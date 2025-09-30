Для чего ковбои на самом деле носили шейные платки, и красота здесь ни при чем

Благодаря вестернам мы безошибочно можем идентифицировать ковбоя по характерной для него одежде: шляпе, сапогах, на которых имеются шпоры, револьверу и обязательно платку на шее. Что касается последнего аксессуара, то это не просто составляющая стиля. Ковбои всегда носили платок не для красоты, а с конкретной практической целью.
1. Кто первым в Америке стал носить шейные платки
По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос / Фото: Twitter
По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос, которые платок размером 50 на 50 сантиметров натягивали как защитную маску на рот и нос. Таким образом они защищали свои дыхательные органы от пыли. Идея понравилась американцам и была быстро внедрена в жизнь.
Ковбои начали использовать такие платки в конце девятнадцатого столетия / Фото: helpfulhorsehints.com
В итоге, где-то полтора столетия назад шейные платки активно стали применять не ковбои, а по большей части фермеры, моряки, шахтеры, лесорубы, золотодобытчики. Ковбои начали использовать такие платки чуть позже – в конце девятнадцатого столетия.
2. Почему у ковбоев были в основном платки из шелка
Благодаря шейному шелковому платку ковбой имел возможность показать, что у него отличный вкус / Фото: keywordsbasket.com
Несмотря на то, что богачами ковбои никогда не были, они имели больший доход, чем простые работяги. Соответственно, они могли позволить себе более дорогие вещи, что относилось и к этому аксессуару. В связи с этим они выбирали более дорогие изделия – не хлопковые, а шелковые.
3. Многофункциональный аксессуар
В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом / Фото: pinterest.ru
На самом деле шейный платок выполнял много полезных функций. В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом. Если со спины солнце слишком припекало, платок переворачивался, обеспечивая шее защиту от прямых солнечных лучей.
При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос / Фото: ua.kinorium.com
При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос. Так ковбои защищались от едкой пыли. В зимний период платком закрывали практически все лицо, что позволяло защитить его от холода и ветра. В жару платок смачивали и клали под шляпу на голову – неплохой вариант для охлаждения. Да и в качестве полотенца аксессуар тоже использовали.
Ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица / Фото: vsyachyna.com
Были и другие функции, например, изделие нередко применялось, чтобы удержать при клеймении скота тавро, раскаленное на огне. Если нужно было быстро сделать стропу, тоже выручал платок. Да и в случае получения травмы он мог заменить бинт или жгут. Те ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица, чтобы их не опознали.
