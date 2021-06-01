Астральное карате, бой на бегу и боевая аэробика: сомнительные школы боевых искусств

А ещё нередко мастера придумывали себе несуществующие титулы. В ту пору это было модным: фанаты UFC помнят легендарного Гари Гудриджа, в 90-е представлявшего экзотическую корейскую школу Кук Суль Вон. Он назывался черным поясом и первые бои проводил в кимоно, но впоследствии выяснилось, что ему просто заплатили за рекламу малоизвестной школы.

Мастера очаровывали простого обывателя магией Востока — многие вели занятия в кимоно и представлялись сенсеями. В 80-е карате, как и другие восточные единоборства (кунг-фу, тхэквондо, айкидо), были безумно популярны в США. И такой, загадочный и таинственный сенсей с черным поясом вызывал настоящий трепет: казалось, ему известны тайны, которых не знают тренеры в классических школах.

Согласитесь, глупо тратить годы в спортзале, если в подворотне тебя ограбит любой гопник с кухонным ножом. То ли дело экспресс-курсы самообороны! После них новичок уж точно будет готов ко всему! Даже самому лютому головорезу.

Они уверяли, что классические единоборства не приспособлены к реальной жизни: даже хорошего боксёра можно оглушить бутылкой, припугнуть ножом или (шок) расстрелять из пистолета.

Многие люди хотят научиться драться, но им лень тратить годы на изучение классических единоборств. Поэтому в конце прошлого века (преимущественно в США) стали плодиться мастера, обещавшие за несколько занятий научить человека «эффективной» самообороне.

Рассказываем про феномен самозванцев в боевых единоборствах и про то, почему люди отказываются от классического спорта, отправляясь в школы, очень похожие на секты.

Текст выше — типичная, хоть и утрированная реклама типичных аферистов в сфере единоборств. Такие самоназванные сенсеи предлагают экспресс-курсы, как стать суперменом не вставая с дивана. Они проводят семинары и онлайн мастер-классы, участвуют в телевизионных передачах и создают школы по всей России. Самозванцев рекламируют звезды (например, Владимир Соловьёв), они выдумывают биографии и титулы, а за занятия требуют круглые суммы.

Кажется, выхода нет. Разве что… онлайн-курс бывшего офицера, который сделает из тебя сверхчеловека за 14 дней! Тайные техники ГРУ, методики выживания в тайге и система бесконтактного боя — ты станешь настоящим Рэмбо. После курса жизнь учеников меняется: к ним тянутся женщины, появляется стабильный секс и растёт зарплата и пенис. Чтобы стать лидером — дерись! И плати за курс!

Гари Гудриджа (справа)

Специально для впечатлительных новичков сенсеи придумывали даже новые школы — в том числе бесконтактное карате. Известен пример японского гуру Янаги Рюкена, который вышел из айкидо, но представлял собственную школу, где оглушал соперников резкими хлопками и сбивал с ног криком. Такие легенды помогли японцу открыть аж три зала и собрать вокруг себя немало учеников и поклонников.

Рюкен любил швырять их на камеру — молодые люди падали от одного лишь вздоха мастера. По словам сенсея, он победил 200 соперников и ни разу не проиграл. Но в какой-то момент слишком поверил в себя и совершил ошибку: пообещал 5000 долларов любому, кто выйдет на бой и вырубит его.

Желающий нашёлся быстро: им стал Цуеси Иваура, не самый успешный боец ММА (1 победа и 2 поражения). На глазах десятков учеников он люто отколошматил их «сенсея» (, а бой проходил на голых кулаках), так что схватка оставила лишь один вопрос: на что Йанаги вообще рассчитывал?

Другой мастер бесконтактного карате — американец Джордж Диллман, утверждал, что может одним пальцем уложить самого большого человека на земле. Сенсей сносил людей криком, а также создавал в руках тёплое энергетическое поле (что-то вроде файербола), которым нейтрализовывал соперников. Все работало безотказно, пока в зале не появился скептик, который бросил вызов местным мастерам. Шокирует, правда?

Такие сенсеи пробились на ТВ, где вели уроки самообороны для женщин. И даже умудрились скрестить аэробику и единоборства

Джордж Диллман в деле

Правда большинство их них были умнее и не выходили на реальные поединки. В конце XX века те, кто не придумал свою школу, представлялись бойцами карате, кунг-фу, тхэквондо или айкидо — загадочных для западного обывателя школ боевых искусств (несмотря на то, что в 70-е в США уже проводились турниры по карате). В какой-то момент сенсеи стали настолько популярны, что их практические курсы по самообороне стали транслировать по ТВ.

Вот как в 1983-м представляла свои видео-уроки австралийский мастер айкидо Бронилин Смит (автор книг-бестселлеров по самообороне, в которых обещала научить защищаться за 3 дня):

«Классические боевые искусства требуют годы тренировок для освоения. Но вы можете легко защитить себя в большинстве ситуаций, и не будучи чёрный поясом. Наш цикл передач покажет, как простые люди могут постоять за себя».

