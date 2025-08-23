Фломастер, который спас астронавтам жизнь и решил судьбу миссии «Аполлон-11»

В июле этого года была пятидесятая годовщина воистину знакового исторического события - высадки на Луну «Аполлона-11». В ознаменование этого события НАСА и другие организации запланировали множество специальных мероприятий — различные выставки, встречи. Но немногие знают, что миссия «Аполлон-11» могла не вернуться на Землю.

Астронавты заняли своё место в истории человечества и науки. А что, если бы всё обернулось иначе? Миссия «Аполлон-11» состоялась в 1969 году. Её целью было высадить людей на Луну и затем благополучно вернуться на Землю. Команда астронавтов состояла из трёх человек: Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Базза Олдрина. Нил Армстронг был командиром миссии, а остальные двое были пилотами. Базз Олдрин пилотировал лунный модуль. Два связанных между собой космических корабля были запущены и выведены на лунную орбиту. Как только всё было готово, Армстронг и Олдрин вошли в лунный модуль. Потом модуль с астронавтами приземлился на поверхность Луны. Армстронг произнёс свою историческую фразу: «Это один маленький шаг для человека и гигантский скачок для всего человечества!»Лунный модуль. Потом к Армстронгу присоединился Олдрин и они провели на поверхности планеты два с половиной часа. За это время они собрали образцы почвы для учёных. После того как всё было собрано, фото и видеосъёмка произведена, астронавты вернулись в лунный модуль. Историк Роберт Годвин изучал старые кадры, которые ему НАСА прислало ещё несколько лет назад. На этой плёнке 1969 года было полно тёмных теней, которые мешали рассмотреть все подробности . Когда Годвин просматривал видео, он мог чётко определить движения космонавтов в тени. Это было перед тем, как Армстронг сделал фотографию Олдрина, стоящего на Луне, впоследствии ставшую культовой. По данным NBC, посадка на Луну, которая транслировалась в прямом эфире привлекла к экранам примерно 530 миллионов зрителей со всего мира. Это в 27 раз больше аудитории, которая смотрела заключительную серию "Игры престолов". Миссия «Аполлон-11» была настоящим прорывом в науке и объектом глубокого глобального интереса. Она была тщательно задокументирована. Большая часть отснятого фото и видеоматериала была использована в документальном фильме «Аполлон-11», который был снят в этом году в память об этом историческом событии.Трудно поверить, что из этого можно было узнать что-то новое, и всё же Годвину это удалось. Для него это было открытием. На протяжении всей своей жизни Роберт Годвин изучал эту тему. Он был профессором колледжа, владельцем клуба и даже основателем собственного музыкального лейбла. Но настоящей его страстью была история космоса. Годвин неоднократно выступал на телевидении и написал несколько книг на тему освоения космоса. Многое было посвящено отчётам космических миссий, включая «Аполлон-11». Это предоставило и другим людям возможность взглянуть со стороны не только на миссию «Аполлон-11», но и на освоение космоса в целом. Базз Олдрин тоже написал о миссии несколько книг. В одной из них он описал историю об их чудесном спасении. Ведь всегда интересно, когда нам дают новое понимание событий, которые произошли давно. Независимо от того, велики они или малозначительны. Потому что это не только расширяет наше понимание истории, но и даёт возможность научить нас чему-то новому, больше познать и себя, и мир вокруг нас. После первого дня исследований на Луне астронавты вернулись к лунному модулю «Орёл». Они поужинали коктейльными колбасками и фруктовым пуншем, успокоились и попытались уснуть. Поскольку там не было кроватей или даже сидений, Олдрин выбрал пол, а Армстронг сел на крышку двигателя и поднял гамак, чтобы можно было вытянуть ноги. Когда Олдрин лежал на полу, созерцая лунную пыль, он заметил что-то странное. В путешествии не было времени, чтобы нормально выспаться, поэтому Базз не был уверен, не показалось ли ему. Но сосредоточив своё зрение на объекте, Олдрин с ужасом понял, что это был автоматический выключатель, который каким-то образом отключился. Олдрин обыскал множество выключателей на схемных панелях и вскоре обнаружил, что это был автоматический выключатель рычага двигателя. Эта схема, которая должна была включить лунный модуль, чтобы покинуть Луну и вернуться к орбитальному командному модулю, пилотируемому космическому кораблю "Колумбия". Базз Олдрин сразу понял, что это катастрофа. Чтобы лунный модуль был как можно более легким, были покрыты только самые необходимые элементы управления. Согласно истории, проводка, водопровод и переключатели были выставлены в открытом виде, в тесном модуле. Было разработано несколько планов, если возникли проблемы со стыковкой лунного модуля с "Колумбией". Но запасного плана о том, что астронавты не смогут покинуть Луну, предусмотрено не было. У них не было возможности подняться к «Колумбии», а у Коллинза не было возможности подойти достаточно близко к Луне, чтобы помочь. О сломанном выключателе сообщили в Хьюстон Контроль, который сказал Олдрину не беспокоиться об этом и немного отдохнуть. Проведя около шести часов в холодном замкнутом модуле, пытаясь заснуть, они получили сигнал пробуждения от Хьюстона только для того, чтобы услышать, что инженеры, связанные с землей, не придумали решение относительно выключателя. Олдрин изучил проблему и пришел к выводу, что если он сможет найти что-то подходящее для отверстия, оставленного сломанным выключателем, это сможет помочь. Поскольку переключатель был электрическим, Олдрин не решался использовать свой палец или металлический инструмент, но он вспомнил, что у него в кармане лётного костюма был фломастер. Он использовал его, чтобы замкнуть цепь и всё получилось! Несмотря на то, что цепь была включена, Олдрин и Армстронг прекрасно понимали, что при подъеме с Луны не может быть никаких ошибок. Ведь это может стоить им жизни. Коллинз никак не мог их спасти, а кислорода оставалось только на несколько часов. Как все мы знаем из истории, лунный модуль был снят без заминки и космонавты были благополучно доставлены к «Колумбии», а затем обратно на Землю. Это произошло 24 июля. Астронавтов забрали в Тихом океане на USS Hornet. По словам Олдрина, он всё еще хранит тот выключатель и фломастер. В память о том, что могло произойти непоправимое. Иногда и такая незначительная вещь как простой фломастер может помочь спасти жизнь. Смитсоновский музей авиации и космонавтики отмечает, что находясь на Луне, астронавты Аполлона оставили мемориальную доску, подписанную тогдашним президентом Никсоном и самими Олдрином, Коллинзом и Армстронгом.«Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года новой эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества».