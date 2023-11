Как через 20 лет выглядят актеры из сериала «Баффи – истребительница вампиров»

Сара Мишель Геллар

20 лет назад на экраны вышла последняя серия культового сериала «Баффи – истребительница вампиров». Это было окончанием эпохи и прощанием с любимыми героями, которые для молодого поколения успели стать кумирами. Интересно, как выглядят сегодня актеры легендарного хоррор-сериала и как сложилась их судьба.Начнем с главной звезды сериала – исполнительницы роли Баффи, школьницы, которая борется с вампирами и другой нечистью. Ее на протяжении всех семи сезонов играла Сара Мишель Геллар. Хрупкая блондинка еще до сериала имела немалую фильмографию, ведь ее карьера актрисы началась еще в четырехлетнем возрасте. Известность Сара получила после фильма «Жестокие игры», поэтому на пробы в «Баффи» она пришла уже будучи звездой.За роль истребильтельницы вампиров Геллар пришлось побороться. Дело в том, что Джосс Уидон и его команда не видели в ней Баффи. Им казалось, что ей куда больше подойдет роль Корделии – заносчивой черлидерши и королевы школы. Но Сара доказала, что она мастер своего дела – с 12-й попытки она все-таки получила роль.Сара Мишель Геллар – человек невероятно трудоспособный. В перерывах между драками с вампирами в «Баффи» она работала над другими проектами. Актриса снялась в одной из частей хоррор-франшизы «Крик» и триллере «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». И, конечно же, Сара снялась в комедии «Скуби-Ду». В 2004 году актриса вернулась к любимому жанру и сыграла главную роль в ремейке японского фильма ужасов «Проклятье». Она снималась в таких популярных сериалах как «Двойник» и «Сумасшедшие». Сейчас Геллар периодически снимается, но не в главных ролях. Среди заметных киноработ можно выделить картину «Вероника решает умереть», снятую по книге Паоло Коэльо.Во время работы над хоррором «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» у Сары и ее партнера по фильму Фредди Принца-младшего закрутился роман. С тех пор они вместе. У пары двое детей, они часто публикуют фото в соцсетях. Карьера актрисы отошла на второй план, для Геллар на первом месте семья, которой она старается уделять как можно больше времени. Также «Баффи» ведет свое кулинарное шоу.Рыжеволосую миниатюрную Элисон Ханниган миллениалы точно знают благодаря роли лучшей подруги Баффи заучки Уиллоу. Это потом она стала могущественной ведьмой, а сначала была простым аутсайдером. В перерывах между съемками, она как и ее сериальная подруга участвовала и в других проектах. Например, в культовой молодежной комединой франшизе «Американский пирог » Элисон сыграла одну из основных ролей.Когда проект «Баффи – истребительница вампиров» закончился, карьера Ханниган начала стремительно развиваться. Из одного популярного сериала она попала в другой не менее известный. Актриса получила одну из главных ролей в ситкоме «Как я встретил вашу маму. Также она появлялась в «Веронике Марс» и экранизации мультфильма «Ким пять-с-плюсом» от Диснея.Работая над «Баффи» в 1999 году Элисон познакомилась со своим будущим мужем. Она и Алекс Денисофф встречались четыре года и в 2003 году поженились. У пары двое дочек . До «Баффи» Николас Брендон перебивался случайными заработками и очень хотел стать известным актером. И судьба подбросила ему такой шанс. Но чтобы попасть в основной каст нового хоррор-проекта «Баффи», молодому перспективному и совсем неопытному актёру Николасу Брендону пришлось серьезно постараться.Хоть ему и не пришлось 12 раз проходить пробы, как Саре Мишаль Геллар, но ему трижды отказывали , и лишь с четвёртого раза его утвердили на роль Ксандера. Его неопытность затмила настойчивость и упорство, и продюсеры точно не прогадали. Его персонаж все семь сезонов оставался у зрителей одним из самых любимых.