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Одесский взгляд на деньги

Одесский взгляд на деньги

Одесса — особенный город. Об уникальном юморе и знаменитом сленге его жителей слагают легенды, пишут книги и снимают фильмы. У одесситов есть собственное мнение обо всем — и материальная сторона жизни не исключение.

Считаем, что одесское отношение к деньгам точно заслуживает отдельного поста.

Абрам показывает соседу свой новый дом:
— Здесь столовая. Одновременно за стол могут сесть, не приведи Господи, двадцать человек.

Надпись на памятнике: «Здесь покоится известный одесский стоматолог Борис Рафаилович Кац. А его сын Моня принимает в его кабинете на Прохоровской, 21″.

— Представляешь, Жора, бензин стал стоить 20 гривен за литр!
— Так ты, Фима, теперь пешком ходишь?
— Нет, голодным езжу…

— Ребе, что делать, если приснилось, что обедаешь в шикарном ресторане?
— Надо сразу быстро все съесть и проснуться, пока тебе не принесли счет!

— Изя, и кто придумал праздновать это 8 Марта?!
— Я знаю… Такие себе Клара Цеткин и Роза Люксембург.
— И зачем им это было нужно?
— Я так себе думаю, что они торговали цветами.

Одесский взгляд на деньги

К одной старой еврейке, торговавшей редиской на Привозе по 10 рублей за пучок, каждый день подходит один и тот же молодой человек, оставляет ей десятку, но редиску не берет. И вот однажды, когда он в очередной раз отстегнул бабке чирик, та хватает его за руку. Молодой человек говорит:
— Я так понял, вам интересно, почему я оставляю вам деньги, но ничего не беру?
— Нет, это меня как раз не интересует. Просто с сегодняшнего дня редиска стоит 15 рублей.

— Привет, Фима!
— Денег нет.
— Пока, Фима.

Одесса. Стоянка такси. В одну из автомашин заглядывает еврей:
— Скажите, сколько стоит доехать до Дерибасовской?
Таксист:
— Пять рублей.
— А если я поеду с Мойшей?
— А мне без разницы — с Мойшей или без Мойши. Все равно пять рублей.
Еврей оборачивается и кричит человеку, стоящему неподалеку:
— Говорил я вам, Мойше, что вы ничего не стоите!

Одесский взгляд на деньги

Жена пилит мужа:
— Яша, ну зачем ты купил новую расческу? Тебе что, уже некуда деньги девать?
— Соня, я тебя умоляю, у старой расчески поломался зуб.
— И ты из-за одного зуба купил себе новую расческу?!
— Соня, но ведь это был последний зуб!

— Ты, конечно, никогда не женишься на девушке из-за денег. Правда, Додик?
— Конечно, Фима. Но, с другой стороны, нехорошо, чтобы она осталась старой девой из-за того, что у нее есть деньги.

— Мадам Трахтенберг, почем стоят уроки скрипки вашей дочери? Наверное, дорого?
— Да, но какая прибыль!
— Какая прибыль?
— Я уже купила за четверть цены квартиры слева и снизу!

— Сема, что ты от меня опять хочешь?
— Папа, дай мне рубль, я хочу сходить в зоопарк, посмотреть на удава.
— Возьми лупу, сходи в сад, посмотри на червяка!

Одесский взгляд на деньги

— Бокс — самый лучший вид спорта!
— Вы, Рабинович, наверное, боксер?
— Нет, я дантист.

Шел Сема по улице. Нашел деньги. Пересчитал. Не хватает!

— Знаешь, мой Абраша вчера прислал из Сочи телеграмму, чтобы я выслала ему 50 рублей на обратный проезд.
— Что же, у него нет денег на билет, а на телеграмму нашел?
— Ты удивишься, но он обошелся всего одним словом.
— И каким же?
— «Пятидесятирублируй».

— Ой, если бы я был царь, так я бы жил лучше, чем царь! Я бы был себе царь и еще немножко шил на дому.

— Абрам! Вы знаете, я нашел новый способ разбогатеть!
— Очень хорошо! Но у меня вы уже занимали!

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