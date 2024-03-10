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Важные моменты при покупке квартиры

Рынок недвижимости Украины представляет собой своеобразную государственную и потребительскую сферу. Основными участниками этого сегмента являются рядовые потребители – население страны или те люди, которые хотят стать ее гражданами. Однако за всеми сделками здесь тщательно следит государство. Рынок недвижимости напрямую влияет и сам изменяется в зависимости от экономики государства. Именно поэтому приобретение объекта недвижимости сопровождается характерными трудностями, ведь мало только подобрать подходящий для вас вариант, необходимо также оформить сделку в соответствии с действующим законодательством.

Юридическое оформление


Чтобы юридическое оформление прошло правильно, первоначально необходимо проверить документацию владельца квартиры в Николаеве. Этот процесс сложный, однако отказываться от него нельзя ни в коем случае. Нельзя доверять продавцу, даже если он создает впечатление надежного человека.

Что вас может насторожить?

  1. Продавец демонстрирует копии, а не оригиналы документов. Если он планирует продавать квартиру, и вы приехали на ее осмотр, то вам должны представить только оригинальные документы. Копии нельзя использовать в сделке, сведения оттуда не вносятся в договор купли-продажи.

  2. Продавец не показывает свой паспорт. Без установления личности вы не сможете быть абсолютно уверенными в том, что квартира принадлежит конкретному человеку, и он имеет право ее продавать. Нет причин скрывать свою личность, если это не мошеннические манипуляции.

  3. Продавец является доверенным лицом. Лучше сотрудничать напрямую с владельцем квартиры, доверенность подделать намного легче, чем придумать новую аферу. Даже если продавец подписал договор с риэлтерским агентством, он принимает непосредственное участие в заключении сделки.


Во избежание разногласий в процессе телефонного разговора до личного визита вы можете поинтересоваться у продавца, готовы ли все документы к продаже, и как скоро вы сможете с ними ознакомиться. Тогда у текущего собственника не будет другого выхода, кроме как подготовить полный пакет документов. Следует отметить, что если собственник действительно заинтересован в скорой продаже, то он сам предоставит вам пакет с документами, поскольку заранее их подготовил.

Если же продавец подготовил не все документы, то заключить сделку быстро не удастся. Ему потребуется получить несколько справок, и этот процесс займет время. Заключение сделки затянется на несколько дней как минимум.

Проверка документов


Проверять нужно не только документы продавца, но и квартирную документацию. Здесь вам предстоит обратить внимание на несколько моментов:

  • Если имеется перепланировка квартиры, внесена ли она в документацию. В противном случае собственник не получил разрешение на перепланировку квартиры, и некоторые изменения могут быть незаконными, от них заставят отказаться;

  • Проверить фактический адрес квартиры. Даже малейшая ошибка указывает совсем на другой объект, а не тот, что вы планируете приобретать;

  • Проверить количество реальных квадратных метров с соответствующими данными в документах. Если они совпадают, то никаких проблем не будет;

  • Проверить договора, на основании которых продавец получил свои права собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарственная, наследственная, договор долевого участия, если квартира первоначально была куплена в новостройке.


Тщательно изучайте каждую справку, даже если она кажется вам неважной. Ответственный подход к юридической проверке гарантирует вам отсутствие проблем с законодательством впоследствии.
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