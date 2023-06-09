25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

В ситуациях, о которых пойдёт речь в этой статье, хоть раз оказывался каждый. Несмотря на то, что всё это, безусловно, сущие пустяки, они могут изрядно подпортить нашу жизнь.



Когда ты только-только удобно устроишься и вдруг осознаёшь, что тебе надо в туалет







Когда ты приходишь из магазина, и вспоминаешь, что забыл купить одну очень нужную вещь







Когда ты заряжаешь свой телефон в течение часа и вдруг осознаёшь, что твой телефон не подключён к розетке







Когда ты закончил мыть посуду и обнаружил, что забыл про сковородку







Когда ты в цейтноте, а компьютер начинает обновляться







Когда ударишь палец ноги







Когда носок упрямо сползает в ботинок







Когда выходишь из ванной и понимаешь, что полотенца нет на месте







Когда ты рассказываешь историю и вдруг осознаёшь, что никто тебя не слушает







Когда кто-то бесконечно долго печатает тебе сообщение







Когда тебе попадается фисташка, которую невозможно открыть







Когда ты готовишься чихнуть и твой организм вдруг передумывает







Когда ты хочешь попробовать только одну чипсину и незаметно съедаешь весь пакет







Когда провода наушников безнадёжно запутываются







Когда тебе говорят, что есть какой-то секрет, но не говорят какой







Когда официант уносит стакан, в котором что-то ещё осталось







Когда дверь слегка приоткрыта







Когда ты заходишь в помещение, и очки запотевают







Когда ты в туалете и кто-то выключает свет







Когда ветер выворачивает зонт наизнанку







Когда все сообщения на Фейсбук — это приглашения в игры







Когда ты переживаешь, что отправил вариться слишком мало макарон, а потом оказывается, что их чересчур много







Когда ты чихаешь с полным стаканом в руке







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