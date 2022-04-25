С нами не соскучишься!

8 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Складан
    Понятно почему лучшие ножи - это те, которых нет на кухне! И хорошо, что их нет! За то есть ножи которыми удобно поль...Как выглядят самы...
  • Игорь
    С тигром татуировка классная!Недетские картинк...
  • Андрей Седой
    Интересно.12 любопытных жел...

Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов


Белый кролик. Автор: Przemek Blejzyk.

Белый кролик. Автор: Przemek Blejzyk.

Сюрреалистические сюжеты, люди, животные, дивные существа, явно пришедшие из параллельной вселенной, оживают в работах польского художника Пшемека Блейзыка. Его необычные, но в любом случае оригинальные граффити с первых же минут привлекают внимание, заставляя остановиться, а после оглянуться и застыть, восхищённо рассматривая разрисованные стены жилых домов...

Удивительные рисунки с лёгкой руки талантливого художника Пшемека украшают улицы и улочки польских городов, преображая серые унылые стены жилых домов в яркие «картины». Но до не давних пор, он довольствовался лишь маленькими изображениями, рисуя их на фасадах заброшенных зданий, гаражах, заборах и воротах, и лишь спустя время решил создавать красоту там, где её смогут увидеть люди. И не прогадал. Ведь его уличное творчество – своего рода арт-галерея под открытым небом, любоваться которым можно ежедневно и совершенно бесплатно.
Дом-ловушка. Автор: Przemek Blejzyk.

Дом-ловушка. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Завтрак на траве. Автор: Przemek Blejzyk.

Завтрак на траве. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Потерянный. Автор: Przemek Blejzyk.

Потерянный. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Ольштын. Автор: Przemek Blejzyk.

Ольштын. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Эскимос. Автор: Przemek Blejzyk.

Эскимос. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Гожув Великопольский. Автор: Przemek Blejzyk.

Гожув Великопольский. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Джанки. Автор: Przemek Blejzyk.

Джанки. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Весна. Автор: Przemek Blejzyk.

Весна. Автор: Przemek Blejzyk.

 
Джаз банда. Автор: Przemek Blejzyk.

Джаз банда. Автор: Przemek Blejzyk.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Оживающий сюр: граффити на улицах польских городов

И не забудьте:
Оживающий сюр: граффити на улицах польских городовПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх