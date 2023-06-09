25 мелочей, которые раздражают нас больше всего

В ситуациях, о которых пойдёт речь в этой статье, хоть раз оказывался каждый. Несмотря на то, что всё это, безусловно, сущие пустяки, они могут изрядно подпортить нашу жизнь.
Когда ты только-только удобно устроишься и вдруг осознаёшь, что тебе надо в туалет
Когда ты приходишь из магазина, и вспоминаешь, что забыл купить одну очень нужную вещь
Когда ты заряжаешь свой телефон в течение часа и вдруг осознаёшь, что твой телефон не подключён к розетке
Когда ты закончил мыть посуду и обнаружил, что забыл про сковородку
Когда ты в цейтноте, а компьютер начинает обновляться
Когда ударишь палец ноги
Когда носок упрямо сползает в ботинок
Когда выходишь из ванной и понимаешь, что полотенца нет на месте
Когда ты рассказываешь историю и вдруг осознаёшь, что никто тебя не слушает
Когда кто-то бесконечно долго печатает тебе сообщение
Когда тебе попадается фисташка, которую невозможно открыть
Когда ты готовишься чихнуть и твой организм вдруг передумывает
Когда ты хочешь попробовать только одну чипсину и незаметно съедаешь весь пакет
Когда провода наушников безнадёжно запутываются
Когда тебе говорят, что есть какой-то секрет, но не говорят какой
Когда официант уносит стакан, в котором что-то ещё осталось
Когда дверь слегка приоткрыта
Когда ты заходишь в помещение, и очки запотевают
Когда ты в туалете и кто-то выключает свет
Когда ветер выворачивает зонт наизнанку
Когда все сообщения на Фейсбук — это приглашения в игры
Когда ты переживаешь, что отправил вариться слишком мало макарон, а потом оказывается, что их чересчур много
Когда ты чихаешь с полным стаканом в руке
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В ситуациях, о которых пойдёт речь в этой статье, хоть раз оказывался каждый. Несмотря на то, что всё это, безусловно, сущие пустяки, они могут изрядно подпортить нашу жизнь.
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