанную не только с кланами династий, владевшими им с XII века. Хотя существует мнение, что на этих землях сохранились остатки резиденции, возведенной еще во времена правления римлян.
Фасад сохранил каменную кладку, датированную XII веком (Saltford Manor House, Великобритания).
Историческая справка: Как и множество старинных зданий, главная усадьба претерпела ряд изменений и добавлений в течение истории своего существования, ведь принадлежала она совсем не фермерам. Изначально оно было в собственности графа Глостера, затем у епископа Кутанса Джеффри де Монбре, приближенного к Вильгельму Завоевателю. Только лишь к концу XIX века аристократическая семья Флауэр продала его местной фермерской паре.
В каждой комнате можно найти аутентичные элементы, связанные с различными этапами истории (Saltford Manor House, Великобритания).
Несмотря на почтенный возраст здание сохранило множество значимых исторических элементов. В чертах главной усадьбы просматриваются нормандские элементы, модные детали разных веков, сохранились в интерьерах. Однако особо ценными считаются настенные росписи XIII века, которые являются одними из самых древних средневековых фресок Англии.
4. Фермерский дом викингов в Киркьюбёре (Фарерские острова, Дания)
Старейшая «Королевская ферма» на продуваемых всеми ветрами Фарерских островах.
Kirkjubøargarður («Двор Киркьюбёра»), более известный как «Королевская ферма» на Фарерских островах, является одним из старейших постоянно заселенных деревянных домов в мире. Построенный в XI веке из древесины, привезенной из Норвегии (вулканические острова практически безлесны), многие столетия был надежным убежищем. Его история начиналась с католической епископской резиденции и семинарии, а закончилась королевской собственностью, которую всегда сдавали в аренду старшему сыну фермерского семейства, удостоенного чести жить в монаршей усадьбе.
Усадьба «Двор Киркьюбёра» сохранила исторические формы, планировку и колоритный интерьер (Фарерские острова).
По сведениям редакции Novate.ru, ферма со старинной усадьбой по сей день остается крупнейшей на Фарерских островах, нынешние владельцы, как и прежде, разводят овец и крупный рогатый скот. Хотя это обстоятельство никак не мешает путешественникам совершать экскурсию как по роскошным лугам, так и по самому дому, который удалось сделать вполне уютным (насколько это возможно, конечно же), при этом он наполнен старинными артефактами.
5. Дома-башни в Сане (Йемен)
Древний город с глинобитными домами-башнями (Сана, Йемен).
Колоритные площади, улочки и строения исторической части Саны (Йемен).
Древний город Старая Сана, расположенный высоко в Йеменских горах, насчитывает более 2500 лет, что делает его одним из самых уважаемых постоянно населенных городских поселений на планете. Древний город, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, известен своими глинобитными домами-башнями, которых только до XI века было построено около 6 тыс. Высотные здания, получившие название «старейшие небоскребы в мире», поднимаются ввысь до девяти этажей и могут похвастаться замысловатыми геометрическими фризами, выполненными из обожженного кирпича и белого гипса, перемежающимися красочными витражами, эффектно контрастирующими с их охристыми фасадами.
Ценные архитектурные жемчужины Саны под угрозой полного уничтожения (Йемен).
К сожалению, глинобитные высотки, которым около тысячи лет оказались под угрозой полного исчезновения, ведь с 2014 года Йемен находится в тисках разрушительной гражданской войны. Противостояние стало причиной бомбардировок, которые разрушили ряд знаковых башенных домов Саны, при этом уцелевшие памятники архитектуры, страдают от бездействия захвативших город повстанцев, что приводит к полному их уничтожению.
6. Дома в цитадели Алеппо (Сирия)
Дворцовый комплекс Цитадель Алеппо – старейший архитектурный комплекс Сирии.
Не избежала трагической участи и Цитадель Алеппо, история которой восходит к третьему тысячелетию до нашей эры. Изначально вершина холма была местом строительства храма месопотамского бога бури Хадада, а македонцам приписывают первое укрепление, превратившее небольшое дворец владыки с небольшим поселением в неприступную крепость. На данный момент об этих страницах истории повествуют лишь разрозненные фрагменты, а одними из старейших заселенных зданий являются те, что возводились Айюбидами в XII-XIII веках.
Полуразрушенную Цитадель Алеппо постепенно восстанавливают, включая мамлюкский тронный зал (Сирия).
На протяжении своей долгой истории комплекс неоднократно повреждался и реставрировался, но никогда не был полностью разрушен, что свидетельствует его мастерстве древних строителей, знающих толк в своем ремесле. Известный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на протяжении веков выдерживал все, от землетрясений до осад, то и дело оказываясь в гуще драматических событий, которые не обошли его и в наше время. В 2010-х годах ценнейший архитектурный комплекс был серьезно поврежден во время четырехлетней битвы за Алеппо. Он вновь открылся для публики в 2017 году, а в настоящее время проходит очередную масштабную реставрацию.
7. Пещерный город Сасси ди Матера (Базиликата, Италия)
Пещерный город Сасси ди Матера внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия). | Фото: podroze.onet.pl.
Высеченные в известняковой породе, пещерные дома скального поселения Сасси ди Матера в старинном городе Матера, были заселены с периода палеолита. Невероятно, но археологические раскопки показали, что люди жили в гротах еще в 7000 году до нашей эры. Эти пещерные жилища назвать комфортными убежищами назвать никак нельзя. Крайняя бедность и болезни были главными спутниками обездоленных жителей горной части Матеры вплоть до середины XX века. Жизнь там была настолько невыносимой, весь регион считал, что даже Бог оставил жителей Сасси.
Пещерный город Сасси ди Матера стал популярным туристическим местом (Италия).
Большинство троглодитов (пещерные жители) было переселено в 1960-х годах, но самые консервативные продолжали жить в тех же домах, в которых жили их предки 9 тыс. лет назад. Правда, теперь это место превратилось в туристический центр, улучшились и бытовые условия. А все потому, что в 1993 году район был внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Итальянское правительство наконец-то обратило внимание на состояние древнего поселения. Было выделено достаточно средств на ряд реставрационных и инфраструктурных проектов. При небольшом количестве постоянно проживающих горцев, за год Сасси посещает до 600 тыс. человек. А чтобы экскурсии были запоминающимися, и каждый путешественник мог приобрести сувенир, переехавшие в отреставрированные пещерные жилища ремесленники, рестораторы и отельеры открыли свое дело. Туристический бум стал просто ошеломительным, после того как Матера выиграла свою заявку на звание культурной столицы Европы 2019 года.
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