Когда сериал был завершен, Николас начал развиваться как актер театра. В 2006 году он играл в Ноа Уайли в спектакле «Лобстер Элис», а в через три года - в постановке «Дневники Санталенда». Все же роль Ксандера стала его самой значимой и успешной, после нее прорыва в его карьере, к сожалению, не произошло.У Николаса были серьёзные проблемы с алкоголем и наркотиками, его развивающая зависимость в свое время знатно подпортила ему жизнь. Находясь в опьянении, вчерашняя звезда часто попадал в полицию. Известно, что сейчас актер наладил свою жизнь, завязал с пагубными пристрастиями и больше не нарушает закон. Николас Брендон решил рассказать о своем опыте борьбы з зависимостью, чтобы помочь таким же людям, как он.Актер стал гостем не одного ток -шоу, поделился пережитым и рассказал, что можно победить эту напасть. Потом любимый миллионами Ксандер отправится в американский тур, чтобы в разных городах своей страны замотивировать своим примером других людей. Личная жизнь у него пока не сложилась: за плечами у актера два брака, которые окончились разводом.Роль первого возлюбленного истребительницы сыграл актёр Дэвид Бореаназ. Ангел не обычный вампир, он смог вернуть свою душу. Но чтобы искупить грехи, он вынужден страдать и больше не может убивать. Их пара с Баффи собрала миллионы фанатов по всему миру. Персонаж был неимоверно популярен среди зрителей сериала, поэтому шоураннеры сериала решили снять спин-офф с Бореаназом в главной роли.Когда Дэвид попрощался со своим персонажем, который сделал его всемирно популярным, его карьера начала развиваться. Он стал одним из главных героев детективного сериала «Кости » , в котором он играет агента ФБР Сили Бута. Бореаназ не просто актер, он стал одним из продюсеров сериала, и даже срежиссировал несколько серий. Дэвид и его партнерша по сериалу Эмили Дешанель стали настоящими звездами, а сериал, которому они отдали несколько лет получил множество наград.После того, как «Кости» закончились, Дэвид сыграл в многосериайном детективе «Спецназ».Актер женат с 2021 года на одной женщине – актрисе Джейми Бергман, пара воспитывает двоих детей.Джеймс Марстерс в сериале играл роль плохого парня – вампира по имени Спайк. Он был полной противоположностью Ангела. Спайк был особенным вампиром, ведь смог убить двух предыдущих победительниц. Но с Баффи было все иначе, в нее он влюбился, и как бы она не сопротивлялась, но такое же чувство зародилось и у нее. Джеймс играл Спайка также и в «Ангеле».Когда сериалы о вампирах подошли к концу, Марстерс продолжил карьеру сериального актёра. Он участвовал в достаточно популярных проектах «Тайнах Смолвиля» и «Тысячелетии». Также Джеймс много времени уделял своему увлечению – рок-музыке. Два года он давал концерты весте со своей группой Ghost of the Robot. Марстерс женат на Патриции Рахман с 2011 года.В «Баффи» Каризма Карпентер была для многих главной красоткой. Казалось, что роль стервозной черлидерши писали специально для нее. Сегодня невозможно представить, что Корделию могла играть Сара Мишель Геллар.Каризма играла своего персонажа в « Баффи » на протяжении трех сезонов, и потом сразу перешла в его спин-офф «Ангел». В этом проекте актриса снималась до 2004 года. Съемки она оставила ради своего единственного ребенка – сына Донована, которого родила в 2003 году.Каризма Карпенер продолжила сниматься, когда ее сын немного подрос. Она играла в сериалах «Вероника Марс», «Сыны анархии» и «Королевы крика», в ее фильмографии «Дом из костей», «Психоз», «Неудержимые» и еще ряд кинолент.Сейчас Каризма отошла от актерской деятельности. Бывшая актриса полностью увлечена своим собственным проектом. Она ведет аудиоподкаст на пару с продюсером Кристианом Маевски. Их проект называется «Противоположный пол», и они поднимают очень непростые вопросы, вроде религии, неравенства, отношений между полами.Исполнительница роли Донн, Мишель Трахтенберг, как и ее сериальная сестра, до прихода в проект «Баффи» уже много снималась и строила успешную карьеру. Вместе с Сарой Мишель Геллар они даже успели сняться в популярном сериале «Все мои дети». Но не смотря на внушительную для такой юной девушки фильмографию, Мишель стала знаменитой именно благодаря съемкам в сериале про истребительницу вампиров.