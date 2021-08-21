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Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря

Это казино когда-то было одним из наиболее красивых зданий в Румынии, его называли жемчужиной Черного моря. Построенное в начале XX века по приказу короля Карла I, оно постоянно привлекало в город Констанца самую изысканную европейскую элиту. С 1990 года казино было заброшено и сегодня медленно приходит в негодность. Однако даже сейчас, спустя столько лет, архитектура и интерьер этого исторического здания производят сильное впечатление.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Потрясающее заброшенное казино в городе Констанца.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Вид на главный вход с лестницы.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Вид с вершины лестницы.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Сцена балетного зала и театра.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Этот же зал с другой стороны.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Раздевалки за занавесом театра.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Окна, выходящие на Черное море.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Розовый цвет скоро полностью исчезнет.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Вид с верхнего балкона казино.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Лестница со стороны.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Здесь находилось место для игры.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Крыша бара.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Роскошный бар.

Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Коридор снаружи казино.

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