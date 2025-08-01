Для чего архитекторы Великой Китайской стены спроектировали в ней 130 скрытых дверей







Далеко не все фишки Великой Китайской стены видны невооружённым глазом. /Фото: inturist.name

Долгое время стена казалась сплошной. /Фото: iohotnik.ru

Там, где отмечен проход, его увидеть не получится. /Фото: ruchina.org

Многие двери снаружи как раз не видны. /Фото: naked-science.ru

Потайные двери - гениальных ход древних стратегов. /Фото: vokrugsveta.ru