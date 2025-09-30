Почему раньше была мода носить плащ на одном плече

Мода - штука странная. Иногда бывает достаточно сложно объяснить, почему тот или иной предмет одежды вошел в моду и использовался людьми. Особенно, когда речь заходит о мире высокой моды современности! Благо, с куда более ранними временами дела обстоят заметно проще. Здесь мода, как правило, проистекала из более-менее очевидного символизма или каких-то практических соображений.
Модно и стильно. Костюмы кстати сплошное фэнтези. |Фото: lostfilm-hd720.ru.
Как таковой плащ люди знали с древних времен. В него закутывались от холода и сырости первые неолитические пастухи, ночевавшие со стадами скота в поле. С шерстяными плащами на плечах «несли цивилизацию» римские легионеры, марширующие по германским лесам. В плащах и капюшонах с медными бейджами истаптывали тысячи километров первые христианские паломники в Иерусалим. Долгое время плащ был преимущественно утилитарным предметом гардероба. Носили его как выходцы из просто народа, так и представители привилегированных сословий общества. При этом важно понимать, что настолько же насколько полезен плащ, настолько же он и неудобен. Плащ достаточно тяжел, а самое главное – он сковывает действия. Последнее не позволяет выполнять активные движения. Например, работать в плаще или драться – совсем не удобно.
Это уже больше похоже на правду. |Фото: kanobu.ru.
И вот сначала наступила «осень Средневековья», не успели англичане и французы закончить резать друг друга в Столетней войне, как тут же вспыхнули Итальянские войны. А сразу за ними прогремела и Нидерландская революция.
Десятки тысяч представителей аристократии стремительно беднели. В эпоху, когда дворянский титул стало возможным купить за деньги, у именитых аристократов без шиллинга в кармане ничего не оставалось кроме той самой «чести». В итоге из средневекового понятия родовой чести в значении «портфолио», она превратилась в честь индивидуальную: репутацию и чувство собственного достоинства. А так как бедный аристократ подобен котенку или художнику, обидеть его может каждый, то случилось страшное…
Под плащом можно носить всякое. Как минимум фигу. |Фото: kinozon.tv.
В начале Нового времени Европу буквально захлестнула эпидемия дуэлей. Яркий пример: в какой-то момент убыль французской знати в мирное время была больше, чем от боевых потерь во время Тридцатилетней войны. Поначалу с дуэлями пытались бороться радикально: всех участников жестоко наказывали, в том числе смертной казнью через повешение – для дворянина нет казни позорней. Однако, все это не сильно помогло. В итоге постепенно пришли к практике «гуманизации» дуэлей придумав для них специальные уставы, целью которых была попытка с одной стороны удовлетворить запрос уязвленной знати на разборки между собой, а с другой стороны – сократить количество убитых в ходе подобных мероприятий. Впрочем, не стоит думать, что все это было только вопросом какого-то «благородства». Очень быстро дуэли стали весьма популярным способом избавления, в том числе от долгов. А как известно: аристократ без долгов, что прекрасная леди без красивых глаз.
Темнокожий Портос? О темпора, о мори. |Фото: csn-tv.ru.
Собственно, появление тех самых плащей на одно плечо во многом связано с практикой дуэлей. Дело в том, что в Новое время знать принялась не только резать друг друга на дуэлях. В моду широко вошло и такое явление как политическое убийство. Конечно, практиковали его со времен античности. Но именно в XV-XVI веках заказные политические убийства приобрели особый размах. А когда тебя могут заколоть или застрелить в любой момент прямо на улице, было бы неплохо постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности.
Старый римский ветеран Тит Пулон прокрался уже и в стан мушкетеров. |Фото: ru.kinorium.com.
Поэтому постепенно в моду и вошли плащи на одно плечо. Они позволяли держать рабочую руку (у большинства людей это правая) нескованной, готовой для выхватывания шпаги или пистолета. При этом покрытая плащом рука автоматически превращалась в «Терра инкогнито»: под шерстяным покровом можно было спрятать кинжал или еще лучше – пистолет. Нет ничего удивительного в том, что очень быстро появились и всевозможные фехтовальные приемы с использованием плаща. Чаще всего применялся он в качестве импровизированного щита, наматываясь на нерабочую руку. Кстати, такие приемы считались «грязными» и не приветствовались для использования дуэлях, рассматривая по большей части как приемы самообороны при неожиданном нападении.
Плащ использовался для фехтования. ¦Фото: yaustal.com.