После окончания сериала «Баффи» Мшель продолжила строить карьеру, и весьма успешно. В 2008 году она получила очень заметную роль в одном из самых популярных сериалов нулевых «Сплетница». За ее перевоплощение в Джорджну Спаркс Трахтенберг сразу же номинировали на премию Teen Choice Awards. Ее героиня мгновенно взлетела на 13 место в списке наиболее интересных антагонистов по версии TV Guide. Потом была видная роль в известном фильме вместе с Мэттью Перри и Заком Эфроном «Папе снова 17».Энтони Стюарт Хэд был самым взрослым членом основного каста «Баффи». До проекта он был преимущественно театральным актером, хотя за его плечами было и несколько ролей в кино.Единственным из основного состава он был не американцем, а британцем. Для роли ему пришлось переехать на длительное время в США. Вплоть до 6 сезона он был в основном касте, но в 7 был уже приглашенной звездой. Он попросил шоураннеров сократить его экранное время, так как он очень хотел больше времени проводить с родными. Он переживал, что его младшая дочка выросла почти без него.После «Баффи» у актера прекрасно сложилась карьера и жизнь. Он снялсяв нескольких успешных проектах, среди которых «Бес в ребро», «Перси Джексон и море чудовищ», «Призрачный гонщик 2», «Безмолвный свидетель». И конечно же, он снялся в «Докторе Кто», культовом научном сериале.Кроме этого Энтони Стюард Хэд занимается музыкой. Он даже выпустил альбом с музыкантом Джорджем Сара. В записи пластинки, которая называется «Music for Elevators» участвовали и партнеры актера по сериалу. В четырех песных звучат голоса Джеймса Марстерса, Эмбер Бенсон и Элисон Ханниган. А текст и музыку песни «Last Time» написал режиссер «Баффи» Джосс Уидон.В сериале Эмбер Бенсон появилась в четвертом сезоне. Он сыграла ведьму по имени Тара Маклай, которая стала большой любовью Уиллоу. До проекта Эмбер в 14 лет уже снималась в фильме «Царь горы».После окончания съемок Бенсон не оставила творчество и живет очень активной яркой жизнью. Она открыла продюсерскую компанию Benson Entertainment, и выпустила ряд независимых кинолент. Например, фильм «Любовники, вруны и психи». Помимо этого, Эмбер пишет комиксы и романы.Элайза Душку в сериале сыграла антипода Баффи – другую победительницу по имени Фэйт. До проекта она снималась в кино, но делала перерыв, чтобы окончить школу. Душку играла в картине «Правдивая ложь » с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис. После выпускного Элайза пришла в «Баффи», и изначально должна была появиться в нескольких сериях. Однако ее персонаж имел настолько высокие рейтинги, что было принято решение оставить ее сначала до конца сезона, а потом ввести еще и в четвертом. Также Душку вернулась в финале – в 7 сезоне.В 2000 году актриса снялась в первой части популярной франшизы «Добейся успеха» с Кирстен Данст. Также она снялась в хорроре «Поворот не туда», и получила главную роль в сериале «Вернуть из мертвых». Сериаломаны точно видели ее в «Теории большого взрыва» и «Банши». В 2009 году она еще раз поработала с Джоссом Уидоном в его проекте «Кукольный дом».В 2017 году актриса призналась, что у нее были проблемы с наркотиками, но она сумела побороть пагубную зависимость. В 2018 году актриса стала женой Питера Паланджяна.Рыжеволосого парня-оборотня Уиллоу по имени Оз сыграл актер Сет Грин. Он был звездой задолго до «Баффи». Из всей команды он, пожалуй, самый успешный. Он не просто актер, он еще и комик, продюсер, режиссер, сценарист и писатель.Его фильмография огромная – он снялся в более ста двадцати проектов. Одной из наиболее громких работ можно назвать две части приключений об Остине Пауэрсе, драму «Стоунбрук», триллер «Приют кошмаров» и боевик «Ограбление по-итальянски». За его плечами десятки сериалов и кино.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: