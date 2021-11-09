Если включить заднюю скорость на полном ходу»,или 5 автоэкспериментов над которыми задумывались все

Автомобиль – сложная система, в которой все взаимосвязано и которая требует за собой определенного ухода. В баке должно быть подходящее топливо, а в двигателе масло и охлаждающая жидкость и никак иначе. Но, как говорится, запретный плод сладок, а человеческая любознательность не знает границ. Так что же будет, если заправить машину чем-нибудь кроме бензина или включить заднюю передачу на ходу? Об этом и не только – читайте далее.
1. Что будет, если залить воду в бензобак
Многие водители как огня боятся попадания воды в топливный в бак. | Фото: info24.ru
Многие водители как огня боятся проникания воды в топливный в бак. Дело в том, что вода несжимаемая и при попадании ее в достаточном количестве в мотор последний приходит в негодность. Так случается, когда, например, форсируя реку, двигатель засасывает жидкость через воздухозаборник. Однако если залить воду в бензобак, то... ничего страшного не случится. Она попадет в камеру сгорания в распыленном и виде и мотор просто не заведется.
Если же небольшое количество воды попадет в бензобак к бензину или дизтопливу, то она осядет на дне, так как имеет большую массу. Однако, все не так уж безобидно. Вода в бензобаке может повредить топливный насос, а в зимний период при ее замерзании вполне возможно появление ледяных пробок в топливопроводе.
2. Что будет, если попытаться на ходу включить заднюю передачу
На самом деле, включить заднюю передачу на ходу невозможно. | Фото: 1.assets.klops.ru
Многим водителям интересно: а что же случится, если на скорости включить заднюю передачу. Поедет ли машина назад или остановится, что будет с коробкой передач и т.д. На самом деле включить заднюю передачу на ходу невозможно. Причем касается это как автоматической, так и механической КПП. В «автомате» этого не даст сделать электроника. В «механике» же за включение задней передачи отвечают две прямозубые шестерни, которые просто не войдут в зацепление. Если же на механической КПП слишком усердно пытаться включить на ходу заднюю, можно серьезно повредить зубчатые венцы этих шестерен. Так что лучше не проводить подобных экспериментов за рулем собственной машины.
3. Что будет, если в автомобиль ударит молния
Находиться внутри машины, в которую попала молния – безусловно, сомнительное удовольствие. | Фото: avatars.mds.yandex.ne
Кажется, что попадание молнии в автомобиль – событие весьма маловероятное. Однако, это вполне возможно. Ведь авто сделано из металла, и, находясь на возвышенности, оно будет притягивать к себе молнии. Находиться внутри машины, в которую попала молния – безусловно, сомнительное удовольствие, тем не менее, это гораздо безопаснее, чем стоять на открытой местности во время грозы. При попадании молнии, кузов автомобиля исполняет роль клетки Фарадея, не давая электрическому разряду попасть в салон автомобиля.
Справедливо это, однако, не для всех ситуаций. Например, если в салоне есть металлические элементы, соприкасающиеся с кузовом машины, они могут пропустить заряд внутрь. После удара молнии ток расходится по всему кузову и через колеса уходит в землю. В автомобиле может сгореть электроника, повредиться краска, лопнут покрышки, так как температура молнии равна 28 000 градусов Цeльcия, велика вероятность возгорания автомобиля. Не такие уж и ужасные последствия, если учитывать всю мощь молнии.
4. Что будет, если ехать на автомобиле без масла в двигателе
Трущиеся поверхности двигателя смазываются моторным маслом. | Фото: i.ytimg.com
В двигателе внутреннего сгорания работает огромное количество трущихся деталей. Чтобы продлить срок их службы поверхности с повышенным трением смазываются моторным маслом, которое формирует между ними защитную пленку. Именно для этого его заливают в двигатель. А как долго сможет проработать мотор без масла?
Такого рода эксперименты проводились уже много раз. Специалисты Novate.ru детально изучили их и выяснили, что в среднем уже спустя 50 км пробега в двигателе начинают происходить неприятные изменения. Начинают появляться задиры на шейках коленчатого вала и в газораспределительном механизме. И с каждым километром увеличивается вероятность проворота вкладышей коленчатого вала. Так, уже через 100 км пробега без масла двигатель придет в полную негодность и будет требовать капитального ремонта.
5. Что будет, если залить трансмиссионное масло в двигатель
После таких экспериментов, мотору непременно светит капремонт. | Фото: 3.bp.blogspot.com
Многие водители не понимают разницы между маслом для двигателя и коробки передач. Казалось бы, и то, и другое масло предназначено для уменьшения трения в агрегатах автомобиля. Однако, между ними есть принципиальная разница. Температура в двигателе гораздо выше, чем в коробке передач. Соответственно моторное масло рассчитано на работу при данных температурах. Если же залить трансмиссионное масло в двигатель, то оно закоксуется от высокой температуры. После таких экспериментов, мотору непременно светит капремонт.
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