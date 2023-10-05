Вот уже более 50 лет мексиканский фотограф Энрике Метинидес снимает на камеру трагический мир преступности в своей стране. Он работает для местной прессы, причем только на те издания, что специализируются на «кровавых новостях». Энрике снимает убийства, ДТП и катастрофы, и в его объективе рождается почти поэтичный образ улиц Мехико.
Внимание! Кадры в этом посте содержат изображения мертвых людей — не для слабонервных.
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Документируя смерть
Вот уже более 50 лет мексиканский фотограф Энрике Метинидес снимает на камеру трагический мир преступности в своей стране. Он работает для местной прессы, причем только на те издания, что специализируются на «кровавых новостях». Энрике снимает убийства, ДТП и катастрофы, и в его объективе рождается почти поэтичный образ улиц Мехико.
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