Зачем моряки обвязывались патронтажами

Обвязанный пулеметными лентами матрос стал чуть ли не самым узнаваемым образом 1917 года. И обвешивались патронами бойцы не просто так: того требовали новые пулеметы.



Речь идет о знаменитом пулемете «Максим». Он питался из патронных коробок на 250 патронов. Пулемет великолепно показал себя в боях, но весил вместе со всем снаряжением и баком воды (она требовалась для охлаждения ствола во время стрельбы) до 67 килограммов. Патроны без ленты и короба весят еще четыре килограмма. Да снаряжать ими ленту это еще минут 40 времени. Пулемет же выстреливал до 600 выстрелов в минуту, то есть потреблял по 2,5 коробки патронов за 60 секунд. Матросы быстро смекнули, что таскать с собой тяжелые коробки им вообще ни к чему. Они снаряжали ленты заранее и при необходимости просто использовали их прямо в бою.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: