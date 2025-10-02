Какие машины лучше, престижнее и качественнее – Ford или Volkswagen

Логотипы Форд и Фольксваген/ Фото: autoua.net
Ford и Volkswagen – автопроизводители с мировым именем. Оба пользуются хорошей репутацией, выпуская долговечные, надежные и недорогие автомобили. Если возник вопрос, какому бренду отдать предпочтение, стоит воспользоваться параллельным сравнением. Вспомнить историю, рассмотреть модельные ряды и специфику обоих производителей, узнать, что делает их особенными.
Автопроизводство является одним из секторов с наибольшим потенциалом роста с позиции циклической и долгосрочной перспективы. Продажи автомобилей после коронавирусного застоя в 2020 году резво набирают обороты, электромобили (EV) и автономные транспортные средства (AV) будоражат воображение и стимулируют потребительский интерес. Автомобилестроительные компании стремятся извлечь выгоду из улучшения экономических перспектив, и на ближайшие годы запланировали немало интригующих моделей.
Финансы домашних хозяйств сейчас находятся в лучшем состоянии по сравнению с тотальным кризисом конца 2019 – начала 2021 года, а процентные ставки достаточно низки, чтобы способствовать высокому спросу. Однако люди не спешат инвестировать в технику: среднестатистическому автомобилю на дороге сейчас от 8 до 10 лет, а 25% машин – старше 12 лет. Ощутив на себе все прелести нестабильности, покупатели стали намного рациональнее подходить к вопросу расходов, и сегодня их больше волнует экономичность и долгосрочная надежность транспортных средств, чем их дизайнерские изыски и инновационные технологии.
1. У кого лучшие перспективы на будущее
Модели Fod и VW/ Фото: carthrottle.com
Обе компании – сильные игроки на сегодняшнем рынке, умеющие разрабатывать эффективные и современные продукты, каждый из которых обладает уникальными достоинствами.
VW – один из ведущих автопроизводителей в Европе, предлагающий широкий выбор автомобилей. Мировая производственная база делает его автопарк еще привлекательнее. Но, вопреки мнению большинства людей, его выручка связана не только с продажами машин: он также предоставляет множество услуг и продуктов, связанных с автомобилями.
Volkswagen в 2015 году оказался в центре массового скандала с мошенничеством касательно дизельного топлива и выбросов. Его последствия, включая отзывы транспортных средств, штрафы и судебные разбирательства, стоили компании миллиарды. Хорошая новость в том, что львиная часть споров уже урегулирована. Теперь компания и инвесторы могут уверенно смотреть в будущее.
Сейчас VW находится на ранней стадии агрессивного перехода к электромобилям на аккумуляторах. За их первым BEV большой дальности для массового рынка, ID3, последуют еще немало интересных моделей, и компания надеется довести ежегодные продажи электромобилей до 3 миллионов к 2025 году. Фактически, сможет даже посоревноваться с Tesla.
Внедорожник Volkswagen Teramont/ Фото: kolesa.ru
В то же время, она получает хорошую прибыль от продаж внедорожников и роскошных авто (особенно принимая во внимание, что производители автомобилей класса люкс Audi и Porsche являются дочерними предприятиями Volkswagen). Учитывая, что большая часть последствий дизельного скандала позади, маржа VW улучшается, а операционный денежный поток остается значительным. Итог: отголоски дизельного скандала все еще способствуют заниженной оценке, но перспективы роста в течение следующих пяти-семи лет выглядят неплохо.
Автомобили Ford Motor Company больше не считаются хуже, чем у зарубежных автопроизводителей. Компания быстро изменила свой подход, сосредоточившись не на быстром получении прибыли, а на создании высококачественных и надежных машин, выдерживающих длительные испытания временем.
Ford Fiesta и Ford Focus/ Фото: carwow.co.uk
Ford разрабатывает практически все модели собственными силами, и в отличие от VW, свыше 90% выручки приходится на прямые продажи автомобилей. Fiesta и Focus по-прежнему помогают бренду удержать лидирующие позиции на рынке.
Ford тоже делает ставку на электрифицированные продукты, но для приверженцев идеи тотальной электрификации транспорта Volkswagen будет лучшим выбором. Во многом потому, что его тяга к электромобилям и инновационным технологиям в целом превосходит Ford и многих других автопроизводителей.
2. Модельные линейки
Volkswagen Jetta/ Фото: volkswagen.ru
В модельном ряду Volkswagen представлены десятки моделей, так что для любого покупателя найдется интересное предложение. Jetta и Passat предлагают отличные варианты седана, а CC – элегантное спортивное купе. Beetle и Golf подчеркивают индивидуальность за счет отличного внешнего вида, а Tiguan и Touareg предлагают все выгоды грузового пространства. Наконец, Eos и Beetle Convertible позволяют получить максимум удовольствия от прекрасной погоды благодаря быстро убирающемуся верху.
Можно утверждать, что самый культовый автомобиль Форда – Mustang. Остальная часть модельного ряда отличается незамысловатой конструкцией, хотя и такой же добротной сборкой. Его пикапы, внедорожники и кроссоверы, пользующиеся огромным спросом на родине, предлагают массу грузового пространства, но их довольно громоздкий вид пугает европейцев – для них у Ford Europe разрабатывает немало компактных малолитражных автомобилей.
Модели Ford/ Фото: kolesa.ru
Одни из наиболее востребованных (помимо коммерческих фургонов, как и у Фольксвагена) – Focus, Fiesta и Mondeo, а также разные вариации на тему кроссоверов и минивэнов, от компактного Kuga до внушительных Explorer и Grand C-Max. Так же, как и Фольксваген, Форд прилагает все усилия для разработки автомобилей, способных понравиться массам.
Проблема лишь в стереотипах: почти все VW всегда были хорошо собраны, в то время как более старые Ford проигрывали им как по качеству сборки, так и по материалам интерьера. Современные же форды сейчас не уступают немецким конкурентам. Многие пользователи также отмечают, что они приятнее в управлении.
3. Volkswagen против Ford: кто же лучше?
Фольксваген и Форд/ Фото: drivemag.com
Вопрос, кто из них имеет больше достоинств, риторический. У обоих хорошая техническая база, многолетний опыт, разумное соотношение цены и качества, всесторонний охват рынка, надежная репутация и обширный потенциал для удовлетворения покупательских прихотей.
Принципы производства тоже примерно одинаковы, и хотя в обоих лагерях отмечаются некоторые повторяющиеся проблемы, они продолжают пользоваться всенародным доверием. Основное предназначение транспортных средств – перевозка людей и вещей, и их продукты умело справляются с этой работой.
Фольксваген и Форд – вечные конкуренты/ Фото: motoringresearch.com
Ходит мнение, что автомобили VW потрясающие, пока новые, но они капризнее фордов, и когда что-то идет не так, требуют больше внимания и денег. «Американцы» в этом плане удобнее – они более неприхотливы в работе и проще в обслуживании. Однако подобные оценки не могут носить объективный характер: любой из поклонников того или иного бренда приведет вам уйму доводов в пользу своего любимчика.
Если вы – не финансист с Уолл-стрит, оценивающий активы и грядущую перспективность предприятий с точки зрения инвестиций в их акции, то выбор между ними – исключительно дело вкуса. Все зависит от того, чего вы хотите. Если нужен большой пикап, смотрите на Ford. Хотите экономичный седан с европейским стилем и подвеской – идите к VW. Ни один из этих брендов не может быть лучше другого. Выбирайте то, что сделает вас счастливым.