Основной аудиторией телевизионных сенсеев были женщины: они хотели научиться защищаться от насильников и грабителей. Это не было чем-то новым: учебники по самообороне для женщин писались ещё в начале века, а в середине — уже становились бестселлерами.

Мастера делали из дамочек «машины для убийств». Им показывали, как обороняться от вооружённых ножами и пистолетам грабителей, а удар в пах стал коронным в женской системе самообороны. Кажется, что женщины играючи заламывают руки и выбивают пистолеты. Но работа на скорости против настоящего грабителя сделала бы большинство приёмов невозможными даже для сенсея (как и показывают реальные спарринги мастеров айкидо с вооружённым соперником).

Тем не менее, телевизионные курсы самообороны пользовались успехом. И тогда очередному азиатскому сенсею пришла в голову гениальная идея: скрестить единоборства и другую страсть американских домохозяек 80-х — аэробику. Получилась «боевая аэробика» — выглядит странно, но сексуально.

Автором курса был Ролан Цзен — предприниматель, коллекционер и самопровозглашённый мастер боевых искусств. Мужчина-азиат в США выдавал себя за сенсея (о его навыках ничего не известно) и в 1983-м написал книгу «30-дневный курс аэробики для самообороны». Она и легла в основу цикла передач на ТВ.

Вот как свою революционную методику описывает автор:

«Боевая аэробика – это уникальная система тренировок, которая включает основные движения самообороны и упражнения из фитнеса. Сбалансированная программа способствует повышению общего тонуса, укреплению сердечно-сосудистой системы и всего тела».

Популярность сомнительных курсов самообороны (а также уровень сенсеев) высмеял известный американский комик и актёр Джим Керри. В скетче он предстал в образе усатого инструктора по карате Боба Джексона, который учит женщин, как защищаться от вооружённого человека. Сенсей даёт ученице настоящий нож, но пропускает несколько ударов, а к концу тренировки истекает кровью.

Мужчин в меньшей степени интересовали курсы самообороны. Во второй половине XX века каратисты становились звёздами боевиков, и простые люди хотели походить на кумиров. В разное время карате занимались Чак Норрис, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Уэсли Снайпс и даже Элвис Пресли.

Но если Лундгрен нокаутировал людей на соревнованиях по киокушинкаю (жёсткий вид контактного карате), то заслуги Чака Норриса в карате или Стивена Сигала в айкидо ставятся под сомнение. Несмотря на специфику спорта, выступления Сигала считают слишком театрализованными, а оппонентов хвалят за акробатический талант.

В СССР карате было под запретом, а сенсеев ловил КГБ. Но это лишь увеличило интерес

В СССР шли те же процессы, что и на Западе: карате попало в страну в 60-70-е и быстро стало популярным (редкие мастера появлялись с 1930-х, но их арестовывали как японских шпионов). Залы набивались битком — все хотели обучиться загадочному восточному боевому искусству. Сперва интерес был спортивным, но к концу 80-х в карате появлялось все больше фриков (как и в США).

«О карате я услышал, когда в школе учился — в 1975-м году примерно. Всем стало интересно, что это такое, мода пошла. Появились фильмы: "Гений дзюдо", например. У нас возраст был подростковый, мы искали себя в жизни. Хотели, конечно, попасть в секцию, но это можно было только по чьей-то рекомендации. Залы заполнялись так, что стоять негде было», — вспоминает советское прошлое каратист в стиле фудокан Николай Касаткин.

Советские подростки хотели носить кимоно, а не боксёрские перчатки — их можно понять. Но в СССР было мало хороших сенсеев: наставников из Азии привозили единицами, и они тренировали детей высокопоставленных чиновников, а обычные люди занимались у соотечественников либо болгар (в Союзе было немало выходцев из этой страны, которые представлялись мастерами карате, хотя их профпригодность вызывала вопросы).

Растущая популярность карате в СССР со временем испугала власть. В этом боевом искусстве большую роль играет идеология, и сенсеи приобретали власть над умами молодёжи. Сенсей рассказывал притчи, давал советы, служил моральным ориентиром. Все это было прерогативой компартии, поэтому вскоре карате запретили.

Это произошло в 1981-м (а первая попытка была ещё в 1975), когда в УК РСФСР появился пункт о «Незаконном обучении карате». Фактически эта новелла запрещала любые занятия карате без официального разрешения (которое получить было невозможно).

«Карате — чуждая и враждебная нам идеология, утверждающая власть кулака, культ жестокости, закон джунглей. А одна из важнейших задач карате — воспитание нерассуждающего, слепо преданного учителю-сенсею жестокого человека, которому можно поручить все, даже убийство», — писали в ту пору в прессе.

Впрочем, на практике новелла не работала: сенсеи продолжили работать, а интерес к карате только рос. Часто секции маскировали под рукопашный бой или самбо, а участники не носили кимоно. В КГБ даже создали спецотдел, который должен был ловить каратистов. Но работа была неэффективной: люди продолжали тренироваться в лесах, парках и даже в вестибюлях школ — в полной темноте. За проведение таких тренировок в 1983-м мастер кунг-фу (для законодателей СССР — не более, чем разновидность карате) Виталий Гусев получил более четырёх лет тюрьмы.

