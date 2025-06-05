3 автомобиля из 1990-х с по-настоящему «бессмертными» коробками и двигателями

Автомобилисты со стажем вполне заслуженно дразнят современные двигатели не иначе как «одноразовыми». Действительно, в плане надежности и живучести современные машины на фоне некоторых автомобилей из 1980-х и 1990-х годов – это какая-то несмешная шутка. Сегодня отыскать модели сопоставимые по «живучести» будет не просто., чтобы вспомнить, насколько раньше трава была зеленее, а двигатели и коробки – прочнее.
1. Mercedes-Benz W124
В представлениях не нуждается. /Фото: drive2.ru.
Автомобиль, появившийся на свет в 1984 году и не нуждающийся в лишних представлениях для тех, кто застал 1990-е. Выпускался автомобиль вплоть до 1995-го, а последние образцы в относительно неплохом состоянии продаются на вторичном рынке по сей день. Бюджет актуальной покупки серьезно разнится в зависимости от пробега этого немецкого красавца. На рынке встречаются как W124 ценой около 100 тысяч рублей, то автомобили за 3-3.5 млн. Конечно, сегодня классический дизайн Бруно Сакко сегодня многим покажется устаревшим. На для своего времени этот автомобиль был редким красавчиком. Хорош автомобиль не только снаружи, но и внутри. Причем касается это не столько эстетической части отделки, сколько качественной. Даже спустя 30-40 лет «расхлябанности» материалов в салоне практически нет.
Продержался не один год. /Фото: rg.ru.
Что же касается двигателей, то только для списочного перечисления всех модификаций W124 придется потратить не один лист. При этом с уверенностью можно сказать, что «одноразовых» моторов на этой машине не было никогда.механических, так и автоматических. Исправно работать они продолжают даже после многолетней эксплуатации транспортного средства. Тот случай, когда автомобиль быстрее сломается из-за сгнившего кузова, из которого в какой-то момент просто вывалится подрамник вместе с силовой установкой.
2. Toyota Land Cruiser 80
Даже сегодня выглядит неплохо. /Фото: rg.ru.
История модели началась в 1989 году. После чего 80-й «Крузак» выпускался на протяжении почти десятилетия, пока на конвейере его не сменила более современная 100-я модификация. Что интересно, по меркам последнего десятилетия прошлого века, Land Cruiser 80 получился машиной относительно небольшой. При габаритах 4.7х1.9х1.8 метра масса внедорожника составляла 2.26 тонны в снаряженном виде. Производитель предлагал богатейший ассортимент комплектаций на любой вкус и карман от откровенно бюджетной STD до роскошной VX с повышенным уровнем комфорта. Впрочем, по современным меркам даже лучшая комплектация 80-го выглядит откровенно скромно.
Внедорожник ставший легендой еще при жизни. /Фото: pinterest.com.
Конечно же, любили Land Cruiser 80 не за комфорт и красоту. Все что касается коробок передач и двигателей, то 80-й – это лучший пример того, как следует делать автомобили. Бензиновые 1FZ-F и 1FZ-FE с отдачей 197 и 215 «лошадей» имели цепной привод ГРМ и чугунные блоки цилиндров. А вот чего они не имели, так это конструктивных недостатков. Единственный серьезный минус моторов – серьезный расход горючего: около 25 литров на «сотню». При этом если с бензиновым мотором 80-ые спокойно бегали 500-600 тысяч км, то с дизельным 1HZ мощностью 130 лошадей пробег мог достигать 1 млн км.
3. Toyota Mark II
Добротный японский автомобиль. /Фото: drive2.ru.
Среди культовых автомобилей 1990-х по праву может находиться и Toyota Mark II. Сегодня эти автомобили также попадаются на вторичном рынке. Временами в неплохом состоянии. Диапазон цен разнится от 350 тысяч до 4-5 млн рублей. В последнем случае речь, как правило, идет о глубоко тюнингованных Mark II в первоклассном состоянии. Выпускалась машина с 1996 по 2001 год. На фоне других автомобилей творение Toyota в свое время качественно отличалась высоким уровнем комфорта и качественными материалами отделки салона. Даже спустя десятилетия эти автомобили выглядят, пускай, и устаревшими, но все еще вполне презентабельными. Похвалы заслуживает и невероятно качественная электроника машины.
Особенно популярна в восточной части страны. /Фото: drive2.ru.
Что же касается коробок, то Toyota Mark II на «механике» - явление редкое. Однако, такие автомобили по понятным причинам надежнее всего. Есть, впрочем, и неплохой «автомат» - 4-ступенчатая модификация, которую можно увидеть главным образом на комплектациях «Roulant» и «Tourer» с 2.5-литровым атмосферным мотором. При минимальном обслуживании коробки служат верой и правдой на протяжении многих лет. Если говорить о двигателях, то здесь у Mark II все как на подбор от скромненьких 1G-FE до 3-литровых 2JZ-GE. Единственный нюанс – использование ремня в приводе ГРМ, который нужно своевременно менять.
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