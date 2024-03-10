Важные моменты при покупке квартиры

Рынок недвижимости Украины представляет собой своеобразную государственную и потребительскую сферу. Основными участниками этого сегмента являются рядовые потребители – население страны или те люди, которые хотят стать ее гражданами. Однако за всеми сделками здесь тщательно следит государство. Рынок недвижимости напрямую влияет и сам изменяется в зависимости от экономики государства. Именно поэтому приобретение объекта недвижимости сопровождается характерными трудностями, ведь мало только подобрать подходящий для вас вариант, необходимо также оформить сделку в соответствии с действующим законодательством.





Юридическое оформление



Продавец демонстрирует копии, а не оригиналы документов. Если он планирует продавать квартиру, и вы приехали на ее осмотр, то вам должны представить только оригинальные документы. Копии нельзя использовать в сделке, сведения оттуда не вносятся в договор купли-продажи.

Продавец не показывает свой паспорт. Без установления личности вы не сможете быть абсолютно уверенными в том, что квартира принадлежит конкретному человеку, и он имеет право ее продавать. Нет причин скрывать свою личность, если это не мошеннические манипуляции.

Продавец является доверенным лицом. Лучше сотрудничать напрямую с владельцем квартиры, доверенность подделать намного легче, чем придумать новую аферу. Даже если продавец подписал договор с риэлтерским агентством, он принимает непосредственное участие в заключении сделки.



Проверка документов



Если имеется перепланировка квартиры, внесена ли она в документацию. В противном случае собственник не получил разрешение на перепланировку квартиры, и некоторые изменения могут быть незаконными, от них заставят отказаться;



Проверить фактический адрес квартиры. Даже малейшая ошибка указывает совсем на другой объект, а не тот, что вы планируете приобретать;



Проверить количество реальных квадратных метров с соответствующими данными в документах. Если они совпадают, то никаких проблем не будет;



Проверить договора, на основании которых продавец получил свои права собственности. Это может быть договор купли-продажи, дарственная, наследственная, договор долевого участия, если квартира первоначально была куплена в новостройке.