«Тренировки по карате Гусев стал проводить при наглухо закрытых дверях, выезжал с учениками в лесопарки. Ездил в другие города — Ташкент, Тбилиси, где также проводил занятия и собирал за это немалые деньги», — описывал уголовное дело Гусева журнал «Человек и закон».

Запрет карате наплодил сектантов, прикрывающихся спортом. Самые жёсткие — астральные каратисты

Запрет карате сделал спорт лишь более притягательным. С приходом перестройки карате легализовали, и в залы снова хлынул народ. Тому способствовало кино о каратистах: «Пираты XX века», «Фанат», «Человек в зелёном кимоно» и другие. На волне популярности карате всплыло множество сомнительных сенсеев, которые создавали свои школы. Одной из наиболее ярких стала школа Валерия Сергеевича Аверьянова (гуру Вар Авера). Ещё в 1969-м он основал в Москве школы ханса-йоги и астрального карате (именно это течение использовалось впоследствии в тоталитарной секте Ашрам Шамбалы).

Долгое время Аверьянов писал подпольные книжки и угнетался советскими властями. Он даже подвергался принудительному психиатрическому лечению, из-за чего один из его учеников в начале 80-х совершил покушение на «главного психиатра Москвы».

Вот как об этом вспоминает сам Аверьянов: «Меня много раз сажали, но не в тюрьму, а, а в сумасшедший дом. Один мой ученик — Борис Сытин, Бориполк Пангорус, он взял у жены кухонный нож, спрятал в кармане и пошёл вести "переговоры" с главным психиатром города Москвы… Психиатр не понял серьёзности ситуации, а Бориполк — мужик решительный, как-никак профессиональный автогонщик. Ну, он и врезал ножом наотмашь в горло главного психобога, того в реанимации еле выходили».

С началом перестройки Аверьянов засиял. По его словам, он не только преподавал астральное карате спецназу ГРУ, но даже консультировал охрану Горбачёва и Ельцина. Система боя Аверьянова весьма туманна, но сам сенсей уверял, что обладает страшной силой. Например, криком мог убить человека. А в 1995-м сенсей даже продемонстрировал «парализующий крик» на камеру.

Ученики не отставали — они умели останавливать собственное сердце (как и чужое, впрочем). Это делалось для лечения, в котором Аверьянов — большой специалист: в 1990-м он даже написал книгу под названием «Методологические разработки по экстрасенсорному лечению СПИДа и радиационных поражений».

Преподавать карате Аверьянову помогала молодая жена — Юлия. Она активно практиковала тантрический секс и признавалась в связях с учениками. А однажды рассказала, что миллиардерша из США заказала Аверьянову жену тогдашнего премьера Израиля — Биньямина Нетаньяху.

«Кто Юлию Аверьянову обидит, горько потом об этом жалеет. Обидчик может внезапно заболеть, а то и умереть не понятно от чего. Дело в том, что вот уже 15 лет эта хрупкая женщина занимается астральным карате».

Секс вообще играет большую роль в учении. Аверьянов называл русских людей «совершенно сексуально нераскрепощенными», а, а также имел любопытные представления об идеальных женщинах.

«Проститутка — вот идеал современной женщины. Когда число мужчин переваливает за второй — третий десяток, женщина уже не комплексует, не живёт в мире грустных условных рефлексов, привитых ей двумя — тремя половыми партнёрами». (Аверьянов В.С., «Европейская сексология как раздел тантра-йоги», 1978 г.).

Школа Аверьянова действует до сих пор: на сайте вам предлагают купить множество сувениров (книги, амулеты, картины, фильмы). Цены кусаются — книги и фильмы стоят по 2000-4000 рублей, по амулетам и картинам цена договорная.

Карате использовалось как основа и для других сект. В конце 90-х житель Воронежа Сергей Голубцов создал школу карате «Бутоко-рю», где из подростков лепил самураев. Он устраивал кровавые побоища на тренировках (куда не допускал посторонних), а на соревнованиях заставлял учеников называть его «сенсей», «великий гуру» и «солнце, спустившееся с небес». В нулевые мать двух девочек, ходивших в секту, рассказала прессе о сексуальных домогательствах Голубцова до её дочерей и назвала его секцию «тоталитарной сектой». Закончилась история печально — девочек сначала травили, а затем Голубцов вовсе убил женщину. В марте 2021 года он предстал перед судом и за убийство, и за создание секты. На заседании, где кроме прочего всплыла масса подробностей о странных спиритических сеансах, телекинезе и «обмене энергией» (как у Голубцова называли секс), один из бывших учеников говорил: «Нам казалось, что это и есть настоящее боевое карате».

Продолжение следует! В следующей части мы изучим школы бесконтактного стиля: систему Кадочникова, Старова (и её проверку чемпионом мира по кикбоксингу), Груднева и других. А также дружбу Владимира Соловьева и эпатажного бесконтактника весом более 120 кг.