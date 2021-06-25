Как аккуратно залить моторное масло, если под рукой нет воронки

Если двигатель – это сердце автомобиля, то совершенно очевидно, что моторное масло – его кровь. Каждый автомобилист знает о том, что масло нужно своевременно менять. Также бывают ситуации, когда некоторое количество масла нужно подлить, чтобы автомобиль и дальше исправно функционировал без возникновения тяжелых последствий. В любом случае для залива масла нужна воронка. Проблема только в том, что редкий водитель возит ее у себя в багажнике. Как же быть в такой ситуации? Решить проблему можно двумя способами.
Способ первый – оригами и бутылки
Скрутить может каждый. |Фото: pandia.ru.
Первое и наиболее очевидное, что приходит в голову большинству опытных автомобилистов в ситуации без воронки – это намерение сделать ее из подручных материалов. Достаточно иметь под рукой ножницы (нож, топор, пилу в общем что-нибудь режущее) и обычную пластиковую бутылку. Отрезаем горлышко у сосуда, откручиваем пробку и вот в нашем распоряжении уже есть подходящий инструмент, который не позволит маслу расплескаться по всему подкапотному пространству.
Пара движений и готово. |Фото: popgun.ru.
Если бутылки нет или нет ничего режущего, можно сделать одноразовую воронку. Для этого понадобится любой гибкий материал. Кусок тонкого хорошо гнущегося пластика, картон и даже обычная бумага. При желании желоб можно сделать из газеты или даже ненужного журнала. Сворачиваем – заливаем. После этого от пропитанной маслом бумаги лучше избавиться, так как она представляет пожарную опасность.
Способ второй – герой «китайского фольклора» Сунь Палец
Ставим отвертку, а не палец. |Фото: yandex.com.
Совать палец в отверстие для залива моторного масла не стоит. Вообще совать пальцы туда, куда не просят – не стоит, может плохо закончиться. Особенно, когда речь идет об автомобиле. Ладно, шутки в сторону.
Можно подставить щуп. ¦Фото: xraycars.ru.
Моторное масло можно залить без желоба и при этом не расплескать ни капли. Все, что для этого дела понадобится – отвертка. Держим отвертку над отверстием и льем масло на нее. Субстанция будет аккуратно стекать прямо в дырку. Если отвертки нет, то использовать можно щуп для моторного масла. Самое главное, чтобы руки не тряслись.
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