Список самых лёгких в выращивании овощей

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Едва ли классик имел в виду огородничество, однако и его нужно с чего-то начинать. А начинать приятнее с самого простого и точно гарантирующего результат.



Среди овощных культур есть известные капризули, а есть и простые ребята, способные вырасти при минимуме ухода, на неподготовленных почвах и даже в том случае, если владелец участка навещает их не чаще раза в неделю. Но кого выбрать, чтобы не ошибиться и не загубить свои первые посадки?







Горох

Кабачок

Капуста кольраби

Картофель

Кустовая спаржевая фасоль

Лук

Редис

Репа

Свекла

Хрен

Любили в детстве, набив карманы стручками гороха, отправляться на прогулку? Ничто не мешает вам радоваться этому процессу и теперь. Горох совершенно неприхотлив, семена его долго сохраняют всхожесть, а съесть весь урожай можно, только если у вас в семье несколько таких же поклонников зеленого овоща.Семена высевают прямо в грунт в начале или середине мая, выбирая любой свободный уголок на участке. Горох прекрасно плодоносит как на солнце, так и в тени, неприхотлив в выборе почв и даст обильный урожай в любом случае. Всходы, которые появятся на грядах через 1-1,5 недели, нужно будет регулярно поливать, а когда ростки достигнут в высоту 15 см, установить им опору из расчета 1 колышек на 4 растения.Уцепиться за них гороховые плети смогут сами, но по периметру их желательно обвязать лентой или шпагатом, чтобы зеленая масса не клонилась в борозды.После того как урожай будет собран, удалите все гороховые плети и отправьте их в компост. Напоследок можете собрать семена на следующий год, просушить и сложить в полотняный мешочек.Сажать горох на этом же месте можно будет только через 4 года.Кабачок – культура из разряда «посадил, забыл, завалило урожаем». Одного куста достаточно для того, чтобы обеспечить плодами семью из 3-4 человек, а если уж вы посадили целую гряду, то сможете обеспечить кабачками весь дачный поселок.В начале или середине мая, когда солнышко уже вовсю припекает, замочите семена кабачков на несколько часов в теплой воде, а затем отправляйте в грунт на глубину 4-5 см. Поливайте их раз в 10 дней, периодически рыхлите почву вокруг и вскоре вы удивитесь, сколько огромных желтых цветков распустилось на кустиках.Кстати, в Провансе цветки кабачков употребляют в пищу, готовя с ними пироги или фаршируя их.Урожай кабачки дадут через месяц после появления первых цветков. Не дожидайтесь, пока плоды станут огромными, помните, что срывая их, вы освобождаете место для новых кабачков.Нежная, хрустящая капустная кочерыжка с сочной мякотью – мечта любого ребенка. А что, если масса этой кочерыжки почти полкило? Хватит на всю семью. Именно такими характеристиками может похвастать капуста кольраби, ставшая популярной на наших огородах в последние годы. Преимущество ее еще и в том, что она выращивается гораздо легче своих листовых и цветущих родственников, а хранится без особых усилий до самой весны.Если не хотите возиться с рассадой, купите ее на рынке или посейте семена кольраби прямо в грунт в начале или середине июня. Подросшие всходы окучьте, не забывайте припудривать золой и регулярно поливать. В принципе, на этом уход за кольраби заканчивается, и начинается ожидание результата. Постарайтесь не перерастить кольраби – ее плоды в загрубевшем состоянии остры на вкус и слишком волокнисты.Не стоит морщить нос при упоминании этого овоща. Конечно, сажать бескрайние поля и обрабатывать их вручную на жаре – сомнительное удовольствие. А вот несколько борозд в огороде можно вырастить без хлопот.Если в пищевом плане картошка вас не интересует, попробуйте поэкспериментировать с необычными сортами. Удивлять гостей красным «Оливье» или фиолетовым пюре будет весело, поверьте.Если вы предпочтете стандартный способ выращивания картофеля, в начале мая посадите клубни в бороздки, подросшие кусты поливайте раз в 2 недели, дважды окучьте их и не забудьте опрыскать от колорадского жука. А если хотите чего-то необычного, попробуйте нетрадиционные способы выращивания картофеля.