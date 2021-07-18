Зачем Сталин вернул в армию погоны, и почему это произошло именно в 1943 году

К возвращению погон руководство шло долго. /Фото: voennaya-forma.ru.

Это был важный идеологический шаг. /Фото: vedsimvol.mybb.ru.

Приказ опубликовали в том числе в газетах. /Фото: yandex.kz.

Возвращение погон было невозможно сразу после революции. /Фото: mypensiya.mirtesen.ru.