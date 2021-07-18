Зачем Сталин вернул в армию погоны, и почему это произошло именно в 1943 году

Зимой 1943 года Иосиф Виссарионович Сталин распорядился о возвращении в РККА погонов, которые были упразднены в войсках после революции. Почему вождь народов принял такое решение и действительно ли это было сделано для поднятия боевого духа, как сегодня многие пишут? Попробуем разобраться в вопросе, чтобы понять, как все было на самом деле в те тревожные для Отечества годы.
К возвращению погон руководство шло долго. /Фото: voennaya-forma.ru.
Не завершилась еще битва под Сталинградом, а Красная Армия только начала одерживать свои первые значительные успехи, как Сталин распорядился о возвращении в войска погоны. Многие скажут о том, что сделано это было для поднятия боевого духа, в конце концов до «коренного перелома» в войне оставалось еще достаточно далеко. Но тут же возникает закономерный вопрос: если главнокомандующий таким образом хотел всего лишь поднять боевой дух, то почему это было не сделано в самые сложные и драматические для РККА месяцы войны?
Это был важный идеологический шаг. /Фото: vedsimvol.mybb.ru.
На самом деле в армию были не просто возвращены погоны. Это был настоящий комплекс идеологических мер по «перезапуску» военной формы и психологический момент был выбран очень правильно. Возвращать атрибуты злосчастного царизма в лице погон и слова офицер (до этого были «товарищи командиры») в первые годы на фоне тяжелых боев, поражений и отступления было не лучшей идеей. А вот закрепить первые успехи психологически – другое дело.
Например, слово «офицер» впервые было использовано Сталиным в годы войны в приказе от 7 ноября 1942 года о контрнаступлении под Сталинградом. Это было сделано для того, чтобы вновь подчеркнуть высокий статус коммандера. При этом официально «офицеры» вернулись в РККА только в 1946 году после превращении войск уже в «Советскую армию».
Приказ опубликовали в том числе в газетах. /Фото: yandex.kz.
Что же касается погонов, то их возвращение сопровождалось публикацией в газете «Красная Звезда» от 7 января 1943 года. В ней вышел соответствующий приказ и вот такое разъяснение к нему, цитата:
«Погоны были традиционным украшением доблестной русской армии. Мы, законные наследники русской воинской славы, берём из арсенала наших отцов и дедов всё лучшее, что способствовало поднятию воинского духа и укреплению дисциплины. Введение погон ещё раз подтверждает славную преемственность воинских традиций, которая так ценна для армии, любящей своё отечество, дорожащей родной историей. Погоны не только деталь одежды. Это знак воинского достоинства и воинской чести... Надевая погоны – новые знаки различия и воинской чести – мы почувствуем ещё явственнее тот долг, который лежит на армии, защищающей родину от немецко-фашистских банд. Народ даёт армии эти знаки чести, требуя при этом, чтобы честь армии поддерживалась на полях сражений».
Интересный факт: еще до начала Второй мировой войны Сталин распорядился о переиздании учебников истории для школ и университетов. Если говорить кратко, то все изменения в подаче истории сводились к мысли «не все в нашем прошлом было так ужасно». Кстати, название «Великая Отечественная война» также было придумано советскими идеологами не просто так. За основу концепции была взята война 1812 года с Наполеоном Бонапартом, которая также получила название «Отечественной».
Возвращение погон было невозможно сразу после революции. /Фото: mypensiya.mirtesen.ru.
Важно понимать, что хотя ни Ленин, ни Сталин не испытывали никакой жалось к исчерпавшему себя царскому режиму, ни тот, ни другой (вопреки популярным страшилкам) вовсе не отрицали наследственность РСФСР и СССР от Российской Империи. На самом деле к принятию своей преемственности, в том числе и армейских погон, Сталин и его команда шли давно. Делать это было нельзя лишь сразу после «Октября», когда в седле еще оставались самые яростные революционеры из числа оппозиции, которые могли трактовать подобные шаги, как «реставрацию монархизма».
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