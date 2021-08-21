Шикарное заброшенное казино на берегу Черного моря
Это казино когда-то было одним из наиболее красивых зданий в Румынии, его называли жемчужиной Черного моря. Построенное в начале XX века по приказу короля Карла I, оно постоянно привлекало в город Констанца самую изысканную европейскую элиту. С 1990 года казино было заброшено и сегодня медленно приходит в негодность. Однако даже сейчас, спустя столько лет, архитектура и интерьер этого исторического здания производят сильное впечатление.
Потрясающее заброшенное казино в городе Констанца.
Вид на главный вход с лестницы.
Вид с вершины лестницы.
Сцена балетного зала и театра.
Этот же зал с другой стороны.
Раздевалки за занавесом театра.
Окна, выходящие на Черное море.
Розовый цвет скоро полностью исчезнет.
Вид с верхнего балкона казино.
Лестница со стороны.
Здесь находилось место для игры.
Крыша бара.
Роскошный бар.
Коридор снаружи казино.
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