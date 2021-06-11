Беженцы и самые важные вещи, которые они взяли с собой

Сирийская женщина, которая провезла игрушечную черепаху в Мюнхен в кармане, девочка, которая взяла с собой кошку в лагерь беженцев Идомени в Греции, — все, кому пришлось убежать из дома и родной страны, задаются вопросом: «Что для меня настолько важно, что я не могу это оставить?»



Фотограф из Базеля Габриэль Хилл пригласил беженцев в свою студию, где он обычно делает корпоративные портретные фотосессии, и попросил их принести самую важную вещь, которую они везли с собой на пути в безопасное место. Как правило, оказывается, что это единственная вещь, которую они взяли из дома.













Ширин, 21 год, сбежал из Афганистана в 2010 году.

Сейла, 33 года, сбежала из Боснии и Герцеговины в 1992 году.

Таги, 27 лет, сбежал из Ирана в 2011 году.

Йосиф, 20 лет, сбежал из Эритреи в 2014 году.

Назим, 26 лет, сбежал из Афганистана в 2011 году.

Ахмет, 23 года, сбежал из Эритреи в 2013 году.

Мари-Тереза, 62 года, сбежала из Демократической Республики Конго в 2008 году.

Рохулла, 24 года, сбежал из Афганистана в 2010 году.

Фархад, 27 лет, сбежал из Афганистана в 2007 году.

Винаситхамби, 64 года, сбежал из Шри-Ланки в 1984 году.

Мигмар, 59 лет, сбежал из Тибета в 1959 году.

Сулейман, 18 лет, сбежал из Афганистана в 2014 году.

Махмуд, 20 лет, сбежал из Ливана в 2014 году.