Если включить заднюю скорость на полном ходу»,или 5 автоэкспериментов над которыми задумывались все

1. Что будет, если залить воду в бензобак

Многие водители как огня боятся попадания воды в топливный в бак. | Фото: info24.ru

2. Что будет, если попытаться на ходу включить заднюю передачу

На самом деле, включить заднюю передачу на ходу невозможно. | Фото: 1.assets.klops.ru

3. Что будет, если в автомобиль ударит молния

Находиться внутри машины, в которую попала молния – безусловно, сомнительное удовольствие. | Фото: avatars.mds.yandex.ne

4. Что будет, если ехать на автомобиле без масла в двигателе

Трущиеся поверхности двигателя смазываются моторным маслом. | Фото: i.ytimg.com

5. Что будет, если залить трансмиссионное масло в двигатель

После таких экспериментов, мотору непременно светит капремонт. | Фото: 3.bp.blogspot.com