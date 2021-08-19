Как готовили агента для ликвидации украинских националистов, и какова была его дальнейшая судьба

Великая Отечественная война закончилась, однако на территории СССР оставались и активно действовали националистические формирования. Самое масштабное из них боролось против власти Советов на Западе Украины. Руководство этими партизанскими отрядами осуществлял Степан Бандера, а идеологическое подкрепление взял на себя писатель и публицист, профессор государственного права Украинского свободного университета в Мюнхене, редактор газеты «Самостійна Україна» и член ОУН – Лев Ребет. Оба они после войны жили за границей. Советское руководство принимает решение об их ликвидации, а поручает её бывшему студенту Львовского университета Богдану Сташинскому.
Эффективный агент: как вчерашний студент Сташинский заслужил доверие чекистов и почему его выбрали для выполнения зарубежных миссий?
Богдан Сташинский, фото из личного дела, хранившегося в МГБ./Фото: g.io.ua
По одной из версий, в поле зрения чекистов Богдан попал случайно – регулярно не оплачивал проезд в транспорте, которым добирался до университета, за что однажды был задержан милицией. Когда правоохранительные органы навели о нём справки, то стало очевидным, что он может быть интересен сотрудникам комитета госбезопаности: выходец из семьи, сочувствующих националистам ОУН. По другой версии, Сташинский уже был в разработке и под предлогом проверки документов задержан милицией, откуда был направлен к одному из сотрудников КГБ.
Его родители не любили советскую власть, но открыто против неё не выступали, так как оба работали в колхозе. А вот сестры Богдана активно помогали бандеровцам. Сам он не имел определённых идеологических убеждений – ни за, ни против Советов и, скорее всего, был просто втянут в орбиту связей с ОУН своими сёстрами (распространял листовки антисоветского содержания среди односельчан, содействовал сбору денег для ОУН, иногда встречался с ними).
Поэтому в момент вербовки его на агентурную работу согласился сотрудничать при условии, что члены его семьи не пострадают. Кроме того, его очень привлекали романтика шпионской деятельности, опасность и значимость этой работы и неплохая её оплата. Сташинский был внедрён в подполье «Кармелюка» (псевдоним кустового командира Ивана Лабы), и на основе его данных оно было уничтожено. Успешно справившегося с заданием агента «Олега» наградили денежной премией (3200 рублей) и зачислили в группу «Тайфун», которая специализировалась на изобличении ярых националистов. Позже направили в Киев, где готовили его по индивидуальной программе к особой миссии – ликвидации лидера националистов Бандеры (в 1949 он признан в СССР виновным в массовых расправах над мирными жителями во время фашистской оккупации и заочно приговорён к смертной казни) и их главного идеолога – Ребета, проживавших в Западной Германии.
Амбициозный, решительный, инициативный, хорошо образованный, чётко выполнявший данные ему прежде задания агент-нелегал Сташинский был идеальной кандидатурой для выполнения столь деликатного и серьёзного поручения за рубежом. Это был период, когда генеральный секретарь КПСС Н.С. Хрущёв разъезжал по всему миру с официальными визитами с целью изменить имидж страны и доказать всем, что Советский Союз открыт к сотрудничеству и хочет только мирного сосуществования с другими странами. Поэтому ликвидацию Бандеры и Ребета необходимо было провести так, чтобы ничто не указывало на Советы и КГБ. В сентябре 1952-го агент «Олег» получает позывной «Тарас» и новые документы на имя Григория Мороза.
Как проходила подготовка агента «Тараса» к заброске в Западную Германию и какие навыки приобрёл Сташинский?
Богдан Сташинский, фото скрытой камерой сделано во время проверки его связей. Львов, февраль 1951 года./Фото: g.io.ua
Два года Сташинский изучал польский и немецкий языки, основы разведывательной деятельности (занятия длились по 6-7 часов в день). Он освоил боевые искусства, вождение автомобиля, стрельбу из разных видов оружия, навыки подачи кодовых сигналов, микрофотографирования, устройства тайников, ухода от слежки, незаметной передачи документов связным.
В 1954 году теперь уже агента «Тараса» выводят в Польшу, где он живёт и работает около полугода, изучая места, связанные с новой версией его биографии. Немецким языком он владеет хуже, чем польским, поэтому «легенда» такова: отец – поляк и мать – немка, проживавшие в Польше, погибли во время войны, а сын решает вернуться на родину отца.
Вывод агента «Тараса» в Восточную Германию, убийство Ребета и Бандеры
После ликвидации Бандеры Сташинскому повышают зарплату до 2500 рублей (за 10 тысяч можно было купить автомобиль)./Фото: ic.pics.livejournal.com
В Восточной Германии Богдан Николаевич Сташинский (теперь уже агент 13 отдела первого главного управления КГБ) живёт под именем Йозефа Лемана, работает переводчиком в германском министерстве торговли и изучает местные нравы, обычаи, привычки и занимается сбором информации о подпольных антисоветских организациях. В 1957 году его вызвали в штаб советской разведки в Калсхорсте (предместье Берлина) и поручили ликвидировать Льва Ребета – идейного вдохновителя ОУН. Зарубежное крыло этой организации активно занималось пропагандистской деятельностью и было связано с западными спецслужбами. Поэтому Хрущёвым в начале 50-х дана была санкция на проведение спецоперации против находящихся в эмиграции лидеров украинских националистов.
Сташинский приступил к выполнению задания. Сначала он поселился в отеле рядом с издательством газеты, в которой работал Ребет. Изучив привычки и распорядок дня «объекта», агент «Тарас» расписал его жизнь до минут. Осталось только получить сигнал к действию. Его вызывают в ГДР для получения специально разработанного пистолета, представлявшего собой лёгкую металлическую трубку длиной 15 см и 2 см в диаметре. Внутри содержался смертоносный яд, который разбрызгивался пред лицом жертвы.
Со стороны все должно было выглядеть, будто Ребет скончался от внезапного сердечного приступа. Однако пары яда были опасны и для самого исполнителя, поэтому «Тарасу» выдают противоядие. Сташинский блестяще справился с заданием, полиция даже не открыла уголовного дела. Следующим на очереди был Бандера. В 1959 году он убит тем же способом, что и Ребет, в подъезде собственного дома. Когда Сташинский вернулся в СССР, ему вручили награду – орден Красного знамени.
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Богдан Сташинский воспроизводит обстоятельства убийства Ребета для следственного эксперимента. В свёрнутой газете было спрятано тайное оружие. Фото: из архива Мюнхенской криминальной полиции, сентябрь 1962.
У руководства КГБ есть планы на Сташинского – агентурная работа в США. Но он вдруг делает заявление, которое кардинально меняет к нему отношение начальства. Агент-нелегал влюбился в немку и хочет на ней жениться. Несмотря на все старания прекратить их связь, Сташинский и Инге Поль в 1960 году тайно обвенчались. В 1961 году Инге уехала из СССР в Восточную Германию и родила сына. Ребёнок через два месяца после рождения умирает, тогда Сташинского выпускают в ГДР на похороны. Благодаря прежней работе у Богдана осталась целая коллекция паспортов, один из них он предъявил на границе, когда вместе с Инге Поль они решили уехать в Западную Германию.
Там он сдался полиции и признался в убийстве двух лидеров украинских националистов. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет, но спустя 4 года он вышел из тюрьмы по амнистии.
Сразу после этого с помощью спецслужб он и его супруга сменили фамилию и исчезли в неизвестном направлении.
В 1981 году бывший начальник полиции ЮАР генерал Гельденхейс рассказывал в интервью, что Богдану Сташинскому сделали обширную пластическую операцию и спрятали от сотрудников КГБ в Южной Африке. Там он якобы снова вступил в брак и обучал местные спецслужбы способам борьбы с повстанцами.
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