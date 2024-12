25 малоизвестных фактов, которые диктаторы предпочитали хранить в тайне

Малоизвестные факты о диктаторах.

1. Любил западную музыку

Саддам Хусейн.

2. Повелитель всех зверей на земле и рыб в море

Иди Амин.

3. Человек года

Адольф Гитлер, аятолла Хомейни, Иосиф Сталин.

4. Любитель Диснейленда

Ким Чон Нам.

5. Низкорослый...

Иосиф Сталин.

6. Подарок президенту Ирака

Символические ключи от Детройта.

7. Потомок шиитского имама

Чемпион по чехарде.

8. Начал гражданскую войну в Либерии

Чарльз Тейлор.

9. 10-летняя девочка из штата Мичиган

Мануэль Норьеги.

10. Татуировки Сталина и Ленина

Охранникам было запрещено стрелять в образы.

11. Самоубийца-неудачник

Сын Сталина.

12. Конец европейского фашизма

Франсиско Франко.

13. Игра "Эрудит"

Николае Чаушеску.

14. Миллион бункеров

Энвер Ходжа.

15. Насмешки над трупами

Муссолини.

16. Посольство Ватикана в Панаме

Мануэль Норьега.

17. $ 650 млн в тайнике

Тайник внутри дворца Саддама Хуссейна.

18. Убийца камердинера Саддама

Удай Хусейн.

19. Реклама Nespresso

Омар аль-Башир.

20. Кастро посылал поздравления Рузвельту

Фидель Кастро.

21. Верный друг и союзник США

Франсиско Франко.

22. Сталин отправлял убийц к Тито

Высокие отношения.

23. $ 2000 за имя

Благословение под дулом пистолета.

24. Пытал и казнил оппонентов

Аугусто Пиночет.

25. Ребенок к юбилею

Ким Чен Ын.

