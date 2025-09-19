Это поморское село Пурнема, где сохранилась старинная деревянная шатровая церковь и «кладбище карбасов» на берегу Белого моря.



Во время этого путешествия я впервые увидел отлив на море и впадающих в него реках. На Севере это обычное явление, а мне, выросшему у рек Средней полосы, сталкиваться прежде с подобным зрелищем почти не приходилось за исключением небольших приливов-отливов в Красном море в Египте.

Село Пурнема стоит при впадении одноимённой реки в Белое море. И вот, когда море начинает уходить , уходит и река. Тогда её можно перейти и пробраться на морской берег. Так мы и поступили. Зачем стоит выбраться на побережье, так скажу — на берегу покоятся старые карбасы. Точечка у съезда к реке — наш верный Subaru Forester, стойко преодолевший все дороги, ямы и другие трудности двухнедельной поездки по Северу.От достаточно широкой реки Пурнемы остаётся лишь небольшая часть с течением средней величины. При желании можно даже переехать на машине, но мы заниматься этим не стали, куда интереснее перейти, разувшись , пешком. Дно песчаное, грязи и месива нет. На том берегу часть села Пурнема, в народе именуемая Низовьем. Как нетрудно догадаться, Верховье находится рядом, оно слева от Низовья. Там и стоит старинная церковь. Из одной части села в другую можно попасть в объезд по дорогам (они видны на фотке), а можно пройти по небольшому подвесному пешеходному мосту, перекинутому через овраг (овраг слева на фотке, там где-то должен располагаться и мост).Перед устьем река Пурнема сильно изгибается и образует песчаную косу. Кажется, она до последнего сопротивляется и не хочет сливаться с Белым морем — самым южным морем Северного Ледовитого океана . Напомню, что мы приехали сюда в отлив, морская вода ушла. Поэтому отлично видно речную «трассу» уже текущую по дну моря, после устья. Прибыв через какое-то время , морская вода её скроет.Коса, один из карбасов, обмелевшая от отлива река и село Пурнема. Слева видна её вторая часть, — Верховье — о которой я говорил выше. А вот и то, что привело нас сюда. Сверху карбасы похожи на ореховые скорлупки: Карбасами называют огромные рыбацкие лодки поморов. Так уж сложилось у местных, что доживают свой век подобные суда на берегу. Их не ломают, не распиливают, не топят. Для незнающего туриста, оказавшегося в этом замечательном месте, среди беломорских сосен и песочка, встреча с карбасами станет приятным сюрпризом. Rарбас— парусно-гребное промысловое и транспортное судно среднего размера, распространённое у других жителей Севера и Сибири до середины XX века. Через днище уже прорастают деревья. Наглядный пример ухода старого поколения и путёвки в жизнь молодого. Давным-давно похожий сюжет я видел на Валааме, но там лодочка была намного меньше.Побережье здесь очень сильно напоминает Прибалтику: Вот только море уходит и приходит. Тина и грязь на минутку заставили задуматься, не обладают ли эти места грязелечебным потенциалом? Пурнема точно стала одной из жемчужин всего путешествия, одной из лучших точек, где я оказался в 2019 году. Надеюсь, я туда обязательно когда-либо вернусь, уж слишком манящее местечко!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: