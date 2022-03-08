Проблемы комнатных растений, которые сразу видны по листьям

Листья комнатных растений – лакмусовая бумажка, говорящая о состоянии цветка. Изменение окраса, преждевременное увядание, остановка роста и опадание – сигналы того, что растение испытывает дискомфорт.

В большинстве случаев исправить ситуацию помогает изменение режима полива или перемещение горшка в более подходящее место, но порой необходимы более радикальные меры. Разберемся, как по виду листьев понять, какая помощь нужна растению.









Нехватка влаги

Чрезмерный полив



Неподходящий температурный режим



Недостаток минеральных веществ

Перекармливание



Грибы и вредители

Стресс из-за пересадки

Самая распространенная причина ухудшения состояния листвы – недостаток влаги. Симптомами пересохшей почвы являются:Желтизна. Листья могут желтеть только по краям или по всей площади.Поникший вид. Если полив осуществляется по графику, а листья увядают, скорее всего, цветку маловат горшок. Чтобы питание получала вся корневая система, необходимо подобрать кашпо побольше.Появление коричневых пятен и подсыхание краев.Последствия переувлажнения почвы во многом схожи с эффектом от недостаточного полива. В обоих случаях происходит сбой процесса фотосинтеза, страдают корни. Это, в свою очередь, ведет к потере тургора листьев. Они становятся менее упругими, желтеют, морщинятся. У молодых растений листья могут остановить рост.Чтобы не дать корням загнить, придется вынуть растение из горшка вместе с комом земли, завернуть в бумажное полотенце и дать ему немного просохнуть. Почерневшие корни удаляют. Цветок возвращают в кашпо.При уходе за комнатными растениями не следует забывать, что обильный полив им нужен в период активного роста и цветения. С наступлением холодов большинству цветов требуется в разы меньше влаги.Довольно часто изменение состояния листвы связывают с началом холодов и отопительным сезоном. В комнате становится жарко, уровень влажности снижается, ухудшается микроклимат. Не лучшим образом на состоянии листвы сказываются постоянные сквозняки и контакт с холодным стеклом.Бурые кончики, желтые пластины, вялый вид и потеря интенсивности окраса – признаки того, что необходимо менять температурный режим. Исправить ситуацию поможет перемещение кашпо подальше от батарей, заделывание оконных щелей, использование увлажнителя воздуха.После приобретения нового растения начинающие цветоводы часто не знают, с чего начать уход. Прежде всего, цветок должен получить все необходимые микроэлементы. Понять, чего не хватает растению, можно, взглянув на цвет листвы.Если листья желтеют, а чуть позже появляется краснота по краям, не хватает фосфора.Потеря интенсивности окраски, наличие бледных пятен или появление пестролистности на растениях, для которых это нехарактерно, – сигнал о нехватке магния.Пожухлые и опадающие листья намекают, что в почву необходимо добавить немного меди.Если молодые листочки начинают скручиваться, стоит выбирать подкормку, содержащую марганец и железо. Также о недостатке марганца говорит оранжевый оттенок листовой пластины при нормальном цвете прожилок.Нехватку азота можно определить по непривычно мелкому размеру листочков.Не только недостаток удобрений, но и их чрезмерное использование способно навредить комнатным цветам. Какие сигналы подают листья при переизбытке питательных веществ.Изменение окраса и потеря пестролистности. Если в почве много кальция, оттенок приближается к желтому, при переизбытке азота – темнеет. Калий делает окрас листвы более бледным и невыразительным. Для возврата к прежнему состоянию стоит временно прекратить любые подкормки.Чрезмерное разрастание листвы в ущерб цветению. Следует снизить количество азотсодержащих удобрений.Появление желто-коричневых пятен. Помимо ограничения количества подкормок, важно следить за химическим составом воды для полива. Если она слишком жесткая, растение будет менять цвет с зеленого на коричневый.Тля, червецы, трипсы, нематоды – лишь малая часть живности, которая не прочь полакомиться комнатными растениями. О заражении цветов можно судить по появлению бурых или сероватых пятен, рваному краю листьев и белому налету на их поверхности.Часто листья начинают увядать в результате несвоевременно произведенной пересадки. Лишний раз трогать прижившийся и активно развивающийся цветок не рекомендуют. Менять горшок следует только, если прежний стал мал. Пересадку планируют на весну, когда начинается активный рост. Используют почвосмесь, подходящую для конкретной культуры.Большинство комнатных растений пришли к нам из тропических широт. Несмотря на постепенную адаптацию к непривычному климату, они часто недополучают света, влаги и минеральных веществ. Изменение окраса или формы листьев поможет выявить проблему и устранить её, пока цветок не зачах окончательно. Однако ситуацию, когда листва начинает скручиваться, желтеть или опадать, лучше не допускать. Заводя в квартире нового зеленого «питомца», следует заранее узнать о его потребностях.