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Культура и образ жизни бедуинов на фотографиях конца XIX века


Бедуины в эпоху перемен.

Бедуины в эпоху перемен.

Бедуинами европейцы традиционно называют народы и племена, которые издревле живут в Аравийской пустыне, занимаются скотоводством и торговлей и ведут кочевой образ жизни. Название это пошло от арабского «эль байда», что означает «пустыня», а бедуин соответственно – обитатель пустыни. В нашем обзоре фотографии, которые позволят совершить виртуальное путешествие в бедуинскую деревню. И хотя они были сделаны более 100 лет назад, поверьте, там и сегодня ничего не изменилось

1. Джамиля


В арабской кочевой культуре - это женщина с правильными и красивыми чертами лица и приятным цветом кожи.

В арабской кочевой культуре - это женщина с правильными и красивыми чертами лица и приятным цветом кожи.

 

2. Бедуинская женщина


Женщины-бедуинки в длинном черном платье мадрага.

Женщины-бедуинки в длинном черном платье мадрага.

 

3. Ткачиха за работой


В окружении своей семьи.

В окружении своей семьи.

 

4. Женщины с жерновами


Заняты домашним хозяйством.

Заняты домашним хозяйством.

 

5. Старик-бедуин


В раздумьях о вечном.

В раздумьях о вечном.

 

6. Молодой бедуин


Внешность бедуина – полное соответствие условиям, в котором он проживает.

Внешность бедуина – полное соответствие условиям, в котором он проживает.

 

7. Танец с саблями


Мужчины танцуют на свадьбе.

Мужчины танцуют на свадьбе.

 

8. Бедуин верхом на лошади


Позирует в праздничной одежде.

Позирует в праздничной одежде.

 

9. Три всадника


С оружием охраняют стоянку бедуинов.

С оружием охраняют стоянку бедуинов.

 

10. Лучший друг в пустыне


Верблюды играют огромную роль в жизни племён, они дают бедуинам почти всё нужное для жизни.

Верблюды играют огромную роль в жизни племён, они дают бедуинам почти всё нужное для жизни.

 

11. Дрессированные соколы


Любимый вид охоты бедуинов — это охота с обученными соколами.

Любимый вид охоты бедуинов — это охота с обученными соколами.

 

12. Мужчины играют в чехарду


Развлечения во время свадебных торжеств.

Развлечения во время свадебных торжеств.

 

13. Всадник с копьем


Охотничье оружие бедуина.

Охотничье оружие бедуина.

 

14. Мужчины сидят в тени


Днем бедуины стараются сидеть в тени палаток и навесов.

Днем бедуины стараются сидеть в тени палаток и навесов.

 

15. Молодой бедуин


Играет на музыкальном инструменте.

Играет на музыкальном инструменте.

 

16. Сушка сыра


Семья бедуинов сушит сыр на крыше своей палатки.

Семья бедуинов сушит сыр на крыше своей палатки.

 

17. Мама с малышом


Пополнение в семье бедуина.

Пополнение в семье бедуина.

 

18. Мужчина с саблей


Бедуин позирует у своего шатра.

Бедуин позирует у своего шатра.

 

19. Мужчины с оружием


Оружие у кочевников - необходимый атрибут жизни, чтобы можно было защитить и прокормить себя.

Оружие у кочевников - необходимый атрибут жизни, чтобы можно было защитить и прокормить себя.

 

20. Соревнование в стрельбе


Каждый уважающий себя бедуин, должен быть хорошим стрелком.

Каждый уважающий себя бедуин, должен быть хорошим стрелком.

 

21. Женщины доят стадо коз


Доением верблюдов занимаются исключительно мужчины, а овец и коз доят только женщины и девушки.

Доением верблюдов занимаются исключительно мужчины, а овец и коз доят только женщины и девушки.

 

22. Танцы на свадьбе


Танцуют только мужчины.

Танцуют только мужчины.

 

23. Мужчина с соколом


Ручной сокол непременный спутник бедуина-охотника.

Ручной сокол непременный спутник бедуина-охотника.

 

24. Бедуины рядом с пирамидами Гизы


Короткий отдых каравана бедуинов.

Короткий отдых каравана бедуинов.

 

25. Возлюбленная бедуина


Бедуины выбирали будущих жен только внутри общины.

Бедуины выбирали будущих жен только внутри общины.

 

26. Молодой воин


Молодой бедуин вооруженный пистолетом и кинжалом и опоясанный лентами патронов.

Молодой бедуин вооруженный пистолетом и кинжалом и опоясанный лентами патронов.

 

27. Дети бедуинов


В основном дети помогают матери заниматься хозяйством.

В основном дети помогают матери заниматься хозяйством.

 

28. Задумчивый музыкант


Бедуин играет на рабабе.

Бедуин играет на рабабе.

 

29. Бедуины у гроба Лазаря


Посещение семьей бедуинов святых мест.

Посещение семьей бедуинов святых мест.

 

30. Молодая семья


Семья - основа основ общины бедуинов.

Семья - основа основ общины бедуинов.

 

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