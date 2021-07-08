Непереводимые эмоции, которые мы ощущаем, но не осознаём этого

Удивительно, что в некоторых языках мира существуют слова — названия эмоций, которые не имеют точного эквивалента в нашем языке, как, впрочем, и в других языках мира. Но это же не значит, что представители множества культур не способны испытывать эмоции, для которых у них в языке не нашлось собственного названия.







Непереводимые слова «gigil«, «shinrin-yoku«, «tarab«- это названия эмоций, о существовании которых вы, возможно, и не догадывались. Из-за отсутствия эквивалента нельзя перевести эти слова, но можно описать сами эмоции.

Вы когда-нибудь чувствовали mbuki-mvuki – непреодолимое желание «сорвать с себя одежду во время танца»? Может быть, вы ощущали kilig – благоговейный трепет при разговоре с понравившимся вам человеком? Как насчёт uitwaaien – желание прогуляться в непогоду?



Мы уже позаимствовали немало «эмоциональных» слов из других языков, но есть ещё много таких, которых до сих пор нет в наших словарях. Сейчас нет, но, возможно, вскоре появятся. Ведь эти слова позволят нам лучше и тоньше понимать самих себя.

Многие термины описывают весьма специфические положительные чувства, которые возникают при особенных обстоятельствах:



Desbundar (португальский) – отказаться от своих комплексов и получать удовольствие;



Tarab (арабский) – состояние блаженства под влиянием музыки;



Shinrin-Yoku (японский) – прогулки по лесу с целью релаксации;



Gigil (тагальский) – непреодолимое желание ущипнуть или стиснуть того, кого вы любите или желаете;



Yuan bei (китайский) – чувство полного удовлетворения от достигнутого результата;



Iktsuarpok (инуитский) – беспокойное чувство, возникающее у того, кто ждёт кого-то и постоянно выходит посмотреть, прибыл ли тот, кого ждут;



Есть и другие слова, передающие сладостно-горькие переживания по поводу важных обстоятельств:



Natsukashii (японский) – ностальгия по прошлому, счастливые воспоминания и грусть от того, что все прошло и больше не повторится;



Wabi-sabi (японский) – «тёмная, пустынная величественность», размышления о быстротечности и несовершенстве красоты;



Saudade (португальский) – тоска или ностальгия по человеку, месту или вещи, которые далеки от вас – либо в пространстве, либо во времени; смутные мечтания о тех явлениях, которых может не быть вовсе;



Sehnsucht (немецкий) – «жизненные устремления», сильное желание жить другой жизнью, даже если это нельзя осуществить.

Есть также слова, которые описывают человеческое благополучие и способы взаимодействия с другими людьми:Dadirri (язык австралийских аборигенов) – глубокое и вдумчивое погружение в то, что вы слышите;Pihentagyú (венгерский) – буквально «с находчивым умом», так говорят о сообразительных людях, которые остроумно шутят или отвечают на вопросы;Desenrascanço (португальский) – ловко выпутаться из трудной ситуации;Sukha (санскрит) – подлинное длительное счастье, не зависящее от обстоятельств;Orenda (язык гуронов) – человеческая воля, способная противостоять таким мощным силам, как судьба.Многие из предложенных описаний представляют собой лишь приближённое значение термина. Но их изучение представляет не только научный интерес; знакомство с иностранными словами, возможно, привлечёт наше внимание к тем мимолетным ощущениям, которые мы долго игнорировали , и это позволит нам глубже прочувствовать свои собственные переживания.Наши способности распознавать и называть свои эмоции могут иметь далеко идущие последствия.Некоторые люди используют такие слова, как “беспокойство”, “страх”, “гнев”, “отвращение”, чтобы описать в общих чертах своё негативное отношение, для них эти слова являются синонимами, в то же время для других людей это разные чувства, на которые они будут по-разному реагировать. Это называется «детализация восприятия».Важно отметить, что есть зависимость между детализацией восприятия и способностью справляться с жизненными ситуациями. Если вы способны чётко определить, от чего именно страдаете – от отчаяния или тревожности – то вам проще найти способ решения проблемы: стоит ли поговорить с другом, или лучше посмотреть смешной фильм. А в случае крушения надежд способность точно определить, в чём конкретно вы разочарованы, поможет найти новые решения вашей проблемы.Конечно же, люди с высокой детализацией восприятия способны быстрее восстанавливаться после стресса и менее склонны употреблять алкоголь как способ ухода от плохих новостей.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)