Стручковая и спаржевая фасоль не только полезна, но и проста в уходе. Лучше всего выращивать кустовые сорта, поскольку для вьющихся нужно возводить дополнительные опоры или сажать растения у шпалер. Конечно, они способны декорировать участок, но если фасоль интересует вас только в качестве еды, то тратить время на создание опорных конструкций необязательно. Среди сортов можно выбирать как по цвету (зеленый, желтый или фиолетовый), так и по срокам созревания.Сажают фасоль, когда угроза возвратных заморозков уже миновала, т.е. в начале июня. Зерна заглубляют на 3 см в рыхлую почву, на расстоянии 30 см друг от друга. Если перед посадкой фасоль замочить на сутки, то всходы появятся уже через неделю, а еще через месяц кусты зацветут. Урожай с них можно будет собирать непрерывно, до самой осени. Достаточно раз в 2-3 недели рыхлить междурядья и поливать гряду 3-4 раза в месяц.Зеленый лук, появляющийся на участке одним из первых, восполнит недостаток витаминов в ослабевшем после зимы организме, а крепкие золотистые луковицы станут отличным дополнением к шашлыку, супу или горячему блюду. Тем более что в выращивании лука нет ничего сложного, с этим справится даже пятилетний ребенок.В середине мая на рыхлой грядке посадите лук-севок, маленькие луковички которого продаются в сезон в любом специализированном магазине. Сажайте их на расстоянии 10-15 см друг от друга, рядами, чтобы было удобнее рыхлить. Поливайте раз в неделю, а раз в месяц удаляйте сорняки и уже к середине лета вы будете с бесконечным запасом ароматной зелени, а к августу сможете заполнить ящики запасами на зиму.Любой весенний салат начинается с яркой хрустящей редиски. А как приятно выдернуть ее из гряды самому, а не покупать у метро, переплачивая в десятки раз. Добиться этого просто, потому как овощ этот совершенно некапризный.Сеять редис можно уже в апреле, а в парнике или теплице и того раньше. В рыхлую землю семена рассыпают бороздками или раскладывают через каждые 5 см, оставляя между лунками порядка 15 см. Посевы накрывают спанбондом, чтобы защитить от ночных заморозков. Поливают 2 раза в неделю прямо по агроволокну, а когда корнеплодики начнут наливаться, укрытие снимают.Думаете, что репу выращивают только сказочные дедки? А вот и нет, традиционный русский овощ плотно входит в меню сторонников здорового питания. В репе содержатся бета-каротин, витамины А, С, PP, В1, В2, Е и множество других полезных веществ. А вырастить ее просто и даже мышку звать не придется.Сеять репу в гряды можно в середине или конце мая, на первые пару дней прикрывая спанбондом. Всходы, появляющиеся через 3-5 дней, нужно регулярно поливать (1 раз в неделю) и опудривать золой (1 раз в 2-3 недели). Удобрения репе не требуются, но придется проредить ее, когда всходы подрастут. Оставляйте по 1 растению на 20 см борозды, а между бороздами 15-20 см.Помимо простоты выращивания и климатической неприхотливости, удобство свеклы еще и в том, что ей можно не выделять отдельную грядку, а сажать в комбинации с другими культурами, например, по краю клубничной или луковой гряды. Сеют ее в начале или середине мая прямо грунт, всходы появляются довольно скоро.Минус свеклы в том, что ее семена многоплодны, поэтому как бы далеко друг от друга вы их не разложили, прореживать все равно придется. В подкормках свекла не нуждается, а на внесение органики может среагировать крайне негативно. А вот поливать ее желательно понемногу и часто, чтобы почва не пересыхала, но и застоя воды не было.Этот овощ настолько неприхотлив, что вам придется не столько выращивать, сколько ограничивать его. Достаточно один раз посадить корни хрена на участке и распрощаться с ним вы не сможете никогда, потому что его листья будут самым удивительным образом появляться в разных частях огорода.Если такая перспектива вас не пугает, то купите в апреле несколько прямых корней длиной около 20 см, огородите для них участок (вкопайте ведро без дна, шифер или бордюрную ленту на глубину до 40 см) и сажайте их. Почву хрен предпочитает плодородную, поэтому на внесение навоза, компоста или минеральных удобрений отреагирует крайне доброжелательно. Сажайте корневища на расстоянии полуметра друг от друга и не забывайте летом поливать их, а появляющиеся новые растения безжалостно удалять.А какие овощи кажутся вам самыми простыми в выращивании? Делитесь своими секретами и любимчиками в комментариях.