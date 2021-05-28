Геометрические городские пейзажи иллюстратора Скотта Уминга

Иллюстратор Скотт Уминга (Scott Uminga) накладывает друг на друга сотни слоёв, чтобы создать яркие панорамы и городские пейзажи. Его геометрический стиль напоминает фотографии сингапурского фотографа Фонг Ци Вэя (Fong Qi Wei) и продолжает развиваться в своём направлении.



Уминга вдохновляется во время прогулок в дождливую ночь или когда просто смотрит в окно. Он постоянно экспериментирует, что позволяет расширять его творческий стиль.





















































































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