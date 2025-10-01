История производства духов в России

Период с середины XIX и до начала XX веков — это расцвет русской парфюмерии. Знамениты бренды того времени были востребованы членами императорской семьи, получали высокие оценки и награды на всемирных выставках, были известны не только внутри, но и далеко за пределами страны. Молодые люди с европейскими корнями, получившие блестящее образование, приезжали в Россию, чтобы развивать парфюмерное дело.
Кто считается родоначальником парфюмерного дела в России
Начало истории «ароматного» бизнеса в России связано Альфонсом Антоновичем Ралле. В 1842 году он приехал из Франции в Москву, а уже в 1843 основал здесь мелкое мыло-парфюмерное производство, привез дорогое оборудование и пригласил опытных специалистов из Европы. Для изготовления туалетной воды использовали только французское и итальянское сырье. В 1855 году маленькая фирма расширилась до масштабов фабрики. Духи, одеколоны и пудра Ралле стали настоящими хитами продаж. Косметику этой марки можно было приобрести в фирменной лавке «А. Ралле и Ко». По качеству отечественные духи не уступали французским, а их цена была ощутимо ниже. Со временем в состав директората «Торгового дома А.Ралле» вошел основатель хрустально-стекольного завода Ф. Дютфуа, который делал изящные пузырьки для духов. Для привлечения покупателей Альфонс Антонович издавал «Энциклопедию женских рукоделий», в которой активно рекламировал свою марку. Поклонникам изысканных ароматов предлагали знаменитые духи с романтическими названиями «Серебристый ландыш», «Источник любви» и «Парфюм де фурор» со свежими «хрустальными» нотками.
Элитная парфюмерия от кондитера Адольфа Сиу
Молодой французский предприниматель Адольф Сиу прибыл в Москву в 1853 году и открыл маленькую кондитерскую на Тверской. Накопив достаточный капитал, в 1861 году Сиу решает расширить деятельность и наряду с кондитерскими изделиями производить еще и парфюмерию. Элитные духи «Сиу и Ко» выпускались по принципу «Высокое качество — низкая цена», поэтому их могли позволить себе не только барышни из высшего общества, но и женщины со скромным доходом. Более бюджетную парфюмерию продавали в стеклянных пузырьках, дорогую — в серебряных флаконах, при этом по составу они не отличались. Сиу делал ставку не на сладкие и насыщенные запахи, а на тонкие холодные композиции. Особой популярностью в то время пользовались духи «Снегурочка», ставшие символом молодости и свежести. Настоящий фурор произвел оригинальный аромат «Свежее сено», который раскрывался нотками свежескошенной травы и луговых цветов. К началу XX века на фабрике создавали больше сотни наименований духов и одеколона. Также в ассортименте были представлены подарочные коллекции, куда входила туалетная вода, мыло и пудра. Фирменные бутики открывались в Москве и Петербурге, в Европе работали филиалы, осуществлялись крупные поставки в Персию и Китай.
Генрих Брокар: духи для императрицы и «Красная Москва»
Коллекция флаконов от духов Г. Брокара, сохранившаяся до наших дней. /Фото: pbs.twimg.com Французский парфюмер Генрих Брокар прибыл в Россию в 1861 году. Более года он проработал наемным технологом в фирме своего друга Гика и за это время изобрел уникальный способ получения концентрата духов. Свою разработку он продал компании «Рур Бертран» за 25 тысяч франков, а на вырученные деньги основал в Москве цех по изготовлению мыла. История его парфюмерной империи началась с изготовления детского мыла в виде кубиков и животных. Новинки возымели колоссальный успех, и за пару лет Брокар накопил достаточно средств, чтобы открыть парфюмерную фабрику. К началу 70-х годов XIX века французскому парфюмеру пришлось конкурировать с марками «А.Ралле и Ко» и «Сиу и Ко». Для привлечения покупателей Брокар дал в газете объявление об открытии фирменного бутика на Биржевой улице, в честь которого начинается распродажа подарочных комплектов всего по 1 рублю. В набор входили духи, помады для волос и губ, крем и другие косметические средства. В этот же день в магазине было куплено более двух тысяч таких наборов. В 1882 году фабрикант весьма необычным способом презентовал свой новый аромат «Цветочный». В центре павильона на Всероссийской Промышленно-художественной выставке был установлен фонтан с одеколоном. Посетители мероприятия уходили домой с целыми бутылками и банками ароматной воды. Так одеколон «Цветочный» завоевал внимание москвичей, а позже стал популярен и по всей России. Уже после смерти Брокара его предприятие получило статус поставщика Императорского Двора. В 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых на фабрике были изготовлены духи «Любимый букет Императрицы», которые в советское время стали называться «Красной Москвой».
