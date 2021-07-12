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Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Шотландская железная дорога Виадук Гленфиннан больше известна миру как Дорога в Хогвартс. Именно по этой дороге Гарри Поттер с друзьями ездили в школу. «Реальное» имя поезда — Jacobite Steam Train, он курсирует по маршруту Fort William — Mallaig (Форт Вильям, Шотландия — Маллэг, Англия) дважды в день.

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

По пути из Форта Вильям в Маллэг пассажирам открываются прекрасные пейзажи: не случайно маршрут признан самым красивым в Хайлэндс. Примерно на середине пути построен гигантский виадук (Glenfinnan Viaduk), знакомый всем по фильму «Гарри Поттер и Тайная комната».

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Построенный в 1901 году виадук находится в долине Гленфиннан между двумя горами, расположенными возле озера Loch Shiel.

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Здесь же находится памятник Принцу Чарльзу. На станции в Гленфиннане расположены старинные вагоны, в которых можно с комфортом отдохнуть. Из конечного пункта назначения можно продолжить путешествие дальше, отправившись на пароме на остров Скай.

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

Дорога в Хогвартс: поезд из сказки

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