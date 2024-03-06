6 хитростей на все случаи жизни

Опытных хозяюшек бытовые трудности никогда не застанут врасплох. Ведь у них в запасе есть тысяча хитростей на все случаи жизни. Они точно знают, как справится с любой бытовой задачей. Как вернуть аромат любимой зелени?







В чем секрет приготовления макарон? Как аккуратно выжать сок из лимона? Ответы на все эти вопросы вы найдёте в нашей сегодняшней статье.



1. Режим сыр правильно!

2. Учимся аккуратно выдавливать лимонный сок!

3. Возвращаем аромат любимой зелени!

4. А вы жарите сухие макароны?

5. Как быстро размягчить сливочное масло?

6. Секрет прозрачных кубиков льда!

Быстрая организация хранения сыра!Сыр наверняка найдётся в каждом холодильнике. Вот только при неправильном хранении он может засохнуть или покрыться белым налетом. К счастью, мы знаем удобный способ хранения сыра.Разрезать сыр вместе с упаковкой — это не оплошность, а организация правильного хранения. В следующий раз разрежьте так сыр, а оставшуюся упаковку оденьте сверху сыра. Такое простое действие поможет сохранить свежесть сыра надолго без лишних затрат.Трубочка поможет без труда выдавить лимонный сок!Лимонный сок — незаменимый помощник опытных хозяюшек. Однако выдать сок из лимона бывает достаточно сложно. А после остаётся беспорядок на кухне и брызги сока повсюду. Но мы знаем одну бытовую хитрость, которая позволит этого избежать.Для начала следует придавить лимон к кухонной поверхности и как следует его покатать из стороны в сторону. После чего возьмите трубочку от детского сока и проколите ею лимон. Сок сам польётся из цитруса, так что не забудьте подставить стакан. После чего немного сожмите лимон. Это позволит остаткам сока вылиться через трубочку прямо в стакан. Таким образом, вы избежите беспорядка, а цедра и мякоть лимона не пострадает.Секрет ароматной петрушки!Часто при долгом хранении петрушка теряет свой аромат. А ведь так хочется, чтобы любимый салат с зеленью был не только вкусным, но и ароматным. Но мы знаем, как решить эту бытовую задачу.Все, что вам понадобится — горячая вода. Под неё следует опустить пучок петрушки на несколько секунд. Аромат тут же вернётся к вашей зелени. Это происходит потому, что горячая вода помогает выделять эфирные масла, находящиеся в петрушке, делая ее еще вкуснее.Макароны больше не разварятся!Случалось ли вам когда-нибудь разваривать макароны? Согласитесь, когда они больше напоминают кашу, блюдо перестаёт быть привлекательным. Да и вкусовые качества от этого страдают. Но мы точно знаем, как этого избежать.Секрет идеальных макарон достаточно прост. Вам достаточно обжарить их на сухой сковороде в течение нескольких минут. А уже после этого добавлять в кипящую воду. Такое простое действие поможет сохранить форму макарон даже в супе.Горячий стакан быстро размягчит сливочное масло!Каждая хозяюшка знает, что для выпечки необходимо размягченное сливочное масло. Однако не всегда есть возможность достать его заранее. Особенно если вы решили порадовать близких выпечкой на завтрак. К счастью, мы точно знаем, как справиться с этой задачей за несколько минут.Для начала возьмите стакан и налейте в него кипяток. После чего вылейте воду и накройте горячим стаканом масло. Достаточно всего пары минут, и масло станет достаточно мягким. А вы без труда сможете приступить к приготовлению теста.Кипячёная вода для кристально прозрачных кубиков льда!Коктейли и лимонады будут выглядеть куда эстетичнее с прозрачными кубиками льда. Тем более что именно прозрачный лёд помогает усилить вкус напитка. Но как его сделать?На самом деле секрет прозрачного льда достаточно прост. Вам необходимо лишь налить в форму для льда кипячёную воду. Именно она позволит получить в итоге кристально чистые кубики льда.