Любимая парфюмерия артистов от бывшего аптекаря и провизора
Открытка с рекламой продукции А.Остроумова. На обратной стороне писали новости и объявления о распродажах. /Фото: static.auction.ru Аптекарь Александр Остроумов стал успешным парфюмером и родоначальником лечебной косметики. В период своей работы провизором он создал мыло от перхоти, которое было популярно как у представителей высшего общества, так и у простых людей. Заработанные деньги Остроумов вложил в исследования и эксперименты по разработке лосьонов от угрей, отбеливающих средств для кожи и крема для омоложения «Метаморфоза», который и принес своему создателю настоящую славу. После такого успеха бывший аптекарь решил полностью сосредоточиться на создании новых ароматов. Это начинание тоже оказалось успешным — парфюмерная вода Остроумова продавалась по всей стране и в Европе, занимая достойное место в числе ведущих отечественных марок. Особой популярностью пользовались ароматы «Альпийский ландыш» и «Наполеон». Среди поклонниц этого бренда были Тамара Карсавина, Надежда Плевицкая и многие другие певицы, балерины и примы московских театров. Остроумов бесплатно привозил им наборы с парфюмерией, а они рекомендовали ее в своих кругах.
Что стало с парфюмерными фабриками после революции
Духи «Красная Москва», которые до революции носили название «Любимый букет Императрицы». /Фото: img.tourister.ru История российского парфюмерного дела началась в 1843 году благодаря Альфонсу Ралле. До него в России работали только помадные заведения и мелкие лаборатории, производившие эссенции и косметические кремы. Почти за полвека своего развития отечественная парфюмерия вышла на высочайший уровень и стала достойным конкурентом европейских марок. К началу XX века в Российской Империи действовало около 30 фабрик, не считая мелкие фирмы. После революции все парфюмерные предприятия перешли к советской власти, сменили деятельность и были переименованы, некоторые из них вскоре и вовсе прекратили свое существование. Производство духов с 1917 года пошло на спад. Многие парфюмеры были высланы из страны, рецепты забыты, а технологии утеряны. Было решено, что большинство фабрик будут выпускать только мыло и другие гигиенические товары первой необходимости. Парфюмерную фабрику Чепелевецкого превратили в завод по изготовлению мыла «Профработник». Остроумов не смирился с новым режимом и уехал из страны, а от его наследия почти ничего не сохранилось. Предприятие Адольфа Сиу получило название «Большевик», под которым и по сей день действует знаменитая кондитерская фабрика. В национализированных производственных цехах «А.Ралле и Ко» еще какое-то время выпускали фирменный парфюм, а потом преобразовали предприятие в мыльно-парфюмерный завод №4. На сегодняшний день историю империи Ралле продолжает косметическая компания ОАО «Свобода». В 1922 году фабрика Брокара тоже перешла к советской власти, сейчас она работает под названием «Новая Заря». Ароматы, которые покоряли императоров и успешно конкурировали с зарубежными брендами, остались в Российской империи. С 1917 года отечественной парфюмерии так и не удалось даже приблизиться к тому уровню, на котором она была в XIX веке.
