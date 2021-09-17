Как на самом деле одевались римские легионеры, пренебрегая столичной модой

1. Легионер как он есть

Легионеры были очень разными.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.

Легионеры сильно отличались.|Фото: pinterest.ru.

2. Во что одевались легионеры

На легионерах было много одежды.|Фото: getwallpapers.com.

Туника - первый элемент экипировки.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.

Вот так носился шарф. |Фото: youtube.com.

Современная реставрация.|Фото: viatemporis.net.

Реконструкторы в пенулах.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.

Работал пояс, как корсет.|Фото: pinterest.ru.

3. Металлическая шкура

Кольчуга была распространена сильнее всего.|Фото: dervishv.livejournal.com.

Римская лорика.|Фото: fishki.net.

Те самые наплечники. pinterest.ru.

Нашивка на спине. m.prom.inforico.com.ua.

4. Береги голову

Шлем - важная часть доспеха.|Фото: mirtesen.ru.

Один из самых часто встречающихся шлемов.|Фото: fitshki.net.

Нащечники, козырек и ворот - важнейшие элементы.|Фото: fishki.net.

Реконструктор в шерстяном подшлемнике.|Фото: vk.com. клуб реконструкции Legio V Macedonica. Древний Рим. Реконструкция.