С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 369 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...
  • Николай
    Посуду лучше ваще не мыть, а то мыло на тарелке гораздо вреднее, чем грязь от хавки. Да и руки у нас кривые, не можем...Ошибки при мытье ...

Документируя смерть

Вот уже более 50 лет мексиканский фотограф Энрике Метинидес снимает на камеру трагический мир преступности в своей стране. Он работает для местной прессы, причем только на те издания, что специализируются на «кровавых новостях». Энрике снимает убийства, ДТП и катастрофы, и в его объективе рождается почти поэтичный образ улиц Мехико.

Внимание! Кадры в этом посте содержат изображения мертвых людей — не для слабонервных.

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

Документируя смерть

с

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх