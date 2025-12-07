Секреты граната, которые стоит взять во внимание

Гранат считается символом изобилия и жизненной силы. Его любят за освежающий вкус и яркий цвет. Но это не просто красивый фрукт с рубиновыми зернышками, а настоящий кладезь полезных веществ.







Король антиоксидантов: гранатовый сок содержит уникальные вещества — пуникалагины. Их активность выше, чем у зеленого чая и красного вина.

Польза граната

Как правильно употреблять

Подробнее о пользе этого фрукта нам рассказала врач китайской и классической медицины, рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.Гранат — это настоящий суперфуд, который может стать ценным дополнением к вашему рациону. В нем содержится масса полезных компонентов:— Витаминный заряд — гранат богат витаминами С (укрепляет иммунитет), Р (улучшает состояние сосудов), группы В (участвуют в обмене веществ), а также содержит витамины А и Е.— Минеральное богатство — во фрукте присутствуют калий, магний, кальций, железо, фосфор и другие важные компоненты. Железо особенно ценно для профилактики анемии, а калий полезен для сердечно-сосудистой системы.— Антиоксидантная сила — гранат — чемпион по содержанию антиоксидантов, таких как эллаговая кислота и пуникалагины. Они борются со свободными радикалами, замедляя процессы старения и снижая риск развития хронических заболеваний, включая рак.— Польза для сердца — регулярное употребление граната способствует снижению артериального давления, улучшению кровообращения и снижению уровня «плохого» холестерина. Это делает его отличным помощником в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.— Укрепление иммунитета — высокое содержание витамина С и других антиоксидантов делает гранат эффективным средством для поддержания иммунной системы, помогая организму бороться с инфекциями.— Противовоспалительное действие — «За счет содержания пуникалагинов гранат оказывает мощное противовоспалительное действие, помогая бороться с хроническими воспалительными процессами в организме», — добавляет наш эксперт.— Улучшение пищеварения — фрукт способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает аппетит и помогает при диарее.— Польза для кожи — антиоксиданты способствуют регенерации клеток кожи, улучшают ее эластичность и цвет, а также могут помочь в борьбе с акне.— Повышение репродуктивного здоровья — «Фолиевая кислота и другие витамины делают его особенно ценным для здоровья репродуктивной системы», — отмечает Ирина.— Повышение мужской потенции — некоторые исследования показывают, что гранат может положительно влиять на мужскую потенцию благодаря улучшению кровообращения.«С точки зрения китайской медицины гранат по своим свойствам сладкий, кислый, прохладный. Он полезен для печени, сердца и желудка. Ярко-красный цвет в китайской медицине напрямую связан с кровью. Гранат, особенно его сок, считается одним из лучших продуктов для питания при упадке сил, бледности, сердцебиении. Кислый и вяжущий вкус обладает „собирающим“, „закрепляющим“ действием. Также он хорошо увлажняет и может облегчить сухой кашель», — рассказывает врач.Кроме того, гранат великолепно утоляет жажду, особенно когда мучает сухость во рту, горле.Обычно принято пить сок, однако если вы будете есть зерна, то извлечете больше пользы — в них содержится много клетчатки и танинов, полезных для кишечника. «Выбирайте тяжелые плоды с плотной, неповрежденной кожурой — это говорит о сочности», — уточняет Ирина.Несмотря на все свои достоинства, гранат, как и любой продукт, имеет свои нюансы и может быть вреден в определенных случаях. «Людям с запорами стоит быть поаккуратнее, т. к. сильный вяжущий эффект может „закрепить“ состояние. При обострениях гастрита или язвы тоже лучше не налегать — кислота может раздражать слизистую. При приеме некоторых лекарств из-за возможного взаимодействия фрукт может нарушить всасывание препаратов — обязательно проконсультируйтесь с врачом», — резюмирует эксперт.