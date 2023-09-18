Почему все говорят о разводе королевской четы Англии, и Что происходит между Гарри и Меган

Американке Меган Маркл повезло выйти замуж за сына принцессы Дианы Гарри. Однако эта семья сильно отличалась от других. Они отказались жить по установленным королевским правилам и традициям, сложив свои полномочия, покинув Британию. В новой жизни Меган и Гарри воспитывают двух детей, и пытаются построить счастливую жизнь. Правда, с недавней поры, новость о возможном разводе просто взорвала Интернет. Астрологи им пророчат неудачу, а развод для каждого из них обернется последствиями. Некоторые эксперты уверены, что все это делается для пиара с целью заработать побольше денег.
Семейные отношения Меган и Гарри
Американской фотомодели и актрисе Меган Маркл (более известной, как Рэйчел Зейн) очень повезло. Судьба преподнесла ей фантастический подарок, и свела с принцем Гарри внуком британской Королевы Елизаветы II. Все началось в июле 2016 года, когда подруга Меган предложила ей свидание вслепую. Они встретились в лондонском ресторане Dean Street Townhouse тайно, и увлеченно проговорили несколько часов. Девушка была очарована, а принц серьезно влюбился. Второе свидание состоялось через месяц, и они вместе отправились в Африку.
Первое свидание Гарри и Меган было вслепую благодаря общему другу, а чуть позже и совместная поездка в Африку.
Британские СМИ активно освещали новые отношения принца, подчеркивая, что разведенная американка не пара представителю королевской семьи. Тогда принц попросил не травить его возлюбленную, сделав официальное заявление. Через год они стали вместе стали появляться в обществе, позировать для папарацци, давать интервью. Их свадьба состоялась в 2018 году в Виндзоре. Без скандала не обошлось. А все благодаря отцу Меган Томасу, который неплохо заработал на интервью папарацци, раскрывая пикантные подробности дочери. К алтарю Меган вел принц Чарльз.
Плодом любви Меган и Гарри стали двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет Диана.
Через год появился на свет сын Арчи. Для Гарри и Меган начались сложные времена, а моральное напряжение было настолько сильным, что Сассекские в ноябре 2019 года отправились в Канаду праздновать Рождество. Там они решили сложить с себя полномочия членов королевской семьи, и жить самостоятельной жизнью, в том числе финансово себя обеспечивать. Официально было заявлено об этом в начале 2020 года.
Весной того же года пара окончательно переехала в США. Но папарацци, теперь американские, не давали им спокойно жить, любыми способами добывая эксклюзивные фотографии. Сильный стресс спровоцировал у герцогини выкидыш, который та тяжело пережила. Летом 2021 года у Меган и Гарри родился второй ребенок – Лилибет. Чета Сассекских активно занимаются благотворительностью, продюсируют мультфильмы, выпускают детскую литературу, ходят на различные мероприятия.
Что с четой Сассекских не так
В семье Меган и Гарри не все так гладко, как кажется на первый взгляд. А принц однозначно боится потерять свою семью, сделав что-то, что могло расстроить или не понравиться супруге. А ведь ради своей возлюбленной и семьи, Гарри даже покинул королевский дворец, отказавших от полномочий и обязанностей. Психологи предполагают, что эта фобия «разбитой чашки» тянется еще с детства. Тогда он лишился полноценной семьи, когда Диана и Чарльз разошлись.
Семья для принца Гарри стоит на первом месте, но в Интернете активно начали обсуждать возможный развод Сассекских.
Дело в том, что экспертами британской компании «Psychic World» были составлены несколько астрологических карт для семейных пар королевского двора. У короля Карла III и его супруги Камиллы, а также Кейт Миддлтон и принца Уильяма, выявилась совместимость на 85-95%. Этим парам предрекли долгую и счастливую семейную жизнь. А вот у Сассекских все иначе. Их совместимость составляет всего 35%. Меган – Лев по гороскопу. Это прирожденный лидер, эмоциональный и напористый человек. Гарри – Дева, со спокойным, застенчивым характером, но умеющим собраться в нужный момент. У таких людей часто могут возникать конфликты и непонимание из-за разных взглядов на жизнь.
Совместимость в браке по астрологической карте Меган и Гарри составляет не более 35%, что напоминает ситуацию Королевы Елизаветы II и ее мужа Филиппа (вместе они прожили 73 года).
