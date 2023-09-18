Почему все говорят о разводе королевской четы Англии, и Что происходит между Гарри и Меган

Семейные отношения Меган и Гарри

Первое свидание Гарри и Меган было вслепую благодаря общему другу, а чуть позже и совместная поездка в Африку.

Плодом любви Меган и Гарри стали двое детей - сын Арчи и дочь Лилибет Диана.

Что с четой Сассекских не так

Семья для принца Гарри стоит на первом месте, но в Интернете активно начали обсуждать возможный развод Сассекских.

Совместимость в браке по астрологической карте Меган и Гарри составляет не более 35%, что напоминает ситуацию Королевы Елизаветы II и ее мужа Филиппа (вместе они прожили 73 года).

Развод и его последствия для принца и его супруги

Развод повлечет за собой определенные последствия как для Меган, так и для Гарри.

Король Карл III может решить отобрать у принца Гарри его титулы, но он пока не принял окончательного решения.

Развод или нет

Несмотря на упорные слухи о ссорах между Меган и Гарри и предстоящем разводе, они много времени проводят вместе. / Фото: www.advocatoff.ru

Эксперты уверяют, что в бедах Гарри и Меган виновен коттедж Фрогмор из-за своей негативной энергетики. / Фото: www.vipgeo.ru