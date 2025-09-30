С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 576 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр куприянов
    а теперь рыба дороже мясаОткуда в СССР взя...
  • Лариса Шемисова
    Рыбу ели мало, не было принят, а детям даже в детских садах старались давать рыбий жир.Откуда в СССР взя...
  • Ирина52
    Еда была натуральная, потому и было вкусно.10 советских вкус...

Для чего ковбои на самом деле носили шейные платки, и красота здесь ни при чем




Благодаря вестернам мы безошибочно можем идентифицировать ковбоя по характерной для него одежде: шляпе, сапогах, на которых имеются шпоры, револьверу и обязательно платку на шее. Что касается последнего аксессуара, то это не просто составляющая стиля. Ковбои всегда носили платок не для красоты, а с конкретной практической целью.
В некоторых случаях именно благодаря ему ковбой оставался в живых.

1. Кто первым в Америке стал носить шейные платки


По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос / Фото: Twitter

По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос / Фото: Twitter

 

По сути бандану американцы позаимствовали у испанских вакерос, которые платок размером 50 на 50 сантиметров натягивали как защитную маску на рот и нос. Таким образом они защищали свои дыхательные органы от пыли. Идея понравилась американцам и была быстро внедрена в жизнь.
Ковбои начали использовать такие платки в конце девятнадцатого столетия / Фото: helpfulhorsehints.com

Ковбои начали использовать такие платки в конце девятнадцатого столетия / Фото: helpfulhorsehints.com


 

В итоге, где-то полтора столетия назад шейные платки активно стали применять не ковбои, а по большей части фермеры, моряки, шахтеры, лесорубы, золотодобытчики. Ковбои начали использовать такие платки чуть позже – в конце девятнадцатого столетия.

2. Почему у ковбоев были в основном платки из шелка


Благодаря шейному шелковому платку ковбой имел возможность показать, что у него отличный вкус / Фото: keywordsbasket.com

Благодаря шейному шелковому платку ковбой имел возможность показать, что у него отличный вкус / Фото: keywordsbasket.com

 

Несмотря на то, что богачами ковбои никогда не были, они имели больший доход, чем простые работяги. Соответственно, они могли позволить себе более дорогие вещи, что относилось и к этому аксессуару. В связи с этим они выбирали более дорогие изделия – не хлопковые, а шелковые.
Благодаря им мужчина имел возможность показать, что у него отличный вкус. Нельзя забывать и о характеристиках самого материала. Он прекрасно сохраняет сухость и тепло тела, так как эффективно отводит влагу. Кроме этого, со временем шелк становится более мягким.

3. Многофункциональный аксессуар


В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом / Фото: pinterest.ru

В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом / Фото: pinterest.ru


 

На самом деле шейный платок выполнял много полезных функций. В повседневной жизни ковбои набрасывали платок на грудь, завязав на спине узлом. Если со спины солнце слишком припекало, платок переворачивался, обеспечивая шее защиту от прямых солнечных лучей.
При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос / Фото: ua.kinorium.com

При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос / Фото: ua.kinorium.com

 

При перегоне скота платок выполнял роль респиратора, натягиваясь на рот и нос. Так ковбои защищались от едкой пыли. В зимний период платком закрывали практически все лицо, что позволяло защитить его от холода и ветра. В жару платок смачивали и клали под шляпу на голову – неплохой вариант для охлаждения. Да и в качестве полотенца аксессуар тоже использовали.
Ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица / Фото: vsyachyna.com

Ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица / Фото: vsyachyna.com

 

Были и другие функции, например, изделие нередко применялось, чтобы удержать при клеймении скота тавро, раскаленное на огне. Если нужно было быстро сделать стропу, тоже выручал платок. Да и в случае получения травмы он мог заменить бинт или жгут. Те ковбои, которые занимались незаконной деятельностью (грабежами), при помощи шейного платка скрывали свои лица, чтобы их не опознали.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
twitter (твиттер), социальная сеть
наверх