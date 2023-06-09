С нами не соскучишься!

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25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

В ситуациях, о которых пойдёт речь в этой статье, хоть раз оказывался каждый. Несмотря на то, что всё это, безусловно, сущие пустяки, они могут изрядно подпортить нашу жизнь.

Когда ты только-только удобно устроишься и вдруг осознаёшь, что тебе надо в туалет

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты приходишь из магазина, и вспоминаешь, что забыл купить одну очень нужную вещь

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты заряжаешь свой телефон в течение часа и вдруг осознаёшь, что твой телефон не подключён к розетке

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты закончил мыть посуду и обнаружил, что забыл про сковородку

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты в цейтноте, а компьютер начинает обновляться

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ударишь палец ноги

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда носок упрямо сползает в ботинок

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда выходишь из ванной и понимаешь, что полотенца нет на месте

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты рассказываешь историю и вдруг осознаёшь, что никто тебя не слушает

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда кто-то бесконечно долго печатает тебе сообщение

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда тебе попадается фисташка, которую невозможно открыть

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты готовишься чихнуть и твой организм вдруг передумывает

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты хочешь попробовать только одну чипсину и незаметно съедаешь весь пакет

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда провода наушников безнадёжно запутываются

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда тебе говорят, что есть какой-то секрет, но не говорят какой

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда официант уносит стакан, в котором что-то ещё осталось

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда дверь слегка приоткрыта

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты заходишь в помещение, и очки запотевают

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты в туалете и кто-то выключает свет

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ветер выворачивает зонт наизнанку

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда все сообщения на Фейсбук — это приглашения в игры

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты переживаешь, что отправил вариться слишком мало макарон, а потом оказывается, что их чересчур много

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

Когда ты чихаешь с полным стаканом в руке

25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

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