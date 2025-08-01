Для чего архитекторы Великой Китайской стены спроектировали в ней 130 скрытых дверей

Кажется, что самые популярные исторические объекты, которые параллельно давно являются одними из популярнейших на планете туристических достопримечательностей, уже давно изучены вдоль и поперёк. Однако это не совсем так, и нередко они продолжают удивлять исследователем постепенным открытием своих загадок.
Далеко не все фишки Великой Китайской стены видны невооружённым глазом. /Фото: inturist.name
Это открытие принадлежит исследователям Тяньцзиньского университета - именно они сумели обнаружить остатки более 130 секретных дверей в Великой Китайской стене. Справедливости ради, стоит уточнить, что информация о таких потайных дверях встречается еще в письменных исторических источниках периодов династий Тан, Сун, Мин и Цин. Однако до недавних пор ученым не удавалось отыскать реальные, вещественные доказательства их существования.
Долгое время стена казалась сплошной. /Фото: iohotnik.ru
Кроме того, как утверждают авторы открытия, ранее данный вопрос относительно конструкции Великой Китайской стены практически не исследовался. Но учёные Тяньцзиньского университета подошли к поиску потайных дверей довольно комплексно: так, команда придумала провести непрерывную съёмку стены с таким разрешением, чтобы оно было приближено к сантиметровому. Потом полученные записи проанализировали и нанесли на карту предполагаемые места расположения секретных проходов, после чего была отправлена экспедиция с проверкой.
Там, где отмечен проход, его увидеть не получится. /Фото: ruchina.org
Исследование проходов позволило сделать выводы как относительно их конструктивных особенностей, так и в отношении их функционала. Так, сами двери и коридоры были спроектированы таким образом, что снаружи абсолютно сливаются и со стеной, и с окружающей местностью. Поэтому историки делают предположение, что их создавали специально для разведчиков, а некоторые могли также служить связными каналами между внутренней и внешней частями объекта.
Многие двери снаружи как раз не видны. /Фото: naked-science.ru
Кроме того, если изучить сохранившиеся до наших дней официальные документы династии Мин (1368–1644 годы), то в них рассказывается, что некоторые такие секретные двери использовались для облегчения прохождения торговых путей в древние времена - например, кочевники получали возможность проводить через эти проходы свой скот, чтобы выпасать его между Цинхаем и Хетао на северо-западе Китая. Осталось и вещественное доказательство такой версии - некоторые двери были устроены таким образом, что через них могли беспрепятственно пройти одновременно несколько лошадей.
Потайные двери - гениальных ход древних стратегов. /Фото: vokrugsveta.ru
Однако первоначальной функцией этих потайных дверей и ходов была всё-таки связан с оборонительной деятельностью. Учёные, исследующие проходы, отметили военную мудрость древних китайских архитекторов, которые проектировали стену. Ведь сторона, которая была обращена к своим солдатам, сделана в качестве открытой полости, а ту, что видит враг, тщательно маскировали, заложив кирпичом. Поэтому даже наличия у противника знания об их существовании не было достаточно, чтобы их найти, а вот китайские воины при необходимости попросу взламывали изнутри ближайшую потайную дверь, атакуя противника в самом неожиданном для последних месте.
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