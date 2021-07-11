Как проверить качество творога

Как проверить творог — хитрости, которые нужно знать всем. Настоящий творог содержит много полезных витаминов, белка, микроэлементы кальция, магния, железа, цинка и фосфора.



Все эти компоненты положительно влияют на костную ткань человека, работу пищеварительного тракта, печени, почек. Более того, благодаря множеству полезных свойств творог часто предлагают детям. Так что нужно быть уверенным в том, что такой продукт полностью натурален и безопасен.







КАК ПРОВЕРИТЬ ТВОРОГ

Важность выбора качественных продуктов

Как проверить творог в домашних условиях

Нет растительным жирам!

Действуй рационально

Конечно, есть люди, которые не могут употреблять творог в пищу из-за определенных особенностей организма. Но те, у которых творог частый гость на столе, должны знать, что на самом деле они едят и за что платят в магазине. Проверить качество этого кисломолочного продукта в домашних условиях несложно. Есть несколько интересных лайфхаков, которые помогут тебе провести собственные опыты на кухне.Стоит ли говорить, что некачественный товар на прилавке магазина — это не просто обман покупателя, но и огромные риски для его здоровья. А это, как известно, самое дорогое, что есть у человека. Особенно сильно могут пострадать малыши, ведь их организм еще не такой крепкий, как у взрослых.Чтобы не допустить попадания ненастоящего творога на свой стол, стоит внимательно изучать маркировку на этикетке магазинного товара.Качественный продукт может быть сделан только из, собственно, молока. Оно может быть цельным, нормализованным, обезжиренным.Кроме того, не допускают наличия каких-либо добавок, жиров растительного происхождения или соевого белка. Если подобные компоненты есть в составе, то такой продукт уже не считается по-настоящему натуральным творогом. Он должен продаваться под соответствующей маркировкой и ценовой категорией.Если молочные продукты покупаешь не в магазине, тогда лучше еще раз убедиться в их качестве. К творогу может быть добавлен крахмал или растительный жир. Например, пальмовое масло. Недобросовестные производители могут делать процесс производства более дешевым благодаря пальмовому маслу. Только в этом случае они обязаны указывать на упаковке «творожный продукт», но никак не «творог».Крахмал могут добавлять к творожному продукту, чтобы сделать его цвет более похожим на настоящую кисломолочку. Но пару капель йода легко раскроют эту подлую подмену. Нужно взять несколько чайных ложек творога, капнуть на них йод и немного подождать. Йод окрасит имеющийся в продукте крахмал в синий цвет. Перед этим реальность опыта можно проверить на других продуктах, содержащих крахмал. Это может быть кусочек сырого картофеля или белого хлеба.Обычный кипяток поможет проверить, есть ли в составе творога растительные жиры. Для того, чтобы это выяснить, необходимо поместить немного творога в стеклянную емкость. Ты сможешь визуально наблюдать наличие нехороших составляющих в якобы настоящем и полезном твороге. Только стакан, чашку или баночку надо взять из прочного стекла, чтобы они смогли выдержать температуру кипяченой воды.Натуральный творог после встречи с кипятком должен выпасть в осадок. Высокая температура может образовать небольшие клейкие комки. Творог, в котором содержатся растительные жиры, окажется на поверхности кипяченой воды в виде маленьких гранул. Какая-то его часть может раствориться, какая-то часть превратится в мутный коктейль из горячей воды и творога. Результат, как говорится, налицо.В любой ситуации старайся держать себя в руках. Не стоит бежать к продавцам чуть что не так и ругать их на чём свет стоит. Они ведь отвечают лишь за то, чтобы ты купил продукт с нормальным сроком годности и герметичной упаковкой. Это говорит о том, что в магазине такую тару правильно хранили. За состав отвечает производитель, а за внимательность — ты сам. Подробно изучи этикетку перед тем, как положить такой товар в свою продуктовую корзинку.Будь предельно осторожен, если покупаешь кисломолочные продукты на рынке. Помни, что свежий домашний творог быстро портится. Он не должен иметь никаких посторонних запахов химии или органики. Проверить такой творог можно, если оставить тарелку с небольшим количеством творога на открытом пространстве в течение 7–8 часов. Натуральный кисломолочный продукт активно вступает в реакцию с кислородом и приобретает ярко-выраженный кислый запах.Эти простые и полезные хитрости помогут определить степень натуральности этого продукта. Теперь ты знаешь, как проверить творог и не попасть на нечестного производителя. Желаем тебе только удачных покупок. Пусть вкусная кисломолочка будет только на пользу.