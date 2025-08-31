5 специальных гоночных автомобилей СССР, опередивших свое время

С нами не соскучишься!





Советские гоночные машины/ Фото: carakoom.com

Производственные мощности автопрома Советского Союза продолжают удивлять современную публику по сей день своими удивительными изделиями. Многие из моделей бюджетного и премиального сегмента так и не дошли до массового производства, по своим параметрам конкурируя с современными автомобилями.

1. Газ-А-Аэро

Газ-А-Аэро разгонялся до 106 км в час/ Фото: motor.ru

2. ЗИС-101 Спорт

ЗИС-101 Спорт с мощностью двигателя до 141 л. с./ Фото: uncle-vova.com

3. «Звезда»

Скорость «Звезды» достигала 140 км в час/ Фото: carstyling.ru

4. «Пионер-2»

Газотурбинные мощности «Пионера-2» выдавали общую мощность более 136 л. с./ Фото: kolesa.ru

5. «Хади-9»

«Хади-9» так и не разогнался до запланированных 1200 км в час/ Фото: wikipedia.org