История производства духов в России

Период с середины XIX и до начала XX веков — это расцвет русской парфюмерии. Знамениты бренды того времени были востребованы членами императорской семьи, получали высокие оценки и награды на всемирных выставках, были известны не только внутри, но и далеко за пределами страны. Молодые люди с европейскими корнями, получившие блестящее образование, приезжали в Россию, чтобы развивать парфюмерное дело.

Кто считается родоначальником парфюмерного дела в России

Элитная парфюмерия от кондитера Адольфа Сиу

Генрих Брокар: духи для императрицы и «Красная Москва»

Любимая парфюмерия артистов от бывшего аптекаря и провизора

Что стало с парфюмерными фабриками после революции