Документируя смерть

Вот уже более 50 лет мексиканский фотограф Энрике Метинидес снимает на камеру трагический мир преступности в своей стране. Он работает для местной прессы, причем только на те издания, что специализируются на «кровавых новостях». Энрике снимает убийства, ДТП и катастрофы, и в его объективе рождается почти поэтичный образ улиц Мехико.



Внимание! Кадры в этом посте содержат изображения мертвых людей — не для слабонервных.



















































с



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



