Культура и образ жизни бедуинов на фотографиях конца XIX века

Бедуины в эпоху перемен.
Бедуинами европейцы традиционно называют народы и племена, которые издревле живут в Аравийской пустыне, занимаются скотоводством и торговлей и ведут кочевой образ жизни. Название это пошло от арабского «эль байда», что означает «пустыня», а бедуин соответственно – обитатель пустыни.
1. Джамиля
В арабской кочевой культуре - это женщина с правильными и красивыми чертами лица и приятным цветом кожи.
2. Бедуинская женщина
Женщины-бедуинки в длинном черном платье мадрага.
3. Ткачиха за работой
В окружении своей семьи.
4. Женщины с жерновами
Заняты домашним хозяйством.
5. Старик-бедуин
В раздумьях о вечном.
6. Молодой бедуин
Внешность бедуина – полное соответствие условиям, в котором он проживает.
7. Танец с саблями
Мужчины танцуют на свадьбе.
8. Бедуин верхом на лошади
Позирует в праздничной одежде.
9. Три всадника
С оружием охраняют стоянку бедуинов.
10. Лучший друг в пустыне
Верблюды играют огромную роль в жизни племён, они дают бедуинам почти всё нужное для жизни.
11. Дрессированные соколы
Любимый вид охоты бедуинов — это охота с обученными соколами.
12. Мужчины играют в чехарду
Развлечения во время свадебных торжеств.
13. Всадник с копьем
Охотничье оружие бедуина.
14. Мужчины сидят в тени
Днем бедуины стараются сидеть в тени палаток и навесов.
15. Молодой бедуин
Играет на музыкальном инструменте.
16. Сушка сыра
Семья бедуинов сушит сыр на крыше своей палатки.
17. Мама с малышом
Пополнение в семье бедуина.
18. Мужчина с саблей
Бедуин позирует у своего шатра.
19. Мужчины с оружием
Оружие у кочевников - необходимый атрибут жизни, чтобы можно было защитить и прокормить себя.
20. Соревнование в стрельбе
Каждый уважающий себя бедуин, должен быть хорошим стрелком.
21. Женщины доят стадо коз
Доением верблюдов занимаются исключительно мужчины, а овец и коз доят только женщины и девушки.
22. Танцы на свадьбе
Танцуют только мужчины.
23. Мужчина с соколом
Ручной сокол непременный спутник бедуина-охотника.
24. Бедуины рядом с пирамидами Гизы
Короткий отдых каравана бедуинов.
25. Возлюбленная бедуина
Бедуины выбирали будущих жен только внутри общины.
26. Молодой воин
Молодой бедуин вооруженный пистолетом и кинжалом и опоясанный лентами патронов.
27. Дети бедуинов
В основном дети помогают матери заниматься хозяйством.
28. Задумчивый музыкант
Бедуин играет на рабабе.
29. Бедуины у гроба Лазаря
Посещение семьей бедуинов святых мест.
30. Молодая семья
Семья - основа основ общины бедуинов.
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