5 специальных гоночных автомобилей СССР, опередивших свое время

Производственные мощности автопрома Советского Союза продолжают удивлять современную публику по сей день своими удивительными изделиями. Многие из моделей бюджетного и премиального сегмента так и не дошли до массового производства, по своим параметрам конкурируя с современными автомобилями.
Но в одном направлении СССР не только догнал, но и превзошёл мировой автопром, и речь идёт о спортивных автомобилях специального назначения.
1. Газ-А-Аэро
Газ-А-Аэро разгонялся до 106 км в час/ Фото: motor.ru
Автомобильный спорт в СССР взял своё начало из идейных соображений руководства страны. Разработки спорткаров должны были лечь в основу мощной автомобильной промышленности Союза, и первопроходцем в этом направлении смело можно считать спортивный автомобиль ГАЗ А-Аэро, созданный советским инженером Алексеем Осиповичем Никитиным.
Машинка обладала первым в истории обтекаемым кузовом, спроектированным по всем законам аэродинамики, и участвовала исключительно в научных экспериментах. Двухдверный седан весом в тонну был создан на базе автомобиля Ford Model A, имел форсированный двигатель мощностью 48 л. с., и при среднем расходе топлива 12 литров на сотню разгонялся до 106 км/ч.
Примечательным было отсутствие любых выступающих элементов кузова, включая подножки и запасное колесо. Машина была выполнена в единичном экземпляре в 1934 году практически полностью из дерева, за исключением шасси. Гладкая металлическая обивка кузова позволяла добиться дополнительного улучшения аэродинамики, как и форма стёкол, капота, и крыльев задних колёс.
2. ЗИС-101 Спорт
ЗИС-101 Спорт с мощностью двигателя до 141 л. с./ Фото: uncle-vova.com
Автомобиль по праву можно назвать революционным хотя бы потому, что при его разработке была внедрена гипоидная передача, значительно улучшающая динамические свойства.
Машина была одной из самых мощных в Советском Союзе. Взятый за основу легендарный ЗИС-101, имеющий десятки модификаций и изначально изготовленный для перевозки самого Сталина, в 1938 году лёг в основу спортивного суперкара.
Максимальная мощность и динамика достигались за счёт рамной конструкции кузова и увеличенному объёму двигателя до 6 литров, мощность которого возросла до 141 л. с. за счет увеличения степени сжатия внутри цилиндров. Изменениям подверглись и внешние элементы кузова, которые стали ещё более обтекаемыми, благо опыт в улучшении аэродинамики на то время уже был достаточно большим.
Создание автомобиля, который можно считать первым полноценным суперкаром СССР, породило массу достижений, включая стабилизаторы поперечной устойчивости, карбюратор с падающим потоком, шатуны из кованной стали и многие другие изобретения, которые впоследствии стали применяться на серийных автомобилях.
В 1939 году машина весом чуть менее трёх тонн и длиной почти 6 метров достигла скорости невероятных 162 км/ч, чем вызвала восторг высокопоставленной публики, и Сталина в частности. К сожалению, события Второй мировой войны навсегда стёрли из истории следы легендарного спорткара СССР.
3. «Звезда»
Скорость «Звезды» достигала 140 км в час/ Фото: carstyling.ru
Великая Отечественная война серьёзно затормозила производство спортивных автомобилей, но практически сразу после победы руководство страны возобновило это направление производства и поддержало сразу несколько интересных проектов, среди которых был революционный спортивный автомобиль «Звезда».
Изобретателем машины выступил талантливый конструктор, который был и опытным гонщиком – Пельтцер Александр Иванович. Основой для создания машины выступил немецкий мотоцикл WL350, обладающий высоким КПД двигателя при скромном объёме 0,35 литра. Доработки и модификации узлов и агрегатов позволили создать один из самых быстроходных автомобилей современности, который разогнался до 140 км/ч.
Такие параметры скорости и устойчивости на дороге достигались в первую очередь проработанной до мелочей формы кузова. Коэффициент лобового сопротивления был практически в три раза ниже многих современных автомобилей, что позволило «Звезде» буквально скользить по воздуху, не применяя особых усилий.
Автомобиль был относительно лёгкий, всего 600 кг, поэтому мотор мощностью 30 л.с. мог конкурировать с зарубежными спорткарами, которые на тот момент выдавали до 70 «лошадок». Модернизированная же версия звезды в 1947 году смогла всё-таки побить рекорд скорости итальянцев, но до мирового так и не дотянул совсем малость.
«Звезда» модернизировалась 7 раз, в каждой последующей модификации выдавая немыслимые рекорды, очередной из которых составил целых 200 км/ч. Последняя модернизация автомобиля оказалась сырой и несостоятельной, после чего проект закрыли.
4. «Пионер-2»
Газотурбинные мощности «Пионера-2» выдавали общую мощность более 136 л. с./ Фото: kolesa.ru
В истории СССР это первый болидный транспорт, показывающий запредельные результаты скорости. В то время, когда космос покоряли советские ракеты, на земле ставили рекорды советские автомобили. Так, в 1962 году «Пионер-2» выполнил заезд, на котором была зафиксирована его максимальная скорость в 114 км/ч.
Безусловно, главной составляющей этого рекорда стали газотурбинные двигатели, расположенные по обе стороны от гонщика, выдающие общую мощность более 136 л. с. Всего было поставлено тринадцать мировых рекордов, многие из которых были зафиксированы международной автомобильной федерацией.
На автомобиле полностью отсутствовали выступающие элементы кузова, а его обтекаемость была настолько абсолютной, что машина практически не чувствовала сопротивления воздуха. Динамические свойства значительно улучшались благодаря независимой подвеске торсионного типа, воздухозаборников и лёгкого алюминиевого кузова, благодаря которому удалось снизить вес автомобиля до 496 кг.
Это один из немногих советских спортивных автомобилей, который сохранился по сей день в автомобильном музее Риги.
5. «Хади-9»
«Хади-9» так и не разогнался до запланированных 1200 км в час/ Фото: wikipedia.org
Конструктивно этот автомобиль мало чем похож на обычное наземное транспортное средство. Почти 11 метров в длину и чуть более метра в высоту с массой до 2500 кг, машина действительно имела вид среднего самолёта.
Турбореактивный двигатель от реактивного самолёта МиГ, аэродинамический кузов, напоминающий летательное средство, и усиленное шасси, до сих пор не применяющееся ни на одном известном автомобиле в мире, позволили разогнать автомобиль до 500 км/ч.
Однако из-за отсутствия подходящей трассы до расчётных 1200 км/ч автомобиль так и не разогнался, простояв в гараже харьковского института много лет, практически полностью разрушившись под действием солей.
По всем параметрам автомобиль имел все шансы стать самой быстрой машиной в мире, к чему, собственно, и стремились ведущие инженеры страны, мечтающих стать лётчиками в земных условиях. Многие называли этот автомобиль сухопутным истребителем, и этому было обоснование – водителем такого транспортного средства мог бы стать только подготовленный должным образом пилот истребителя.