Хотя подобного рода астрологическая карта была составлена и для известной королевской пары Королевы Елизаветы II и ее супруга Филиппа. С совместимостью 32% они сумели счастливо прожить 73 года. Раньше примером идеальных отношений для Гарри были его бабушка и дедушка. Потом Кейт и Уильям. Принц неоднократно подчеркивал, что он доверяет Кейт и обратится к ней за советом, если в отношениях начнутся проблемы. Не секрет, что в королевской семье Меган невзлюбили. А перед свадьбой Кейт советовала Гарри не торопиться, и еще раз все обдумать. Хотела уберечь его от ошибки, как старшая сестра.
Развод и его последствия для принца и его супруги
Любой развод будет нести для обоих супругов определенные последствия, и принц Гарри и Маркл не исключение. Невзирая на то, что в семье Сассексов есть разногласия, Гарри дорожит семейными узами и надеется, что они все-таки будут жить долго и счастливо, как в той сказке. Неудачный опыт его родителей принцессы Дианы и принца Чарльза, сформировал еще с детства страх, что подобная ситуация может повториться и в его браке.
Развод повлечет за собой определенные последствия как для Меган, так и для Гарри.
После развода, Меган однозначно останется в Америке. Британия ей не пришлась по душе. Британские СМИ ее травили, а королевская семья не взяла под защиту. И потом, Америка ее дом, где она уверенно себя чувствует, имеет работу, достаток, родственников и друзей. Гарри же после развода, скорее всего, вернется домой. Хотя теперь придется налаживать отношения с братом и отцом. Покинув страну, принц сделал выбор не в пользу своих родных. В случае развода, король Карл III не сможет заставить вернуть детей Гарри в Великобританию, так как они теперь не являются наследниками престола.
После официального отказа принца Гарри и его супруги Меган от королевских полномочий и обязанностей, встал вопрос – что с титулами. После свадьбы Маркл получила титул герцогини Сассекской, а также баронессы Килкила и графини Дамбартона. Все эти титулы достались ей от мужа Гарри. Однако эти двое сложили свои королевские полномочия. Официально пользоваться всеми этими титулами они не могли, но на бумаге все осталось за ними.
Король Карл III может решить отобрать у принца Гарри его титулы, но он пока не принял окончательного решения.
В случае развода, Меган лишится этой привилегии, а вот Гарри, вполне возможно, сможет все вернуть. Хотя, сейчас все будет зависеть только от решения нового короля Великобритании Карла III. Многие сомневаются, что эта история закончится счастливо. Масло в огонь подлило слишком откровенное интервью Опре Уинфри. А также 6-серийный документальный фильм о жизни скандальной четы Сассекской, вышедший в конце 2022 года. Это только ухудшило отношение британцев к ним.
Развод или нет
Пока от четы Сассекских не последовало официального заявления о том, что они все-таки разводятся. Но слухи не возникают на пустом месте. Такой небывалый ажиотаж начался с публикации британской писательницы Колин Кэмпбелл. Она много лет пишет о членах королевской семьи. Ее книга о принцессе Диане признана лучшим и полным исследованием среди других книг. Так вот, в своем блоге она написала, что отношения Гарри и Меган дошли до такой критической точки, что супруги отдельно. Они на грани развода и это не шутка. Никто просто так не будет консультироваться с юристами, если в семье все хорошо. А не так давно вышедшие в печать мемуары принца «Запасной» подлили «масла» в отношения пары.
Несмотря на упорные слухи о ссорах между Меган и Гарри и предстоящем разводе, они много времени проводят вместе. / Фото:www.advocatoff.ru
По мнению Кэмбелл, пока эта информация тщательно скрывается от всех. Также известно, что Колин недолюбливает Маркл, считая ее меркантильной охотницей за деньгами и славой, и уж точно здесь не идет разговор о любви. Такие слова кого угодно бы насторожили. Только странно, почему герцогиня и герцог Сассекские продолжают вместе посещать различные светские мероприятия, как ни в чем не бывало. Это и посещение концерта американского певца Джека Джонсона, расположившись в VIP-ложе. И присутствие в декабре 2022 года на вручении премии по правам человека. Кстати, и здесь они неплохо заработали. Стоимость места рядом с Гарри и Меган стоило 1 млн. долларов, и желающих было немало.
Эксперты уверяют, что в бедах Гарри и Меган виновен коттедж Фрогмор из-за своей негативной энергетики. / Фото:www.vipgeo.ru
Кстати, в том, что у Гарри и Меган начались эмоциональные и финансовые проблемы виноват коттедж Фрогмор. В этом уверена консультант по фэншуй Сюзанна Ройнон. Здесь настолько негативная энергетика, что жизнь любой пары она превратит в настоящий кошмар. Поэтому отъезд мог многое решить для них. Меган заметно отличается от других членов королевской семьи, но до принцессы Дианы ей далеко.
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