Тлен и зараза буржуазии: реклама в СССР

Советские власти считали, что реклама — все это "тлен и зараза буржуазии и советскому гражданину она не требуется". И ведь действительно не требовалась! Но зачем-то снималась (иногда).

Паузы между передачами в советском эфире заполнялись не рекламой, а бессмысленными телезаставками под музыку оркестра Поля Мориа. А для пиара новых продуктов существовала телепрограмма «Больше хороших товаров» — еще более чудовищная, чем заставки. Рекламные ролики все же изредка мелькали на телеэкране и еще в кинотеатрах перед сеансом. А вот что рекламировали советскому народу, мы и покажем ниже.

Реклама кукурузы

Совсем не факт, что это первая советская телереклама, но точно самая древняя из сохранившихся. Как нетрудно догадаться, относится ко временам кукурузной лихорадки Хрущева, к 1964 году. Даже исполнитель главной роли Иван Рыжов удивительно напоминает Никиту Сергеевича. Ролик пропитан позитивом и в общем-то далеко не худший образец советского креатива. Не поскупились даже на цвет.

Магазин с мебелью по образцам

В основном рекламные ролики той поры снимались по-скромному, на черно-белую пленку. Иногда звали артистов театра и кино, готовых подзаработать.

Магазин с мебелью по образцам нынче принято называть словом «шоурум».

Приходишь, щупаешь диван и заказываешь похожий. Через год приходит с завода готовый, но с другим цветом обивки, а отказываться нехорошо.

Боярский в ролике совсем молодой, видео черно-белое. Так что, скорее всего, начало 70-х. Возможно, услуга тогда была новая, непривычная, вот и пришлось подстегивать зрителей.

Магазин-салон «Энергия»

Примерно из той же эпохи, начала 70-х, реклама другого сервиса — доставки холодильников на дом из магазина «Энергия».

Телевизор «Юность-402»

Потешное видео с рекламой черно-белого телевизора «Юность-402». При этом сама реклама уже в цвете, новая эпоха! И есть сюжет. Телевизор выпускался в Москве с 1976 года. Поэтому дату появления ролика вычислить нетрудно.

Примечательно, что аппарат подавали в рекламе, как второй телевизор в доме. При цене в 220 рублей это звучит слегка издевательски. Да и зачем в доме два телевизора, если телеканалов было почти столько же? Видеомагнитофонов тогда не было. Хотя как культурный артефакт сам клип хорош.

Газировка «Байкал»

«Байкал» начал производиться в том же 1976 году, что и телеаппарат «Юность». Для советского рынка это был важный момент: наши граждане получили аналог кока-колы, в этом и была идея производства «Байкала».

Художественными достоинствами ролик не блещет, хотя кадры с искрящимся напитком на фоне озера хороши и явно срисованы у иностранцев.

Сберегательная касса

Актриса Александра Яковлева прославилась в 1979 году по роли в фильме «Экипаж». На заднем плане можно расслышать обрывки из популярного диско-хита «Fly, Robin, Fly» немецкого ансамбля Silver Convention. Песня с опозданием вышла на фирме «Мелодия» в том же 1979 году. Так что реклама примерно 1980 года.

Любопытно, что ролик посвящен не услугам сберегательных касс, которые и так не имели альтернативы, а тому, какие в сберкассе шикарные условия работы. Вопрос зарплат, правда, не раскрыт. Клеркам в СССР платили мало.

Часы «Чайка»

Артист Михаил Светин засветился в рекламе кварцевых часов «Чайка». Зажигательным ролик, конечно, не назовешь. Судя по музыке и фасону часов — начало 80-х.

Кварцевые часы у советских мужчин не шибко котировались: народ гонялся либо за новомодными электронными, либо за классикой, как можно с большим количеством механических «камней». В свете этого появление рекламы выглядит логично.

Кстати, часы были названы «Чайкой» в честь Валентины Терешковой. Это был ее бортовой позывной.

Сенсорный выключатель, модные ткани и магнитофон

А это уже новый стиль, в наличии даже спецэффекты! В блоке сразу три видеоролика. Один пиарит сенсорное реле для каждого дома. Второй — ткани для актуальных фасонов. А третий — кассетный магнитофон «Амфитон-МС», выпуск которого стартовал в 1987 году.

Вскоре история советской телерекламы закончится раз и навсегда. Совсем скоро начнется история новая.