Почему библиотечный штамп ставится именно на 17-ю страницу книги

Библиотечный штамп всегда ставится на 17-й странице книги. Вне зависимости от издания, жанра и объема произведения. Люди, которые не так уж часто ходят в библиотеку, скорее всего даже не обращают внимание на подобную тонкость. Те же, кто посещает библиотеку чаще раза в год, наверняка замечали это и задавались закономерным вопросом: почему все именно так. На самом деле у выбора конкретной страницы для штампа есть логичное и простое объяснение. Для того, чтобы лучше понять «традицию», следует сначала взглянуть на переплет книги сбоку. Можно заметить, что любая книга состоит из сшитых тетрадок. Дело в том, что каждый такой тетрадочный блок состоит из 16 страниц. Поэтому принято ставить библиотечный штамп на 17 страницу (первую страницу второго блока). Все потому, что (как предполагается) потеря первого блока по каким-то причинам не является для книги критической. Соответственно штамп ставится так, чтобы не пропасть вместе с листами. Иногда библиотечный штамп дублируют. Как правило, это делается в больших книгах. В таком случае его ставят в начале третьего блока на 33 страницу. Почему же потеря первого блока не считается критической?часто шло предисловие внушительного объема. Так что вполне логично, что его утрата почти никак не сказывалась на содержимом.
