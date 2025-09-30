Для чего ковбои на самом деле носили шейные платки, и красота здесь ни при чем

1. Кто первым в Америке стал носить шейные платки

По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос / Фото: Twitter

Ковбои начали использовать такие платки в конце девятнадцатого столетия / Фото: helpfulhorsehints.com

2. Почему у ковбоев были в основном платки из шелка

Благодаря шейному шелковому платку ковбой имел возможность показать, что у него отличный вкус / Фото: keywordsbasket.com

3. Многофункциональный аксессуар

В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом / Фото: pinterest.ru

При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос / Фото: ua.kinorium.com

Ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица / Фото: vsyachyna.com