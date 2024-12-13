Культура и традиции оманцев

Они радуются наводнениям, помешаны на экологии и делят с испанцами любимый вид развлечений. Рассказываем о самых характерных привычках и традициях оманцев.
У них везде пахнет церквями
Испокон веков Оман является одним из крупнейших производителей ладана. Найти его здесь можно на каждом рынке, совершенно разного качества и по разной цене.курят его практически в каждой лавке и в каждом отеле —куда ни зайдешь, везде пахнет православными церквями, так привычными русскому человеку. Только религия здесь другая.
У них свой ислам
Как известно, в мире преобладают два течения ислама: шиизм и суннизм. Оманцы — не сунниты, как их соседи по Аравийскому полуострову, и не шииты, как соседи через залив. Они исповедуют особое, довольно редкое течение ислама — ибадизм.
Они любят наводнения в пустыне
В летние месяцы температура воздуха может достигать 50 °С, что делает Оман одним из самых жарких мест на планете. Человек успевает сильно вспотеть, всего лишь выйдя из автомобиля и дойдя до офиса или магазина.
Но в конце зимы — начале весны каждый год в Омане происходят довольно крупные наводнения. Так как в стране много так называемых вади — ущелий, которые в это время полностью наполняются водой, то местные водители внедорожников (а это как минимум половина водителей) устремляются на джипинг и ведут себя там как дети.
Другое их развлечение — бой быков
Недалеко от столицы Омана, города Маската, еженедельно проводятся бои быков. Животных здесь специально для этого разводят, и стоят они зачастую как автомобиль. Никаких ставок или входных билетов на бои не предусмотрено — это дело престижа: породы и самого заводчика.
Они помешаны на экологии
Оманцы ревностно относятся к экологическому состоянию своей территории. И даже несмотря на то, что здесь добывается огромное количество нефти, на пляжах практически нереально встретить следы нефтепродуктов. Все это из-за законов, которые принял султан. Однако выкинуть из окна машины пакет или огрызок — частое явление.
Они до сих пор пользуются акведуками с водой
Водой из вади до сих пор пользуются через акведуки, которые проложены на несколько километров, часто до самого начала ущелья.
Они едят руками
Рис оманец зачастую берет руками, скатывает из него шарик и, прихватив вместе с ним мясо, рыбу или овощи, отправляет в рот. Дань традициям… Руки моют до и после еды, на столах всегда присутствуют салфетки. Сама кухня в Омане представляет собой смесь арабских и индийских традиций. Порции огромные, как, впрочем, везде в арабских странах. И конечно, главный напиток — кофе, очень крепкий и вкусный. Его подают в кофейнике, пьют из крошечных чашек и обязательно с финиками.
Они дарят друг другу очень дорогие ножи
Ханджар — традиционный оманский нож. Он является национальным символом султаната Оман и присутствует на его гербе и флаге. Цены на ханджар очень высоки — до $600 на обычном рынке, и это примерно 50–60 обедов или 250 чашечек кофе, а авторские ножи по спецзаказу будут стоить уже $1000 и выше. Однако такой нож должен иметь каждый уважающий себя оманец.
Они везде носят головные уборы
В повседневной жизни оманец носит традиционную шапочку — кумму, причем практически не снимая: и на улице, и в помещении. Для иностранца зачастую это единственный способ отличить оманца от арабов других стран.
Здесь в мечеть может зайти только мусульманин
В отличие от большинства мусульманских стран, в Омане туристу-немусульманину нельзя заходить в мечети. Вас, конечно, не выгонят, но очень деликатно попросят выйти. Исключением является лишь мечеть Султана Кабуса в Маскате, крупнейшая в стране. Да и то сюда можно попасть только один день в неделю (субботу) и исключительно до обеда.
Султан — главная «икона» страны
Султана Кабуса любят все без исключения жители страны, от мала до велика. Его портреты здесь везде: на домах и в помещениях, на стеклах машин и кружках. Флажки, книги, деньги — отовсюду на вас будет смотреть султан, причем в совершенно разных обличьях: в традиционном костюме или военной форме, по-отечески или строго.
И все это неспроста. Султан на самом деле сделал невозможное — вывел страну на качественно другой уровень. Очень миролюбивая и гибкая политика помогла практически избежать участия Омана в конфликтах. Жесткие законы в сфере экологии и охраны культурного наследия превратили страну в жемчужину Аравии для путешественников. А повсеместное строительство сделало ее единым целым — дорогам Омана может позавидовать любая страна мира.
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