К диктаторам относятся с настороженностью и опаской во всём мире, а иногда их и вовсе откровенно ненавидят. Хотя есть и другое мнение – диктаторский режим куда предпочтительнее анархии, потому что в этом случае соблюдаются хоть какие-то правила . В нашем обзоре речь пойдет о малоизвестных фактах, связанных с диктаторами.Оказывается, что Саддам Хусейн любил западную музыку. Более того, он использовал песню Уитни Хьюстон "I Will Always Love You" для своей предвыборной кампании.Ни для кого не секрет, что зачастую диктаторы любят присваивать себе разнообразные титулы. К примеру, официальным титулом диктатора Уганды Иди Амина было "Его Превосходительство Пожизненный Президент, Фельдмаршал Аль-Хаджи Доктор Иди Амин, Повелитель всех зверей на земле и рыб в море, Завоеватель Британской Империи в Африке вообще и в Уганде в частности, кавалер орденов Крест Виктории, Военный крест и ордена За боевые заслуги".Заслуги диктаторов признают во всем мире. К примеру , Адольф Гитлер, аятолла Хомейни и Иосиф Сталин в свое время были признаны "Человеком года".Ким Чон Нам был старшим сыном Ким Чен Ира и наследником лидера Северной Кореи ... до тех пор, пока он не был пойман при попытке въехать в Японию с поддельным паспортом, чтобы побывать в Диснейленде. С тех пор он впал в немилость и был отстранен от наследования высшего поста.Хотя Иосиф Сталин зачастую изображался, как "внушительный человек", он был на самом деле довольно низкорослым. Президент Трумэн даже назвал его "маленьким наглецом" после их первой встречи.В 1980 году Саддам Хусейн получил символические ключи от города Детройт. Подарок был преподнесен президенту Ирака в качестве благодарности за его благотворительную деятельность.В детстве иранский диктатор аятолла Хомейни был чемпионом по чехарде в своей деревне. Родился Рухолла Хомейни в семье священнослужителя-шиита Мустафы Мусави, который был потомком шиитского имама.Перед тем, как он начал гражданскую войну, в Либерии, диктатор Чарльз Тейлор вышел из тюрьмы в Массачусетсе. Отбывал он срок за угрозу захвата либерийского консульства в США.В 1988 году Сара Йорк, 10-летняя девочка из штата Мичиган, подружилась по переписке с диктатором Панамы Мануэлем Норьеги. Ее семья даже ездила в гости к диктатору за год до вторжения США в Панаму.Заключенные в Советском Союзе часто набивали себе татуировки Сталина и Ленина. Причина этого заключалась вовсе не в любви к лидерам. Ходили слухи, что охранникам было запрещено стрелять в образы советских руководителей.Сын Сталина пытался покончить жизнь самоубийством, однако выжил. Впоследствии Сталин отметил, что "он даже не смог нормально попасть в себя выстрелом ".Вторая мировая война не положила конец европейскому фашизму. Франсиско Франко по-прежнему управлял Испанией до 1975 года и продолжал подписывать приговоры о смерти все это время.В 1989 году диктатор Румынии Николае Чаушеску заявил, что игра "Скрэббл" слишком интеллектуальная и запретил ее. В СССР эта игра была известна под названием "Эрудит".Во время правления диктатора Энвера Ходжа в Албании было построено около 1 миллиона бункеров. Сегодня многие из них используются в качестве приютов для бездомных.После того, как Муссолини и некоторых других его приспешников казнили, их подвесили вверх ногами на мясницких крюках. Зеваки насмехались над трупами и бросали в них камни.В 1989 году, когда Мануэль Норьега укрылся в посольстве Ватикана в Панаме, американцы установили вокруг посольства динамики, через которые более недели круглосуточно оглушительно громко играла рок-музыка. После того, как обстановка внутри посольства стала невыносимой, Норьега сдался.В 2003 году американские войска обнаружили $ 650 млн в тайнике внутри дворца Саддама Хуссейна. При этом за несколько часов до начала военной кампании из центрального банка страны было вывезено более миллиарда долларов.Сын Саддама Удай Хусейн убил камердинера Саддама разделочным ножом перед сотнями гостей во время вечеринки по случаю дня рождения. Другого камердинера он забил насмерть тростью с тяжелым набалдашником.Джордж Клуни потратил большую часть своих доходов от съемках в рекламе Nespresso, чтобы финансировать запуск спутника-шпиона над Суданом. Этот спутник был использован для контроля над диктатором Омаром аль-Баширом.Будучи еще молодым мальчиком, Фидель Кастро послал президенту Рузвельту письмо с поздравлениями по случаю его переизбрания и попросил у него $ 10. Дословно его фраза звучала: "Не могли бы вы подарить мне зеленую 10-долларовую банкноту, поскольку никогда я таких не видел и очень хотел бы иметь"Хотя политика Франсиско Франко во многих отношениях была похожа на политику Гитлера, он оставался нейтральным во время Второй мировой войны. Это даже привело к тому, что Никсон назвал Франко "своим верным другом и союзником Соединенных Штатов".Известно, что Сталин отправил нескольких убийц, чтобы избавиться от югославского диктатора Иосипа Броз Тито. После неудачных попыток покушения Тито отправил Сталину письмо о том, чтобы тот "прекратил отправлять людей, чтобы убить меня, или я отправлю одного человека, чтобы убить тебя ... и мне не нужно будет отправлять второго".Муссолини предложил почти $ 2000 любой супружеской паре, которая назовет своего ребенка в его честь. Благословение на первый брак он получил от родителей, пригрозив пристрелить их (после 3 неудачных попыток).В 1973 году США поддержали диктатора Аугусто Пиночет, когда тот сверг демократически избранного Сальвадора Альенде в Чили. После этого Пиночет стал известен тем, что он пытал и казнил своих оппонентов.Врачи искусственно стимулировали преждевременные роды ребенка Ким Чен Ына. Это было сделано , чтобы он появился на свет в 2012 году, в год 100-летнего юбилея Ким Ир Сена, основателя Северной Кореи.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: