Как готовили агента для ликвидации украинских националистов, и какова была его дальнейшая судьба

Эффективный агент: как вчерашний студент Сташинский заслужил доверие чекистов и почему его выбрали для выполнения зарубежных миссий?

Богдан Сташинский, фото из личного дела, хранившегося в МГБ./Фото: g.io.ua

Как проходила подготовка агента «Тараса» к заброске в Западную Германию и какие навыки приобрёл Сташинский?

Богдан Сташинский, фото скрытой камерой сделано во время проверки его связей. Львов, февраль 1951 года./Фото: g.io.ua

Вывод агента «Тараса» в Восточную Германию, убийство Ребета и Бандеры

После ликвидации Бандеры Сташинскому повышают зарплату до 2500 рублей (за 10 тысяч можно было купить автомобиль)./Фото: ic.pics.livejournal.com

Роковая любовь, или почему агент «Тарас» предпочёл любимую женщину любимой работе и как после этого сложилась его судьба

Богдан Сташинский воспроизводит обстоятельства убийства Ребета для следственного эксперимента. В свёрнутой газете было спрятано тайное оружие. Фото: из архива Мюнхенской криминальной полиции, сентябрь 1962.