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Знаменитые женщины маленького роста

Эти женщины известны тем, что они звезды сцены, ток-шоу, фильмов. А еще все они маленького роста. Итак, знаменитости маленького роста среди женщин. Кто же это?

Знаменитые женщины маленького роста

Знаменитые женщины маленького роста

Снуки. Рост: 1,42 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Хейден Панеттьер. Рост: 1,53 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Джада Пинкетт-Смит. Рост: 1,52 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Кайли Миноуг. Рост: 1,52 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Пола Абдул. Рост: 1,52 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Аннасофия Робб. Рост: 1,52 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Кортни Кардашян. Рост: 1,52 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Риз Уизерспун. Рост: 1,56 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Эллен Пейдж. Рост: 1,55 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Леди Гага. Рост: 1,55 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Николь Ричи. Рост: 1,55 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Эшли Олсен — 1,55 м. и Мэри-Кейт Олсен — 1,57 м.

Знаменитые женщины маленького роста
Шакира. Рост: 1,57 м.

Знаменитые женщины маленького роста

Ариана Гранде. Рост: 1.53 м.

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